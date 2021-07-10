Рассказываю без обиняков, почему к некоторым мультикам я своего ребенка и на пушечный выстрел не подпущу

Сидела как-то с подружкой в кафе. Я жаловалась на качество мультика, который мы с сыном недавно посмотрели. «Да ладно! — заявила приятельница. — Это ж детский фильм, чего от него требовать? Хорошего сюжета? Картинки яркие, музыка веселая — вот и славно». Я тогда удивилась. На мой взгляд, фильмы для малышни, наоборот, нужно продумывать более тщательно, чем взрослые ленты.

Меня зовут Мария, специально для AdMe.ru я решила рассказать, какие мультики ни за что больше не покажу своему ребенку.

Бесконечные продолжения любимых историй, в которых явно стало меньше смысла

Кассовым сборам некоторых анимационных фильмов могут позавидовать крупные блокбастеры. Неудивительно, что компании по-прежнему снимают продолжения, превращая хорошие мультики в утомительный сериал. Мой сын настолько к этому привык, что теперь отказывается смотреть отличные произведения, если у них нет сиквелов. Конечно, есть ленты, которые не вызывают раздражения даже у взрослых: «История игрушек», «Как приручить дракона», «Кунг-фу панда». Но от некоторых творений у меня начинает дергаться глаз. Для меня самыми утомительными «сериалами» оказались «Мадагаскар» и «Ледниковый период». Зачем эти продолжения кто-то снимал? Что они должны нам сказать? Видимо, другие зрители разделяют мой скепсис. Например, рейтинги «Ледникового периода» падали с каждой последующей частью. Если первый фильм многим пришелся по душе, то «Ледниковый период — 4: Континентальный дрейф» и «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» были приняты довольно прохладно.

Возникает ощущение, что с каждой новой серией сюжету уделяют все меньше внимания. Отлично прорисованные персонажи превращаются в плоские картинки. Да и моральная сторона некоторых историй кажется мне сомнительной. Например, в третьем «Мадагаскаре» нам показали, что цирк — это не так уж плохо, с чем я категорически не согласна. А в «Ледниковом периоде — 3» мы любуемся клишированным образом будущего отца, который постоянно пребывает в истерике.

Произведения, которым слегка не хватает глубины

Порой возникает ощущение, что создатели мультика просто сделали ставку на яркую картинку, милых персонажей и запоминающуюся музыку. В результате чадо смотрит сверкающее всеми красками нечто, а потом начинает бесноваться. Подружка рассказала мне вот такую историю. «Сынуля неожиданно полюбил один сериал — „Покемон“. Оторвать от экрана невозможно. И все бы ничего, но после каждой серии он носится по дому и орет: „Пика-пи, Бульбазавр, Скви-и-иртл!“ Мы аж до психолога дошли, он нам мягко сказал, что нужно следить за тем, что ребенок смотрит. Объяснил, что сын впечатлительный и такой мультик ему как бы мозг перегружает».

Логические несостыковки тоже не слишком-то хорошо влияют на ребенка. Вот мы с сыном посмотрели популярный мультик — «Эмоджи фильм». На следующий день сын рассказывает бабушке: «Там рожицы были, одна прямо странная. И телефон сломался, а надо принцессу спасти, еще потом программу перезагружали». Через 5 минут бабушка не выдержала и устроила мне допрос на тему «Маша, что ты ребенку показываешь?!».

Но самое обидное, что после созерцания яркой мишуры смотреть спокойные и вдумчивые мультики сыну уже сложно. Он словно привыкает к тому, что на экране все должно мелькать и сверкать. Пусть и без особого смысла.

Мультфильмы, которые говорят на слишком взрослые темы

Многие взрослые думают, что раз работа анимационная, значит, она рассчитана на юных зрителей. Но некоторые мультфильмы и сериалы изначально задуманы не для детей или просто не слишком хорошо влияют на неокрепший ум. Я нежно люблю «Симпсонов», «Футураму», «Рика и Морти», но своему ребенку точно их пока не покажу. А вполне детский сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» плохо влияет на способность концентрироваться. Как показало исследование, после просмотра мульта успеваемость 4-летних детей при прохождении различных тестов серьезно падала.

