Рассказ о том, как расплата настигает тех, кто нагло пользуется добротой родителей

Родители часто поступаются личным комфортом ради своих детей. Но некоторые отпрыски настолько привыкают к этому, что начинают активно садиться на голову. Именно об этом и написал свой рассказ автор канала «Риэлтор не нужен».

Мы в AdMe.ru надеемся, что у вас нормальные отношения с родными. А пока прочтите об отце, который креативно проучил сына за неуважение.

Сергей Михайлович сидел на кухне и, как всегда, молча пил чай. На столе было много грязной посуды, оставшейся после завтрака сына и его девушки. Вот уже 3 месяца они ютились втроем в 2-комнатной квартире. На кухню зашел сын, налил себе чаю. И, немного помявшись, начал разговор: — Отец, знаешь... Ты нам мешаешь. Нам тут самим развернуться негде, и ты еще здесь. Давай мы тебе квартиру снимем? У тебя отдельное жилье будет, да и мы немного посвободнее себя почувствуем. Родитель внимательно смотрел на сына. Тот, поняв, о чем может спросить отец, тут же быстро ответил: — Нам вообще неудобно будет переезжать! У нас вещей куча. Точнее, у Кристины. — Хорошо. Отец переехал через 2 недели. Кристина лично нашла ему квартиру, а Сергей Михайлович сразу согласился. Точнее, он не сказал «нет». А уже через пару месяцев Кристина преследовала Евгения: — Слушай, ну что мы за твоего отца платим аренду? У него пенсия, наверное, как твоя зарплата. Пусть сам платит. — Это неправильно, Кристи. — Подумай сам. Нам, молодым, всегда есть куда деньги тратить. А ему на что? На себя-то он не особо тратит: ты видел, как мало вещей он вынес. Поэтому он с легкостью заплатит за аренду. Благо мы ему подобрали не самую дорогую квартиру. Так что завтра, любимый, ты ему скажешь, что мы больше не будем платить.

На следующий же день сын был у отца. Новость о том, что теперь ему придется самому оплачивать аренду жилья, отца внешне никак не задела. Он молча кивнул, и все. «Совсем старик одичал», — подумал Евгений, выходя из подъезда. В какой-то момент Кристина спросила любимого, как он собирается обеспечивать их жильем. На вопрос «А что тебя тут не устраивает?» девушка выдала целый список недостатков, которые сводились к одному: «Мы не полноценные хозяева этой квартиры». Поэтому Евгений был поставлен перед выбором: либо он покупает новую квартиру, либо договаривается с отцом, чтобы тот подарил свою долю. — Ты прекрасно понимаешь, что я сейчас не потяну покупку. — Тогда ты знаешь, что надо делать! В этот раз сын шел к отцу почти на ватных ногах. Он очень боялся отказа и того, что устроит ему потом Кристина. А ведь он любил ее. К удивлению Евгения, отец и в этот раз все воспринял спокойно. И даже заговорил: — Ну, надо так надо. Ты мне сними копию своих паспортных данных, я дарственную оформлю у нотариуса. — Правда?! Спасибо, отец. Мы на неделю уезжаем, Кристине надо отдохнуть. — Поезжайте смело, я все оформлю. Когда вы возвращаетесь? — 13-го, в пятницу. — Хорошо, все сделаю. — Спасибо еще раз! — Не за что пока! Сразу после ухода сына отец набрал давно знакомый номер: — Алло, Леха! Узнал? Да, я. Дело одно есть. Надо помочь. Через неделю вернулись Женя и Кристина. Они все 7 дней провели в постоянных ссорах. Но в тот момент оба прекратили препираться, уставишь на входную дверь почти своей квартиры.

