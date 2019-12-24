Психиатр рассказала о своей работе и дала советы, которые пригодятся даже здоровым людям

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«Покажите мне психически здорового человека, и я вам его вылечу», — когда-то сказал Карл Юнг, подразумевая, что у всех есть свои отклонения. А вот психиатр Екатерина Домбровская таких негативных высказываний не делает, несмотря на то что практикует уже 8 лет. Параллельно в своем инстаграме Екатерина рассказывает, как выявить психа в толпе, к чему могут привести панические атаки и недосып и почему антидепрессанты на самом деле не вызывают привыкания.

Мы в AdMe.ru узнали из блога «особо сочувствующего врача-психиатра» много интересного о человеческой психике. Не можем не поделиться.

Панические атаки

Не проходит приемного дня без пациента, страдающего паническими атаками. Это необъяснимый мучительный приступ тяжелой тревоги, который сопровождается сильным страхом. Как побороть атаку: Самое главное — понять, что от этого не умирают. Страх смерти — это как «топливо» для панической атаки. Без страха это просто вегетативный приступ, который быстро отступит.

Отвлекитесь на что-то: разглядывайте прохожих, читайте вывески, складывайте большие числа в уме — что угодно, важно перевести внимание с атаки.

Дышите! Очень эффективный метод в момент приступа панической атаки. Сконцентрируйтесь на дыхании: медленный вдох и еще медленнее выдох. Также можно задерживать дыхание и считать до 5 или 10. Как правило, панические атаки сопровождаются учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, болями в сердце, спине и голове. Как раз эти симптомы начинают лечить и обследовать у соматических врачей — терапевтов, кардиологов, хирургов. Но либо их лечение ни к чему не приводит, либо временно устраняет симптомы, которые затем возвращаются с новой силой.

Нарушение сна. Руководство к действию

Бессонница, или инсомния, — это очень распространенный симптом. 99 % пациентов обращаются с жалобой: «Да просто сплю плохо». При осмотре обнаруживается спектр дополнительных моментов: снижение настроения, тревога, даже галлюцинации, а также наследственность и сопутствующие заболевания. В итоге все это складывается во вполне ясный диагноз. И чем он точнее, тем лучше будут подобраны лекарства и тем скорее вам станет легче. Обращайтесь к специалистам, ведь «любимые снотворные соседки», у которой было «то же самое», могут не только не помочь, но и навредить. Лечение расстройства сна — это к психиатру.

Обсессивно-компульсивные расстройства

Или его величество ОКР. Диагноз в последнее время очень и очень распространенный.

Это тревожное расстройство, при котором человека одолевают навязчивые мысли или он совершает постоянные действия. А чаще все это одновременно. Навязчивые мысли: о заражении или повреждении, о несчастных случаях, заболевании, половом влечении, религии, коллекционировании, симметрии и точности, агрессивные мысли, сомнения в правильности своих действий. Навязчивые действия: стирка, мытье рук, проверка, повторение, подсчет, накопление, маниакальное поддержание чистоты, медлительность. В легких формах лечится психотерапией. При более тяжелых применяются медикаменты.

Игромания

Итак, патологическая склонность к азартным играм. Компьютерные сюда тоже относятся, кстати. Зависимостью это становится тогда, когда люди уже не уделяют должного внимания работе, отдаляются от семьи и социума, испытывают материальные проблемы. Скажу сразу, психиатры лечат не причину игромании, а ее последствия: депрессию от проигрышей, невротические реакции, навязчивые состояния — и делают это с помощью медикаментов. Облегчив состояние больного, психиатр отправляет его к психотерапевту для долгой и упорной работы над расстройством. Принцип его лечения, как правило, базируется на программе «12 шагов» анонимных алкоголиков. Да-да. Это предполагает участие психотерапевта в качестве равного участника. Лечение этого заболевания — многолетний каждодневный труд над собой. Только это поможет справиться с игроманией.

