Психолог рассказала о том, почему каждой женщине иногда стоит побыть в одиночестве
Нехватка свободного времени — бич современной жизни. Особенно это чувствуют на себе женщины, которые хотят успеть сразу все: создать уют в доме, заработать и сделать так, чтобы всему семейству было комфортно. Чаще всего в этой гонке они забывают о себе. Об этом рассуждает психолог Лилия Ахремчик, которая призывает женщин остановиться и посвятить какое-то время себе.
Женскую половину редакции AdMe.ru этот текст задел за живое. Мы даже задумались о необходимости сменить свой стиль жизни.
Время, когда нет детей, мужчин, родственников, когда можно выключить телефон, когда можно думать только о себе.
Можно уехать далеко-далеко за город. Уехать не туда, где детям удобно купаться, а в то место, которое сама любишь. Одеться так, как тебе нравится: голубую маечку с котиком и босоножки, которые дочка называет безумными. Не думать о том, будет ли в этом удобно носить ребенка на руках или понравится ли это мужчине. Просто одеться так, чтобы ты сама себе нравилась, чтобы тебе от самой себя было прикольно.
По дороге купить себе поесть. Не то, что хотят дети или пожелал мужчина, не то, что полезно, а то, что ты сама хочешь. И пусть тебе будет вдвойне вкусно, потому что вредно.
Где-то на пятнадцатом километре подумать о чем-то важном и решить обязательно это записать. И тут же забыть об этом, когда густой хвойный запах ударит в твой заложенный от городской аллергии нос.
Ты триста лет не ходила босиком по траве. Как же твои ножки соскучились по мягкому прикосновению травы!
«Лето, я иду к тебе! Я иду к себе!»
Можно без стеснения подставлять себя солнцу и не думать о том, хорошо ли выглядит твой неидеально плоский живот. А потом окунуться в прохладную воду. Ах!.. Это чудесно, что ты можешь почувствовать кожей, как мир ласков и нежен с тобой.
Можно вообще ни о ком и ни о чем не думать, кроме себя. Эти минуты так редки! Никто не дергает тебя, никого не надо вытирать и намазывать, никого не надо поить и кормить. Только себя. Ты у себя самая любимая и самая родная. «Детка, я люблю тебя», — повторяй себе и доставляй максимум удовольствий.
Многие женщины боятся одиночества. От осознания того, что полтора-два часа им придется провести только с собой, у них начинается паника. Они пытаются судорожно найти себе пару: подругу, приятеля, сестру, готовы слушать бессмысленные и надоевшие, как заезженная пластинка, разговоры только затем, чтобы заглушить свой внутренний голос.
Это они, но ты ведь не такая! Ты же знаешь, что в любом одиночестве две стороны: «страдаю» и «наслаждаюсь». Для тебя одиночество — это прекрасное время, время любви к себе. Продлится оно три часа или десять лет — значит, именно столько тебе и нужно. И оно тем более ценно, потому что проходит. Все в жизни проходит.
Как только ты научишься понимать и слышать себя, научишься разделять то, что хочешь ты, и то, что хотят от тебя другие, в твоей жизни появится человек, который будет внимателен к тебе. Будет ли это кто-то новый или тот, кто сейчас рядом с тобой, — это неважно. Ты будешь бережно относиться к его желаниям и уважать его путь, потому что знаешь, как это — любить.