Простые правила сервировки стола

Сегодня сервировка стола — это процесс, который может сопровождать не только праздничные дни, но и привычные трапезы в кругу домашних. Совсем не обязательно ждать прихода гостей, чтобы достать красивую посуду и хрустящую чистую скатерть.

Специально для вас AdMe.ru подготовил общие рекомендации по сервировке, которые призваны помочь красиво украсить стол, сэкономить время и средства и создать вкусную атмосферу.

Завтрак

Предметы сервировки

1 — тарелка для хлеба;

2 — стакан для воды;

3 — чашка;

4 — салфетка;

5 — вилка для закусок;

6 — столовая тарелка;

7 — столовый нож;

8 — десертная ложка.

Изящные завтраки по выходным становятся во многих семьях доброй традицией, сближающей родных и близких друг с другом. Чтобы превратить заурядный завтрак в маленький праздник, достаточно красивого сервиза и правильного расположения предметов сервировки. И, конечно, не забудьте про букет в центре стола — хорошее настроение на весь день обеспечено.

Обед

Предметы сервировки

1 — нож для масла;

2 — тарелка для хлеба;

3, 4, 5 — десертный прибор;

6, 7, 8 — бокалы для напитков;

9 — столовая тарелка;

11 — тарелка для супа;

12, 17 — закусочный прибор;

13, 16 — приборы для рыбы;

14, 15, 18 — столовые приборы.

Ждете гостей к обеду? Для праздничной сервировки вам понадобятся несколько видов тарелок, столовые приборы и бокалы для вина. Салфетками здесь уже не обойтись — готовьте красивую скатерть, которая подчеркнет убранство стола. Декорировать стол можно также при помощи букетика цветов, разместив его по центру: вы непременно поднимете настроение себе и своим близким.

Формальный ужин

Предметы сервировки

1 — нож для масла;

2 — тарелка для хлеба;

3 — карточка гостя;

4, 5 — десертные приборы;

6, 7, 8 — бокалы для напитков;

9 — декоративная тарелка;

10 — тарелка для главного блюда;

11 — тарелка для салата;

12 — салфетка;

13, 17 — приборы для рыбы;

14, 16 — приборы для главного блюда;

15 — вилка для салата;

18 — суповая ложка;

19 — чашка.

Сервировка стола к официальному ужину — это своего рода искусство. Без идеально белой скатерти и колец для салфеток здесь не обойтись. Правильно расставленная посуда и приборы, стильный декор и приятные мелочи не только способствуют созданию хорошего настроения, но и помогают выразить свое внимание и любовь к родным или гостям. А для рассадки большого количества приглашенных используйте специальные карточки — гости оценят.

Неформальный ужин

Предметы сервировки

1 — нож для масла;

2 — тарелка для хлеба;

3, 4 — бокалы для напитков;

5 — чашка;

6 — тарелка;

7 — салфетка;

8 — вилка для салата;

9 — вилка для главного блюда;

10 — нож;

11 — чайная ложка;

12 — столовая ложка.

Сервировка стола к ужину — это целое мастерство, а гармоничное сочетание столовой посуды и скатерти, правильного расположения приборов и интересного декора создадут цельную композицию и непременно запомнятся гостям. Вилки слева, ножи справа, бокалы для воды и вина — предметов не так много, зато какой эффект. Здесь будет уместна цветная скатерть или дорожка с узором.

Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru

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