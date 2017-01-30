Простые правила сервировки стола
Сегодня сервировка стола — это процесс, который может сопровождать не только праздничные дни, но и привычные трапезы в кругу домашних. Совсем не обязательно ждать прихода гостей, чтобы достать красивую посуду и хрустящую чистую скатерть.
Специально для вас AdMe.ru подготовил общие рекомендации по сервировке, которые призваны помочь красиво украсить стол, сэкономить время и средства и создать вкусную атмосферу.
Завтрак
Изящные завтраки по выходным становятся во многих семьях доброй традицией, сближающей родных и близких друг с другом. Чтобы превратить заурядный завтрак в маленький праздник, достаточно красивого сервиза и правильного расположения предметов сервировки. И, конечно, не забудьте про букет в центре стола — хорошее настроение на весь день обеспечено.
Обед
Ждете гостей к обеду? Для праздничной сервировки вам понадобятся несколько видов тарелок, столовые приборы и бокалы для вина. Салфетками здесь уже не обойтись — готовьте красивую скатерть, которая подчеркнет убранство стола. Декорировать стол можно также при помощи букетика цветов, разместив его по центру: вы непременно поднимете настроение себе и своим близким.
Формальный ужин
Сервировка стола к официальному ужину — это своего рода искусство. Без идеально белой скатерти и колец для салфеток здесь не обойтись. Правильно расставленная посуда и приборы, стильный декор и приятные мелочи не только способствуют созданию хорошего настроения, но и помогают выразить свое внимание и любовь к родным или гостям. А для рассадки большого количества приглашенных используйте специальные карточки — гости оценят.
Неформальный ужин
Сервировка стола к ужину — это целое мастерство, а гармоничное сочетание столовой посуды и скатерти, правильного расположения приборов и интересного декора создадут цельную композицию и непременно запомнятся гостям. Вилки слева, ножи справа, бокалы для воды и вина — предметов не так много, зато какой эффект. Здесь будет уместна цветная скатерть или дорожка с узором.
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru