Простые правила сервировки стола

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Сегодня сервировка стола — это процесс, который может сопровождать не только праздничные дни, но и привычные трапезы в кругу домашних. Совсем не обязательно ждать прихода гостей, чтобы достать красивую посуду и хрустящую чистую скатерть.

Специально для вас AdMe.ru подготовил общие рекомендации по сервировке, которые призваны помочь красиво украсить стол, сэкономить время и средства и создать вкусную атмосферу.