Рассказ о друзьях молодости, после которого вы захотите позвонить своим (Но так и не сделаете этого)

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Как часто мы встречаемся с друзьями юности? Наверняка вы закатили глаза, пытаясь вспомнить, когда же это было. Некоторые, возможно, похвастаются: буквально вчера. Но этот текст о тех, кто немного тоскует по друзьям и хочет с ними увидеться, а изменить ничего не может. Так как все уже изменила жизнь, которая разбросала товарищей по делам взрослой жизни.

AdMe.ru публикует текст Алексея Белякова, в котором каждый из нас узнает себя, улыбнется и вспомнит свою беспечную юность.

И как вообще у людей получалось встречаться раньше без мобильных, мессенджеров и соцсетей? Или те мало упрощают задачу? «Давайте уже встретимся и напьемся, а? Как раньше?» — говорю другу по телефону. Он соглашается: «Давно пора!» Надо оповестить еще пятерых наших друзей. Но кого-то нет дома, кто-то с женой ругается, кто-то очень занят. Наша романтическая идея растворяется в осеннем воздухе. Проходит лет десять. За эти десять лет мы много раз говорили друг другу: «Давайте уже встретимся, а?» За эти десять лет у каждого появились не только дети, но и мобильные телефоны. И теперь дозвониться нет проблемы. Но почему-то не звоним. Не встречаемся.

Когда-то мы бродили целую ночь по городу, с собой был магнитофон, мы танцевали брейк-данс на асфальте. А на рассвете покупали горячий батон прямо у грузчиков возле булочной. Разламывали его на всех. Смеялись. Впереди была интересная, загадочная, бурная жизнь. Мы были очень счастливыми дураками. Мы еще не знали: интересная и бурная жизнь у нас именно сейчас, в эту минуту, а потом будет просто жизнь. Обычная. Как у всех. А встречаемся мы неожиданно, на похоронах. Одного из нас уже нет. Потом сидим за длинными столами, вспоминаем покойника. Каким он был славным, веселым, заводным. Как смешно танцевал брейк. Со дна рюмок всплывают истории беспечной юности. Когда собраться для нас было вопросом часа. Никакого повода не требовалось. «Встречаемся? Где?» И никаких мобильных — вот ведь чудо какое! И находили друг друга. Иной раз просто заваливались к другу домой: «Подъем! У нас с собой пиво». Друг смеялся: «Ну вы даете!» И тут кто-то из нас обязательно говорит: «Слушайте, так нельзя. Надо встречаться. Мы же совсем не видимся». Все соглашаются. Кто-то роняет слезу на малосольный огурец. Расставаясь после поминок, клянемся друг другу: «В следующую субботу — обязательно!»

Проходит следующая суббота, а затем еще лет десять. Теперь у всех социальные сети. Привет, френды! Может, встретимся? «Надо бы... — вяло отвечает один. — Но я в Питере». «А я — в Америке», — пишет другой. Нас разнесло. Нас развезло. Наш теплый батон зачерствел, рассыпался в крошки, его склевало время. И вообще у нас есть социальные сети — зачем встречаться? Смайлик с подмигиванием. Проходит еще несколько лет. И все-таки мы встречаемся. Чудо случилось. Вечер. Кафе. Я пришел раньше всех, я немного волнуюсь. Является первый друг, смотрит по сторонам, брюзжит: «Неуютно тут... Получше не могли найти место?» Приходит второй. Не сразу узнает первого: «Вот ты разжирел!» Первый хмурится: «А ты лысый совсем!» Приходит третий: «Мужики, я на полчаса всего, извините. Дела!» А четвертый вместо себя присылает СМС: у него что-то с движком, срочно надо в сервис. Никто не пьет. У одного печень, второй за рулем, третий «зашился». Я просто завязал. Думаете, мы весело болтаем? Нет, все достают телефоны. Один пишет в WhatsApp любовнице, второй отвечает по имейлу своему юристу, третий строчит в фейсбук: «Встретился с друзьями юности! Какая радость!»