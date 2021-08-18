Откровенный текст о том, почему мои родители забили на то, что говорят учителя, и ни разу не посмотрели в мой дневник

Однажды я зашла в класс и увидела, как все одноклассницы окружили мою парту. В центре сидела подруга и рыдала навзрыд. «Мне конец: у меня по сочинению четверка», — захлебываясь слезами, выдала однокашка. Я никак не могла понять, почему она так сокрушается. Только потом дошло, что она боялась родительской реакции. Мне-то повезло: родители ни разу не проверили мой дневник в старших классах.

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Значит ли это, что они пустили мое воспитание на самотек?

Мое обучение стало моей ответственностью с того момента, как я перешла в 5-й класс. Родители могли спросить, как дела в школе, и я всегда им честно отвечала. Не было нужды проверять дневник. Училась я хорошо примерно до 7-го класса. Потом произошел случай, после которого я сильно разочаровалась в школе и в учительском авторитете. Покрасила волосы. И вот прихожу в класс, учительница хватается за сердце и вместо проведения урока 40 минут обсуждает мою прическу. Влепила 2 за поведение. Подняла эту тему на родительском собрании, мол, куда родители смотрели, какое безобразие. А мама взяла и выпалила: «Да я сама ей волосы красила! И ничего дурного тут не вижу: имеют волосы такое свойство — отрастать». У меня и до этого были мысли о том, что в школе я будто время теряю, а после этой истории я вообще крайне критически стала относиться к учителям и получаемым знаниям. В школах детям по сей день говорят, что у вещества всего 3 состояния (кто-то еще сюда причисляет плазму). Интересно, зачли бы ученику ответ, если бы он в тесте указал, что агрегатных состояний уже известно больше 15?

Я стала часто спорить с учителями, выделила для себя предметы, которые мне и правда интересны

Как-то раз спорила с учительницей литературы из-за того, что с одной из трактовок была не согласна. Мнение мое разделали под орех, вернее, просто посмотрели как на дурочку, которая не понимает очевидного. Уже в университете я узнала, что никто на самом деле не знает, что там имел в виду автор. У меня в классе была отличница Света. Контрольные всегда решала лучше всех. Всегда была на хорошем счету у учителей. И вот как-то пришли к нам в школу практиканты, на успеваемость не смотрели. Задают вопрос нашей отличнице не по учебнику, а та бледная, словно язык проглотила. Оказалось, что без учебника девочка отвечать боялась, ей страшно было выразить свое мнение. Размышлений заучивание материала не требовало. Если в учебнике сказано, что автор написал про синие шторки не просто так, значит, он это сделал именно по той причине, которую определил создатель учебного пособия. И точка. Не согласен? Получи тройку. Сделал что-то, что не вписывается в формат? Получи тройку. Насколько заслуженными были оценки, тоже вызывало сомнение. Как-то раз нам задали принести доклады. К теме я подошла серьезно, прочитала множество источников и в конце концов составила связный рассказ. Как же я офигела, когда учительница поставила мне 4 из-за того, что картинки я распечатала на черно-белом принтере, а не на цветном. Успеваемость моя падала столь же стремительно, как росло мое разочарование в системе обучения. Я знала, что меня пытаются заткнуть и задавить, чтобы я отвечала как надо и молчала, если этого хочет учитель. Но сдаваться не собиралась.

Я очень быстро поняла, какие знания мне пригодятся, а какие я не буду использовать в обозримом будущем

Знала, что мне нужен английский, и старалась изучать его в школе и по школьному учебнику. Но на уроках мы как будто топтались на месте: большинство старшеклассников с трудом читали вслух. Нужно было разбирать с каждым, а учебник был не лучшим из лучших. Хоть я и получала «отлично» в классе, узнавала все скорее за его пределами — сама и на платных занятиях. Так было и у других ребят: если им нужно было знать какой-то предмет, то родители нанимали им репетитора. Учителям же была нужна отчетность, а в такой системе нет возможности дать ученику заниматься тем, что ему необходимо. Я посвящала свободное время только тому, что меня интересовало в тот момент. Конечно, это было бы невозможно без родительской поддержки. К моим оценкам они относились безразлично — в хорошем смысле. Я всегда могла прийти домой и открыто сказать: «Мне поставили трояк» или «Меня выгнали с урока из-за макияжа». Четверка — класс, пятерка — вообще молодец, тройка — ну и ладно. Однажды прихожу домой поникшая с двойкой за поведение, говорю маме. А она такая: «Хорошо. Давай чай пить?» Мы могли вместе посмеяться над ситуацией, сделать какие-то выводы. В свой школьный аттестат я ни разу не заглядывала, а вот родительское принятие всегда вспоминаю с теплотой. Они видели, что я не прозябаю, не ввязалась в плохую компанию, не ленюсь, поэтому к моему бунту отнеслись нормально.

Тройки в журнале — это не приговор. Это может вообще никак не повлиять на дальнейшую жизнь, а вот родительскую реакцию ребенок запомнит навсегда

Всегда сочувствовала тем, с кого родители трясли пятерки и кто принимал это как должное. Считаю, что для многих это травматичный опыт, который приходится переосмысливать уже во взрослом возрасте. Я научилась отстаивать свое мнение, не боюсь возразить, не трясусь перед чужим статусом и авторитетом. Если нужно пойти против течения — я иду не задумываясь. Уже готовясь к дипломной работе в университете, встретила одноклассницу — круглую отличницу. Спрашиваю, куда она поступила, где учится. А она и говорит, что поступать никуда не стала, сидит дома и воспитывает ребенка. Хоть было и неловко, спросила почему. Ответ удивил: учеба настолько приелась и родители так давили, что все, чего ей хотелось, — это поскорее начать самостоятельную жизнь. Ни секунды не жалею о том, что у меня не золотая медаль. Моя история дает уверенность, дает понимание, что ошибаться — это нормально, что нужно всегда прислушиваться к себе, своим инстинктам. А что дал бы аттестат с пятерками? Для плохих оценок всегда есть причины: это могут быть проблемы в школе, дома, иногда это могут быть особенности ребенка, например дислексия или синдром дефицита внимания. Самое важное для него в этот момент — это принятие, которое может дать семья. Если оно у маленького человека есть, то ему все будет по плечу.

Бонус № 1: «Как я разочаровался в своем сыне»

«Ребенок в 1-м классе. Нужно было сделать домашку. Вот задание — на мой взгляд, для ребенка, который видел домино, несложное. Но напрасно я был столь беспечен и не перепроверил его решение».

Бонус № 2: А этот ребенок сумел за себя постоять