Шизофрения

Шизофрения — понятие растяжимое. Оно охватывает большое количество разных симптомов, которые могут приводить к тяжелой инвалидности, а могут ограничиваться редкими приступами. Всего около 1 % людей в мире страдает шизофренией. Мужчины и женщины примерно одинаково рискуют заболеть этим расстройством. Пик у мужчин приходится на 20–28 лет, у женщин — на 26–32 года. Мифы о шизофрении: «У меня не было бреда и галлюцинаций, значит, у меня нет шизофрении». Бред — это не основные признаки заболевания. Есть формы, при которых нет подобных симптомов, зато есть нарушения мышления и эмоционально-волевое снижение. Как раз это и есть самые явные признаки шизофрении.

Бред — это не основные признаки заболевания. Есть формы, при которых нет подобных симптомов, зато есть нарушения мышления и эмоционально-волевое снижение. Как раз это и есть самые явные признаки шизофрении. «Я заболел во взрослом возрасте — около 25 лет, а в детстве все было в порядке. Значит, мое заболевание приобретенное и наследоваться не может». Шизофрения — это преимущественно генетическое заболевание. Оно проявляется в результате влияния на организм внутренних и внешних факторов: стрессов, психоэмоциональных травм, необходимости социального взаимодействия. Считается, что с годами болезнь «активируется».

Шизофрения — это преимущественно генетическое заболевание. Оно проявляется в результате влияния на организм внутренних и внешних факторов: стрессов, психоэмоциональных травм, необходимости социального взаимодействия. Считается, что с годами болезнь «активируется». «После выписки из больницы я чувствую себя хорошо. Таблетки мне больше не нужны». Шизофрения — хроническое заболевание, при котором в определенных областях головного мозга повышается дофамин. Полностью нормализовать обмен дофамина нельзя. Можно лишь поддерживать его на заданном уровне, точно подобрав препарат и его дозировку. Поэтому для избежания дальнейших обострений болезни необходим многолетний курс приема препаратов.

Психопатия

Психопатия — это патология, при которой в человеке болезненно преобладает одна или несколько черт характера. Признаки психопатии: Тотальность. Патология проявляется как в обычных ситуациях, так и в условиях стресса. Пример: если здорового человека разозлят близкие, он может накричать на них; если выбесили друзья — выскажет недовольство; а если огорчил начальник — промолчит. Неважно, кто разозлил психопата, — тот наорет на любого.

Стабильность. Патологические черты проявляются на протяжении всей жизни. Пример: в детстве человек ведет себя эгоистично, в подростковом возрасте устраивает безбашенные эскапады, но, когда вырастает, становится рассудительным. Психопаты ведут себя одинаково — что в 15, что в 30 лет.

Дезадаптация. Психопат не может приспособиться к условиям жизни и взаимодействию с другими людьми. Пример: здоровый человек может пожертвовать своими интересами ради выгоды в будущем, сдержать эмоции ради построения важных контактов. Психопат на это неспособен, поэтому общаться с ним крайне сложно. Такой диагноз можно поставить не ранее 15–16 лет. А еще при психопатии не бывает галлюцинаций и бреда.

Деменция. Реабилитация для родственников

Хочется дать несколько советов людям, которым «повезло» оказаться рядом с человеком с диагнозом «деменция». Причин множество, суть одна: приобретенное слабоумие, резкое снижение памяти и внимания. Человек теряет навыки вплоть до бытовых, не может сам себя обслуживать. Обязательно отведите больного к психиатру. Отговорки «это не лечится» не работают. Человек должен быть спокойным и спать ночью. Если для этого нужно принимать лекарства, врач их назначит.

Позаботьтесь о безопасности в доме. Больной с деменцией — это маленький ребенок . Лучше, если окна будут блокироваться, плита и вода — отключаться, пока вас не будет дома. А вообще старайтесь не оставлять человека одного.

. Лучше, если окна будут блокироваться, плита и вода — отключаться, пока вас не будет дома. А вообще старайтесь не оставлять человека одного. Занятия очень важны. Показывайте больному яркие надписи, фотографии родственников. Каждый день повторяйте с ним, какое сегодня число, месяц, время года. Обсуждайте даже самые простые вещи. Мозг любит тренировку.

Сохраняйте спокойствие, не спорьте и не обижайтесь. Ваш родственник — уже не тот, кем был раньше. Его личность необратимо изменилась. Не надо принимать оскорбления или неприятные слова близко к сердцу. К сожалению, уход за дементным больным — это огромный труд, который вряд ли когда-то будет оценен.

