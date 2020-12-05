Назову 4 причины, почему декрет — настоящая работа, и расскажу, как помочь уставшей маме
Меня зовут Софья Пименова, я психолог. А еще — мама, которая не понаслышке знает о том, как непросто бывает в декрете. «Мамы как пуговки: на них все держится», — подумала я и решила, что просто необходимо поддержать женщин, которые сидят с малышами. Потому что актуальности тема не потеряет никогда, а если «пуговка» держится на последней ниточке — ей точно нужна помощь.
С прекрасными читательницами AdMe.ru я решила поделиться этим текстом, чтобы раз и навсегда развеять мифы о декрете как об «отдыхе».
Задачка для взрослых
Последний раз задачки мы решали в школе, кто-то — в университете. А теперь предстоит решить задачку, от которой зависит благополучие семьи. И она посложнее тех, за которые ставили оценки.
Дано: Семья: папа, мама, сын. Мама в декрете, папа работает. При этом муж приходит с работы домой, целует ребенка и ложится на диван: он устал. Ты, милая, тоже устала, но ужин никто не отменял. И с ребенком надо поиграть. И вообще. При этом муж не изверг: и встанет, и поможет — хороший муж. Просто мужчине это все засчитывается: он работает, еще и жене помогает. А женщине полагается по умолчанию — кто ей это засчитает? А потом возникают — ой! — проблемы. Потому что приготовить, убрать, поиграть, уложить ребенка, а потом войти в спальню и превратится в нежную страстную нимфу — это фантастика. Так не бывает. И вот тут возникает сакраментальное «Дорогая, отчего ты устала? Ты же дома сидишь!».
Задача: Как же все-таки объяснить мужу, от чего вы устали, отдыхая в декрете? Потому что у некоторых мужчин есть в голове странная картинка: если женщина сидит в декрете, значит, она круглосуточно отдыхает, а он-то работает.
Решение: От чего устает мама, сидя дома?
Это нужно прочитать всем мужьям, потому что тут кратко изложен ответ на традиционный вопрос: «От чего жена устает, если дома сидит?» Итак, есть минимум 4 причины.
- Отсутствие результата. В любой работе важен результат, точка, итог. Вот вы отчет закончили, проект сдали, 5 клиентов приняли — есть за что себя похвалить. А дома — бесконечный процесс. Вы посуду помыли, через полчаса опять мойка завалена. Полы вытерли — а дети по нему пластилином повозили и сок разлили. Где результат? Вроде и весь день в мыле, и изменений никаких. Представьте, что вы работаете целый день, а к вечеру все как было. А?
- Нет статуса. Нет, быть мамой — это, конечно, круто и почетно. Но вот, если вы, допустим, отличный врач-хирург, или бухгалтер, или слесарь, вы на работе получаете не только деньги, но еще и дополнительные бонусы: уважение, признание, благодарность. Вас ценят и признают в вас профессионала. И это греет душу. А в декрете вы в чем профи? В вытирании поп? Варке овсянки без комочков? Особенно это тяжело, если вы реально профи, любящий свою работу. А тут опа — и такая попа... хм, полное изменение условий жизни.
- Отсутствие свободы. «Ага, можно подумать, я там свободен, на работе», — скажет мужчина. Хорошо, давайте подумаем. Почти любой человек на работе может принимать решения. Хотя бы так: «Сейчас закончу статью, потом поем, потом опять работаю». Принял решение — следую ему. У женщины в декрете этой возможности просто нет. Вот решила она, пока ребенок будет спать в обед, йогой заняться. А он раз — и не спит. Бегает себе бодрячком. И где та йога? Или вот передела я все дела и решила чашку кофе спокойно на кухне выпить. Одна, в тишине, пока ребенок играет. Как только я его сварю и налью в чашку, он соскучится, упадет, поломает игрушку или все вместе — в общем, без мамы никак. Получается, что я контролирую? Да ничего. Представьте, что у вас начальник — самодур. Меняет планы по сто раз на день. Как скоро вы бы устали от этого?
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Ненормированный «рабочий день». Начинается он, когда ребенок проснется, и заканчивается неизвестно когда. Не 8 рабочих часов с перерывом по КЗОТу, а часов 12 минимум. А если у вас нет няни и домработницы, то это реально рабочий день, потому что декрет — это не только машинки по ковру возить, но еще и его, ковер этот, мыть, а кроме того, готовить, стирать, белье развешивать, цветы поливать, на прогулку одевать-раздевать, а иногда еще и коляску на 5-й этаж пешком тащить. А вот представьте, что у вас рабочий день длится 16 часов, а? Перерыв? Зачем? С 12 ночи и до 6 утра вы можете отдыхать.
Совет мужьям и папам
Кроме тех сложностей, что я перечислила выше, еще есть социальное давление («Будь хорошей матерью, чего ты разнюнилась!»), изоляция (и мамы на площадке не в счет), отрицание чувств («Все сидят, и ты посиди, ничего страшного»), страх, боль, гнев. И со всем этим ваша жена справляется одна 10 часов в сутки. Самое трудное — если каждый в семье сам по себе. Это семья, и у нее есть свои задачи и свои сложности, которые должны решать все члены семьи, каждый должен вкладываться.
Да, женщина родила этого ребенка. Она сама ему помоет попу. И будет решать сложности с воспитанием, питанием. На ней нагрузка. Но это не значит, что и вся остальная нагрузка тоже целиком должна быть на ней. С чего вдруг? Она в этой семье мама, а не слуга.
Старшие дети могут сами за собой помыть тарелки. Любящий отец семейства — приготовить ужин. А мама? Она сейчас полежит-отдохнет. Ей это необходимо. Дайте женщине отдохнуть. Отправьте на тренинг или, как вариант, в спа. И будет вам счастье.
Расскажите, а вам удалось отдохнуть в декрете? Какое было расписание?