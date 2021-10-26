«Раньше и в поле рожали, и вручную стирали». Текст о том, почему в XXI веке мы все еще устаем от домашней работы

Когда женщины жалуются на работу по дому, всегда найдется тот, кто обязательно скажет: «Что вы ноете? Вот раньше в поле рожали и уборку делали без стиралок и посудомоек». Аргумент кажется логичным, но проблема остается нерешенной: несмотря на блага цивилизации, женщины все равно устают. И мужчины, которые берут на себя домашние обязанности, тоже.

Мы в AdMe.ru тоже устаем от постоянной уборки и решили разобраться, как так вышло, что домашних помощников стало больше, а забот — нет.

Принято считать, что уборка сейчас — это нажать на пару кнопочек. Но это не так. Возьмем хотя бы стирку: сначала грязные вещи нужно собрать по дому, затем их следует рассортировать, и только потом мы включаем стиральную машину. Конечно, по сравнению со стиральной доской и тазиком это просто подарок судьбы. Только вот во времена наших бабушек стирку устраивали 1 раз в неделю, так как она занимала целый день. В таз попадала одежда, которая буквально была грязной: неприятно пахла и была покрыта пятнами. Сейчас же в бельевую корзину (спасибо, если в нее, а не под кровать) часто попадают вещи, которые надевали на пару часов, поэтому они даже не успели запачкаться. При этом периодически следует мыть лоток для порошка, проверять карманы, прежде чем закинуть вещи в стирку, а еще нужно купить сам порошок или, к примеру, застирать пятновыводителем пятно. По статистике, у среднестатистической женщины есть около 103 предметов одежды. Мы не нашли точных данных, но у наших бабушек и дедушек нарядов было в разы меньше — спросите у них сами. Пара платьев для работы, одно — выходное. Я работаю полный рабочий день. Ухожу обычно в 7:15, а возвращаюсь в 18:30. Каждый день после работы я немного прибираюсь. В один день меняю постельное белье, в другой — делаю уборку в ванной. По пятницам стираю. Стараюсь делать всего по чуть-чуть, чтобы не убирать все на выходных. Во время отпуска я устраиваю генеральную уборку. Хватает до следующего отпуска. © PurpleThirteen / Reddit

Рассмотрим вопрос приготовления еды. Нашим бабушкам и в голову не пришло бы выбрасывать блюдо, которое не испортилось, а попросту никому в семье не понравилось. Через пару дней несъеденные макароны превращались в запеканку — ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас же мы выбрасываем продукты с нормальным сроком годности просто потому, что вкус нам приелся, и снова встаем за плиту. По статистике, мы тратим в 2 раза меньше времени на приготовление еды, чем наши родители. Но это все еще немало: среднестатистическая женщина в Америке тратит на приготовление еды по 51 минуте ежедневно. Это 12,9 суток в год. В России на приготовление еды тратят в среднем по 6,5 часов в неделю, в Великобритании — по 5,9 часов. К тому же приготовить поесть — это вовсе не «заказать продукты, порезать и закинуть в мультиварку». Нужно постоянно держать в голове список продуктов и помнить, где что купить. Замороженное мясо или рыбу надо предварительно достать из морозилки. Посуду и мультиварку приходится мыть после использования. Даже клининг — и тот нужно заказать, проконтролировать и оплатить. Работать я не ленюсь, сейчас тружусь в 2 местах и еще подрабатываю. Но на уборку у меня нет сил и времени. Я говорю не о том, чтобы помыть за собой пару кастрюль. Полноценная уборка занимает у меня около 4 часов в неделю, а я хотел бы тратить это время на отдых. Так что клининг для меня — это просто находка. © JavaShipped / Reddit

«8 часов убирала кухню. Домашние обещали поддерживать чистоту. 2 недели спустя кухня выглядит так».

Больше всего времени отнимают мелкие дела, которые при этом все-таки нельзя игнорировать. Уборка пыли, на первый взгляд, тоже не занимает много времени: смочил в средстве тряпочку и давай убирать. Однако многие забывают о пыли, которая скапливается на шкафах и внутри них. Помимо глажки, нужно также ухаживать за утюгом или отпаривателем: очищать от накипи, менять чехол на гладильной доске. Посудомоечная машина тоже не скатерть-самобранка: ее нужно разгрузить, загрузить, купить капсулы. Робот-пылесос, конечно, умница, но и с ним нужно повозиться. Очищать пылесборник, менять щетки, протирать датчики. А перед его запуском нужно убрать все с пола, включая разбросанные носки и провода. Робот-пылесос — мой любимый питомец. В отличие от кошки и собаки, приносит явную пользу. Но недавно случился конфуз. Завели щенка, он еще не приучился ходить на улицу и иногда делает свои грязные дела где придется. Однажды прихожу домой, а робот-пылесос старательно размазывает по полу следы собачьей жизнедеятельности. Очень хотелось тогда просто все выкинуть, включая собаку и вообще дом.

Ответьте честно: как часто вы, чистя зубы левой рукой, правой протираете зеркало от капель? А затем перекладываете щетку в другую руку и расставляете баночки по местам? Или, принимая душ, параллельно моете плитку? При этом работу никто не отменял. В викторианскую эпоху у женщин не было иного выбора, кроме как работать и содержать себя. Женщины работали как из дома, к примеру, сдельно, так и на текстильных и швейных фабриках, в мастерских или в качестве домашней прислуги в богатых семьях. В XX веке в США на работу ходили в основном молодые и незамужние девушки. В этой же стране в период с 1950 по 2000 год количество работающих замужних женщин увеличилось на 209 %. Откровенно говоря, забота о детях всегда традиционно лежала на женских плечах. Вместо того чтобы отдыхать, мамы после работы садятся за уроки и школьные поделки. То есть дела мамы выглядят так: приготовить завтрак, отработать 8 часов, приготовить ужин, постирать, разобрать белье, проверить уроки. Дела остальных членов семьи в конце дня часто сводятся к отдыху. На мне 2 дочки и еще муж-ребенок. У меня своя компания, поэтому, помимо дома, я отвечаю на звонки и электронные письма, занимаюсь рекламой и бухгалтерией. Только сделаю уборку в гостиной, возвращаюсь через 5 минут — по всему дивану и полу раскиданы чипсы. © ChaoticEnygma / Reddit

По статистике, собранной американскими исследователями, женщины в возрасте от 15 лет и старше тратят на уборку, готовку, уход за детьми и другую неоплачиваемую работу каждый день на 2 часа больше, чем мужчины. Женщины тратят около 5,7 часов в день, тогда как мужчины — 3,6 часов. Устала быть единственным взрослым в нашей семье. Я провожу дни напролет, соскребая с тарелок еду, выношу мусор, протираю полы, чищу унитаз и собираю по всему дому грязное белье. А еще укладываю ребенка, кормлю его и подаю всю еду. Именно я убираю дом, поэтому имею право оставить чашку с кофе там, где хочу, потому что кроме меня ее никто не уберет. © jesmonster2 / Reddit Кстати, современная женщина тратит на домашние дела почти столько же времени, сколько и ее условная прапрабабушка около 100 лет назад. Замужние работающие женщины в 1900 году тратили около 27 часов в неделю на домашние дела. По состоянию на 2018 год это число практически не изменилось.

Вот и получается, что в век прогресса, IT-технологий, 3D-принтеров и роботов мы все еще посвящаем домашним делам львиную долю своего времени. И несмотря на большое количество помощников, уставать меньше мы не стали, а на уборку и готовку тратим почти столько же времени, сколько тратили и наши бабушки.