Психолог рассказала о том, что такое нелюбовь и как она меняет человека

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Иногда любовь проходит, а порой ею вовсе и не пахнет, а мы все равно стараемся изо всех сил сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить отношения. Но бывают моменты, когда нужно уйти, чтобы не потерять себя.

Психолог Анна Кирьянова точно описала, что такое нелюбовь, и мы в AdMe.ru хотим поделиться ее рассказом, чтобы еще больше ценить тех, кто действительно нас любит.

Нелюбовь — это когда нельзя мешать. Разговаривать, смеяться или лезть с объятиями. Нельзя рассказывать о своих переживаниях — это глупости, а не переживания. Нельзя что-то просить — надо понимать, что сейчас трудное положение. И вообще зачем тебе это? Нельзя рассчитывать на помощь, взрослые люди должны самостоятельно справляться. Даже если им 5 лет. Это уже солидный возраст. А если 35 — это вообще старость. И нечего так наряжаться в таком почтенном возрасте.

Нелюбовь — когда не ругают особо, но и не хвалят. Не замечают. Когда неудобно есть при близком человеке: он может сказать, что ты много ешь. А приготовленную тобой еду человек съест и ничего не скажет. И не заметит усилий, когда приберешь и цветочки в вазочку поставишь. Нелюбовь — когда ничего нельзя. Когда раздражаешь, мешаешь, лезешь, несешь чушь, выносишь мозг, сиди смирно в уголке и жди, когда тебя поведут гулять. И не скули, не ной, не реви — смирно сиди и жди. Когда не заступаются и говорят «сам виноват» — это нелюбовь.

Когда ничего не дарят — нелюбовь. Когда жалко денег на тебя — это нелюбовь. Это не ненависть. Это иногда еще хуже, потому что ненавидят за что-то — из зависти например. И можно уйти или сдачи дать. А не любят — просто так. Хотя говорят: «Да люблю я тебя, только отвяжись, опять ты за свое!» Вот это и есть — нелюбовь. И от нее умирают. Особенно старики, дети и собаки. И взрослые люди, которые беззащитны и чувствительны.