Рассказ о том, что каждый из нас способен сделать этот мир чуточку лучше

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Наверное, каждый из нас встречал в жизни человека, которого мог бы назвать «просветленным лидером». На таких людей мы стремимся равняться, а еще хотим о них рассказывать и всячески их поддерживать. Для кого-то это публичная личность, для других — родственник, для третьих — лучший друг, ну а для четвертых — сосед по дому, как в случае с автором рассказа «Просветленный лидер» Ольгой Плисецкой.

Мы в AdMe.ru верим, что мир не без добрых людей, и этот рассказ — тому подтверждение.

В подъезде нашего дома живет бабушка. Бабушка Люба. Ей 97 лет. Милая, приятная старушка, всегда в хорошем настроении, улыбчивая и приветливая. Для меня она — просветленный лидер. Спокойно! Я в с своем уме и не падаю ниц, когда вижу ее, сидящей на скамеечке около подъезда. Объясню, почему я так думаю. Сначала бабушка Люба украсила подоконники на нашем этаже в подъезде горшками с цветами. Красиво. На следующий день самые яркие цветы, те, что с бутонами, украли, и около метро можно было увидеть прытких торговцев горшками с бабушкиными цветами. Соседи решили поставить замок и домофон на входную дверь. А она повесила на стены рамки с изречениями великих, пробуждающими совесть и действующими как заповеди. И снова поставила цветы на подоконник. Уютно. В подъезд стали проникать шумные подростки. Бабушка Люба вышла и... предложила им воды или чаю. Они долго смеялись. Пообрывали цветы и перевернули рамки.

На следующий день она снова поставила цветы, вернула рамкам прежний вид и положила на подоконник книги. Классику. Пришли подростки. Галдели, шумели. Она вышла и... предложила им чай со своими плюшками, аппетитными и вкусно пахнущими. Ребята не смогли отказаться. И даже уволокли с собой книги с обещанием прочитать. Цветы они не тронули, рамки — тоже. На следующий день она вынесла пластиковую бутылку с водой, чтобы каждый, кто решит позаботиться о цветах, смог их полить. И... новые книги. Вечером пришли подростки, обливали друг друга водой, хохотали и галдели. Бабушка снова вышла к ним и предложила чаю, плюшек, забрала бутылку, наполнила ее водой и попросила их полить цветы. Ребята стали приходить в подъезд каждый день. Соседи возмущались, даже как-то вызвали милицию, но бабушка сказала, что это, мол, к ней, ее ученики пришли за книжками, раздала при милиционерах книги растерянным подросткам и проводила милицию: «С богом!»

В подъезде появился шкаф с книгами. И рядом объявление: «Просьба! Если у вас дома есть интересные и важные книги, уже прочитанные вами, поделитесь! Будьте добры! А те, кто взял почитать, пожалуйста, верните для тех, кому также это может быть нужно и важно!» Шкаф заполнился книгами. Цветы появились на подоконниках на всех этажах. Красивые рамки с цитатами — тоже. Каждый вечер входную дверь в подъезд стали оставлять открытой. Вечером можно было увидеть на лестницах подростков, читающих книги. Бабушка положила на подоконник несколько фонариков, чтобы им было удобнее читать. Дети сидели в подъезде с включенными фонариками, и в нем было светлее, чем обычно. Бабушка умерла. На первом этаже нашего дома открыли клуб для детей и подростков. С библиотекой и цветами на подоконниках. Символом клуба стал фонарик... А вы как думаете, эту бабушку можно назвать просветленным лидером? Позвольте объяснить, почему я начала рассказ со слова «живет», а не «жила». Потому что такое ощущение, что она по-прежнему живет в нашем подъезде, в доме, в клубе, в городе, в стране, на планете, во Вселенной. Жива Любовь. Ведь так?