Психолог рассказала о том, почему каждой женщине иногда стоит побыть в одиночестве

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Нехватка свободного времени — бич современной жизни. Особенно это чувствуют на себе женщины, которые хотят успеть сразу все: создать уют в доме, заработать и сделать так, чтобы всему семейству было комфортно. Чаще всего в этой гонке они забывают о себе. Об этом рассуждает психолог Лилия Ахремчик , которая призывает женщин остановиться и посвятить какое-то время себе.

Женскую половину редакции AdMe.ru этот текст задел за живое. Мы даже задумались о необходимости сменить свой стиль жизни.

Время, когда нет детей, мужчин, родственников, когда можно выключить телефон, когда можно думать только о себе.

Можно уехать далеко-далеко за город. Уехать не туда, где детям удобно купаться, а в то место, которое сама любишь. Одеться так, как тебе нравится: голубую маечку с котиком и босоножки, которые дочка называет безумными. Не думать о том, будет ли в этом удобно носить ребенка на руках или понравится ли это мужчине. Просто одеться так, чтобы ты сама себе нравилась, чтобы тебе от самой себя было прикольно.

По дороге купить себе поесть. Не то, что хотят дети или пожелал мужчина, не то, что полезно, а то, что ты сама хочешь. И пусть тебе будет вдвойне вкусно, потому что вредно.

Где-то на пятнадцатом километре подумать о чем-то важном и решить обязательно это записать. И тут же забыть об этом, когда густой хвойный запах ударит в твой заложенный от городской аллергии нос.

Ты триста лет не ходила босиком по траве. Как же твои ножки соскучились по мягкому прикосновению травы!

«Лето, я иду к тебе! Я иду к себе!»