«Ни одна сломанная вещь не стоит ругани между любящими людьми». Рассказ, который научит детей говорить правду, а родителям прибавит мудрости

Вчера в обед позвонил мелкий из дома (я частенько без обеда работаю) и страшным голосом сообщил: «Мы совершенно случайно (котом клянусь!) разбили твой объектив» . Кстати, вместе с клятвопринесенным котом. Объектив стоял на подоконнике и, как я думал, никому не мешал. Но когда в доме дите и кот, то в нем (доме) не остается безопасного места. Что и было доказано. Ну, думаю, вернусь домой — уши всем пооткручиваю. А то ишь вы, активные какие в мое отсутствие! Тем более что стоит сейчас этот объектив Canon 70-200 ₽ 80 тыс. В общем, какая-то небюджетная игра у них получилась. Хотя рядом стоял Canon 16-35, тот вообще сейчас больше сотни стоит. Так что, если можно так сказать, они грохнули удачно. На мой вопрос, что разбилось, грустный голос поведал, что «все разбилось». И по всей комнате осколки, осколки и осколки.

Мысленно похоронив объектив и прочитав над ним торжественную речь, вечером вваливаюсь домой, весь такой суровый и окутанный аурой справедливого наказания виновных.



Переоделся, умылся. Послушал, как «кот туда прыг... а я такой к нему... а он такой скок... а я ему помочь... а он туда... а я... а он... и объектив упал... вот».



Ну что, говорю. Теперь придется все твои игрушки продавать. Планшет, ноутбук, колонки там, что еще есть — и покупать мне новый объектив.

Мелкий только кивнул и ушел в свою комнату. Через некоторое время, смотрю, тащит колонки на стол. Зачем, спрашиваю. Будем тебе на объектив собирать, говорит. И такой весь грустный-грустный.



...У него колено травмировано, уже 3-й месяц дома сидит, на домашнем обучении. В четырех стенах. Мы в будни на работе, он один с котом. Ну и учителя еще приходят. А пацану 9 лет, самое время прыгать да носиться во дворе, а он дома сидит. Подумал я про это — и аж сердце защемило. Да крутись оно, думаю, все конем! И осколки по квартире, и объектив этот вшивый. За учебу отругаю, если что. За немужские поступки тоже. За вранье. А за это... Гори они огнем, эти железки со стекляшками!



Слова ему не сказал плохого за объектив, не ругал, не наказывал. Рассказал только, что за цену разбитого объектива можно всю его комнату конструктором Лего выложить. Впечатлился.



...А потом вспомнил, как я в 16 лет разбил машину отца. Август 1989-го. Он разрешил мне по деревне проехать, а я на трассу выехал. И при съезде с нее на проселок не рассчитал — промазав мимо мостика, влетел в канаву. Морда вся покорежена, причем у машины от удара, а у меня от страха. Пришел домой и, зная батю, ждал нехилых люлей по организму.