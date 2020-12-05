Назову 4 причины, почему декрет — настоящая работа, и расскажу, как помочь уставшей маме

Меня зовут Софья Пименова , я психолог. А еще — мама, которая не понаслышке знает о том, как непросто бывает в декрете. «Мамы как пуговки: на них все держится», — подумала я и решила, что просто необходимо поддержать женщин, которые сидят с малышами. Потому что актуальности тема не потеряет никогда, а если «пуговка» держится на последней ниточке — ей точно нужна помощь.

С прекрасными читательницами AdMe.ru я решила поделиться этим текстом , чтобы раз и навсегда развеять мифы о декрете как об «отдыхе».

Задачка для взрослых

Последний раз задачки мы решали в школе, кто-то — в университете. А теперь предстоит решить задачку, от которой зависит благополучие семьи. И она посложнее тех, за которые ставили оценки.

Дано: Семья: папа, мама, сын. Мама в декрете, папа работает. При этом муж приходит с работы домой, целует ребенка и ложится на диван: он устал. Ты, милая, тоже устала, но ужин никто не отменял. И с ребенком надо поиграть. И вообще. При этом муж не изверг: и встанет, и поможет — хороший муж. Просто мужчине это все засчитывается: он работает, еще и жене помогает. А женщине полагается по умолчанию — кто ей это засчитает? А потом возникают — ой! — проблемы. Потому что приготовить, убрать, поиграть, уложить ребенка, а потом войти в спальню и превратится в нежную страстную нимфу — это фантастика. Так не бывает. И вот тут возникает сакраментальное «Дорогая, отчего ты устала? Ты же дома сидишь!».

Задача: Как же все-таки объяснить мужу, от чего вы устали, отдыхая в декрете? Потому что у некоторых мужчин есть в голове странная картинка: если женщина сидит в декрете, значит, она круглосуточно отдыхает, а он-то работает.