Интересное про галлюцинации

Это явление окутано множеством мифов, и не последнюю роль в этом сыграли фильмы. А между тем галлюцинации: Чаще всего бывают зрительные и слуховые.

Могут встречаться не только при психических заболеваниях, но и у здоровых людей.

Иногда слуховые галлюцинации «приказывают» совершать поступки, опасные для больного или окружающих. Это правда. Но чаще всего эти голоса унижают, оскорбляют, обсуждают больного и его поступки.

При шизофрении обычно наблюдаются слуховые галлюцинации, а при алкоголизме и наркомании преобладают зрительные.

Зависимость от антидепрессантов

Самый распространенный миф об антидепрессантах: они вызывают зависимость. Откуда же он появился? Длительный курс приема. Антидепрессанты влияют на серотонин, иногда норадреналин и дофамин. Чтобы наладить их уровень, требуется немало времени. Поэтому минимальный курс приема составляет 6 месяцев. Такой длительный срок просто необходим, иначе лечение будет бесполезно.

Так называемый синдром отмены возникает при резком прекращении приема препарата до окончания курса лечения. Опасности для жизни нет, но ощущения крайне неприятные: головокружение, тошнота, слабость. Именно синдром отмены принимают за привыкание к антидепрессантам. При плавном и медленном уходе с препарата ничего подобного вы не почувствуете.

При плавном и медленном уходе с препарата ничего подобного вы не почувствуете. Возвращение симптоматики. Часто бывает, что после курса лечения антидепрессантами через какое-то время симптомы возвращаются. К сожалению, невротические расстройства и депрессии носят хронический характер и не так просто вылечить их одним курсом. К тому же чаще всего люди не имеют возможности или желания заниматься с психотерапевтом, не учатся правильно реагировать на стресс и попадают в ту же самую «яму», откуда им помог выбраться антидепрессант.

Распространенные психиатрические мифы

«В психушке лечат электрошоком и надевают смирительную рубашку». На самом деле электросудорожная терапия в настоящее время в больницах массово не используется. Также ушли в прошлое смирительные рубашки. Буйного пациента могут привязать к кровати, но только на время обострения, пока психоз не будет снят с помощью лекарств.

На самом деле электросудорожная терапия в настоящее время в больницах массово не используется. Также ушли в прошлое смирительные рубашки. Буйного пациента могут привязать к кровати, но только на время обострения, пока психоз не будет снят с помощью лекарств. «В больнице много людей с раздвоением личности, как в фильме „Сплит“». В жизни это очень редкое заболевание. Настолько, что я не знаю ни одного психиатра, кому бы оно встретилось в практике.

В жизни это очень редкое заболевание. Настолько, что я не знаю ни одного психиатра, кому бы оно встретилось в практике. «Человека легко можно запихнуть в психушку». Нет. Если человек болен психически и социально опасен, насильно положить его в больницу может только суд, который приедет прямо в стационар. В процессе заседания суд рассмотрит все материалы, включая выводы комиссии психиатров, и примет во внимание состояние самого пациента. Вероятность ошибки при этом ничтожно мала.

Психосоматика

Что делает психика, когда не получается отреагировать на хронический стресс? Копит силы для отвешивания вам оплеух и превращается в соматоформное расстройство. Проявляется это по-разному, но чаще всего страдают желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а также кожные покровы.



Стоит обратить внимание на психическую причину заболевания, если: Начало или обострения связаны со стрессом.

Вы обследованы полностью, но все врачи вынесли заключение «здоров».

Также вас беспокоят нарушение сна, подавленность, тревога. Опытные неврологи, кардиологи, терапевты рекомендуют проконсультироваться у психиатра. Врач определит и поставит диагноз, порекомендует лечение и/или психотерапию. Но, возможно, отвергнет связь вашего заболевания с психикой.