А однажды вечером мы сели всей семьей смотреть известный мультик «Храбрая сердцем», кадр из которого вы видите выше. Сын созерцал минут 20, потом начал вздыхать и ерзать. И наконец робко спросил: «Мам, а почему все мужики такие дураки там?» Мужские персонажи в этой ленте получились настолько отталкивающими, что у меня даже закрался вопрос, как от них все женщины еще за тридевять земель не сбежали. Да и главная героиня, хоть и казалась симпатичной, несколько раздражала. Желание Мериды следовать своим путем понятно, но мать-то зачем зельем опаивать? И если это своеобразное поведение еще можно было бы пережить, то вот полное отсутствие интересных мужских персонажей немного опечалило.

Картины, которые словно созданы для продажи игрушек

Особая моя «любовь» — это мульты, которые, видимо, создаются только для того, чтобы продать побольше игрушек и других товаров. Не дай бог показать чаду такое произведение — любой поход в магазин после этого превращается в ад. Со всех полок на тебя смотрят игрушки, тетрадки, кружки, конструкторы, футболки, шоколадки и бутылки с водой со знакомыми героями. И сразу начинается: «Купи-купи-купи». В нежном возрасте мой сын посмотрел мультик «Самолеты» — не слишком уверенное, на мой взгляд, переосмысление «Тачек» от Pixar. Критики, кстати, были не в восторге от произведения. После этого в самолетах у нас было все. Нужны были фигурки, специальный набор Lego, пижама и даже подушка. У меня от образа Дасти уже глаз дергался. То же ощущение у меня вызвали «Миньоны». И неудивительно. В кинотеатрах мульт собрал чуть больше $ 1 млрд, а на продаже всевозможных сопутствующих товаров было выручено свыше $ 10 млрд.

Мультики, замысел которых кажется неоднозначным

Послания, которые скрываются в некоторых мультфильмах, кажутся мне более чем сомнительными. После просмотра таких произведений приходится проводить долгие и серьезные беседы с ребенком. Мне понравился анонс к мультику «Босс-молокосос». Без всяких опасений показала его ребенку, но потом об этом пожалела. Отношение сына ко всем карапузам разительно изменилось. Он начал подозревать их в каких-то каверзах, на детской площадке просто обходил годовалых малышей стороной. Постоянно жаловался на недостойное поведение детей наших родственников и друзей, на нас все обижались. Хорошо хоть, что мы не планировали прибавление в семействе. Кроме того, мне показалась сомнительной мысль, что взрослый человек может всерьез выбирать, кого завести — щеночка или ребенка. Когда тебе с экрана рассказывают, что мама и папа с радостью поменяли бы тебя на собаку, это обидно. Продолжение мульта мы смотреть точно не будем.

Я ничего не имею против ситуаций, когда кинопроизведения разбирают на цитаты: сама иногда использую фразочки из кинолент и мультфильмов. Но после того, как мой ребенок пару дней подряд носился по квартире с воплями «Банана!», мне хотелось сказать пару ласковых слов сценаристам «Миньонов». К сюжету у меня тоже есть вопросы. Сама мысль сделать главными героями толпу одинаковых фигурок с тягой к отрицательным героям кажется сомнительной. Но создатели еще и сделали ограбление увлекательным семейным мероприятием. Мне пришлось потратить несколько часов на то, чтобы объяснить ребенку, почему не надо весело прыгать на маму и папу с игрушечным ружьем наперевес.

Произведения с довольно странным визуалом

Я понимаю, что у всех свои представления о красоте. Но есть мультики, которые выглядят пугающе, хотя сюжет и персонажи нареканий не вызывают. Мне кажется, что представления о прекрасном формируются у человека с детства. Да и сопереживать героям, которые вызывают легкое отвращение, сложно. Мало того, эклектичные картинки плохо сказываются на способности детей усваивать информацию.

Мне понравилась идея ленты «Тайны красной планеты». Но какие же там неприятные на вид пришельцы! Ребенок вообще отказался смотреть произведение, уйдя на середине мульта. А ведь по задумке эти герои должны вызывать симпатию. Возможно, сработал так называемый эффект зловещей долины, когда персонажи выглядели почти как живые, но не совсем. Но «Тайны красной планеты» — это еще не самый страшный мульт. Вот рисовка «Подводной братвы» вызвала у меня тихий ужас. Спасибо хоть, что качество мультипликации часто можно понять уже по постеру. Одна радость — хорошие мультики не исчезают с экранов. Нас с сыном почти никогда не разочаровывают произведения студии Pixar. Мой ребенок, к сожалению, пока не распробовал работы Хаяо Миядзаки, зато я смотрю их с удовольствием. Ну и всегда есть старые добрые ленты вроде «Как приручить дракона». Мой сын готов наблюдать за приключениями Иккинга и Беззубика бесконечно.