Точнее, это была совсем другая дверь. Мощнее, шире. — Это что? — Откуда я знаю? — Кто это сделал? — Точно не я! — А может, мы просто ошиб... — Не глупи! Это точно наш этаж. Смотри, наши соседи. Тут дверь квартиры открылась, и на пороге показался незнакомый мужчина. Кристина тут же завопила: — На помощь! Грабят! Помогите! Мужчина улыбнулся и лишь спросил Евгения: — Ты сын Сереги? — Да! — Жаль, что только внешне похожи. — Загадочный мужик развернулся и крикнул в квартиру: — Серега, тут к тебе гости! Из темноты прихожей показался отец. Увидев гостей, он скомандовал сыну: — Ты — со мной. Она ждет здесь. — Да как вы смеете... — начала было Кристина, но тот самый загадочный мужчина, оказавшись с ней рядом, быстро сделал знак замолчать. — Они — собственники квартиры, ты — никто. Так что жди здесь своего возлюбленного. Евгений прошел в квартиру и обомлел. Нигде не было даже намека на их вещи. Мебель в квартире была переставлена. А на кухне висела картина, которая Кристину невероятно раздражала. — Значит, так, сын. Ваши вещи в моей съемной квартире. Завтра заканчивается срок аренды, так что вам надо поторопиться. Можете договориться с хозяином о продлении, он адекватный мужчина. Пока Евгений переваривал полученную информацию, отец пояснил: — Здесь буду жить я. Как собственник. Тебе придется выбирать — либо здесь, либо с любимой. Твоя дама сердца здесь не живет. Даже ногу свою не ставит. Выбирай сейчас, потом будет поздно. И, глядя на еще более ошарашенного сына, продолжил: — Пока ты думаешь, я поясню правила проживания для тебя. Никаких женщин, тем более Кристины, они на тебя плохо влияют. Посуду убираешь за собой сразу. Не уберешь — я ее выкину. И буду выкидывать до тех пор, пока не будешь сразу мыть ее. Отец выразительно посмотрел на Евгения: — Никаких вечеринок с друзьями. Подъем в 6 утра, дверь закрывается в 23:00. Не успел — ночуешь где хочешь. — Ты не можешь запретить мне появляться дома, когда я хочу! — Я — нет. А вот эта дверь — очень даже. Видишь там маленький замочек? Обрати внимание, что на внешней стороне стоит заплатка. А вот замок, ключ от которого есть только у меня. И если ты не придешь в 23:00, дверь не сможешь открыть. — Я полицию вызову, если не пустишь меня. — Вызывай. Ты понимаешь, что я всегда смогу объяснить патрулю, что во всем виноват ты. — Как ты вообще посмел ворваться в наш дом? — Это мой дом. Твой и мой. Я просто пришел к себе домой. Засиделся в гостях, знаешь ли. Зашел и понял, что надо немного прибраться. Вот я и прибрался. — Да, кстати, — продолжал отец, — твоя комната теперь самая маленькая. Раз ты теперь будешь жить один, зачем тебе больше?

Сын не мог поверить своим ушам и глазам. В отчаянии он бросился к входной двери и услышал, как ругались Кристина и Алексей, тот самый загадочный мужчина и давний друг отца. Услышал пронзительные вопли своей возлюбленной и, вспомнив все время, проведенное вместе, застыл на месте. Затем осторожно, на цыпочках стал отходить вглубь квартиры. И натолкнулся на отца. Тот держал в руке связку ключей. — Твои. Открой нижний замой и скажи, что бросаешь ее. Или успокой ее, пообещав жить с ней и дальше. Только тогда ключики верни. — Ты не имеешь права у меня ключи отбирать! — Ну почему же? Оплати половину стоимости двери и ее установки — и пользуйся замками. Не заплатишь — ключи отберу быстро. Так что решай. Евгений думал недолго. Он открыл новую входную дверь и быстро проговорил Кристине: — Езжай к своим родителям. Завтра встретимся на квартире отца, и ты заберешь свои вещи. Все! Отец и сын так не смогли ужиться на одном пространстве. Через полгода Евгений съехал в съемную квартиру. У него так и не появился ключ от маленького внутреннего замка.