История из практики

Приходит весной ко мне на прием женщина лет 60 со своей родственницей. Жалуется на сниженное настроение, внутреннее беспокойство, нарушение сна. Сама очень тревожная, выражение лица скорбное. Вообще психиатры демонстративных личностей чуют за версту. И я вижу, что пациентка не одна из них. Ей по-настоящему плохо. Но по комментариям родственницы я понимаю, что та считает больную просто капризной женщиной. Диагноз — очевидный депрессивный эпизод. Назначаем лечение. Провожу беседу с родственницей о том, что очень важно следить за пациенткой и вовремя принимать лекарства. Также сказала, что депрессия — это не привлечение внимания, а серьезное расстройство. На том и расстались. Через пару недель встретились вновь. Состояние улучшилось: пациентка живее, уже улыбается. После этого я ее больше не видела. Снова услышала о ней ровно через год. Тоже весной. Мне позвонила другая ее родственница в слезах. Сообщила, что женщина, которая у меня лечилась год назад, совершила суицид. У меня шок:

— Почему перестали лечиться? Почему махнули рукой?

— Мы не думали, что так все получится... Чудовищная история и страшное равнодушие близких людей рядом. Удачное лечение усыпило бдительность и закрепило у родственников мысль: «И так пройдет! Подумаешь, успокоительных попила...» Не повторяйте чужих ошибок. Депрессия обязательно должна наблюдаться у врача, возможны даже варианты госпитализации. Это всегда длительный курс лечения, минимум 6–8 месяцев. Депрессия имеет сезонные обострения, поэтому бдительность родственников крайне необходима.

История из практики № 2

В нашем городе проживал гражданин Н., 35 лет. Жена, дети, работал, на здоровье не жаловался. Но однажды в компании произошло несчастье: после продолжительной болезни умерла пожилая сотрудница. К слову сказать, гражданин виделся с ней только на общих совещаниях, но это событие сильно повлияло на него. Спустя какое-то время Н. изменился. Принес фотографию умершей сотрудницы домой, разговаривал с ней. В семье он вел себя беспокойно: не выходил без повода на улицу, высказывал идеи преследования. Но никто тогда на эти странности внимания не обратил. Однажды жена уехала, оставив малолетнего сына с мужем. Об этом предупредила и соседку. Психоз Н. нарастал: он закрыл сына в туалете, взял топор и ждал, когда за ним «придут». Через несколько часов в дверь позвонила соседка и на вопрос «Кто?» ответила: «Мы». «Их»-то он и ждал. Открыл дверь и махнул топором. В этой истории никто не пострадал. Соседка успела добежать до квартиры и вызвать полицию. Потом была экспертиза, суд и принудительное лечение. Но подумайте, сколько человек прошли мимо и решили, что их это не касается, и сколько человек вовремя не обратили внимания на очевидные отклонения.

Заключение врача

Напоследок пару советов от врача-психиатра, которые могут пригодиться абсолютно всем: Считается, что обратиться к психиатру страшно и стыдно. На самом деле этот врач решает массу проблем, с которыми может столкнуться обычный человек, подверженный каждодневным стрессам. Из-за того что люди боятся идти к психиатру, целый пласт пограничных расстройств (аритмия, учащение дыхания, потемнение в глазах и так далее) приходится лечить неврологам, терапевтам, кардиологам — врачам, совершенно некомпетентным в лечении психических заболеваний.

Знаете, как лучше, — скажите об этом! Если вы уже знаете реакцию своего организма на тот или иной препарат — поговорите об этом с психотерапевтом, и план лечения будет наиболее оптимален.

Интернет никогда не заменит базовых знаний физиологии, биохимии и анатомии. Сомневаетесь — спросите у врача, а не у интернета.

Доверяйте своему психотерапевту. Если нет общего языка и доверия, возможно, стоит поменять специалиста.

Важное и короткое упражнение в психотерапии — «Здесь и сейчас». Мы очень много времени тратим на переживания о будущем или сожаления о прошлом. Буквально зацикливаемся, ведем внутренние диалоги. Хотя в реальности их не существует. Поэтому, когда моете чашку, думайте о чашке.

Казалось бы, такие простые рекомендации, но, по мнению психиатра, очень действенные. И именно они помогут предотвратить или вовремя определить психическое расстройство. А вы думаете о «чашке»? Насколько сильна ваша концентрация?