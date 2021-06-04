Почему я не собираюсь всю жизнь торчать у плиты и мне за это ни капельки не стыдно

Любопытно, сколько всего можно узнать о стереотипах нашего общества, если загуглить фразу «обязанности женщины». Там будет и про привлекательность, и про эмоциональное обслуживание, и, конечно же, про готовку. Многим девушкам с малых лет прививают мысль, что это необходимый навык, без которого они не смогут претендовать на статус реализовавшейся женщины.

Привет, меня зовут Мари, я автор AdMe.ru. И сегодня расскажу, почему я не люблю, не умею и не собираюсь учиться готовить.

Как начинались мои отношения с готовкой

В моей семье расклад был такой: мама готовила, папа заглядывал на кухню раз в месяц, а то и реже. Это была та картина мира, которую я видела, будучи ребенком. Мне казалось, что все так, как и должно быть, что у всех есть своя ниша и каждый занимается тем, что у него лучше получается. Но чем старше я становилась, тем лучше осознавала: здесь что-то не так. Мама была единственным человеком в доме, который готовил для семьи из 5 человек. Выглядело это примерно так: ей нужно было учесть вкусовые предпочтения каждого (припоминаю часовые разборки с маленькой сестрой, отказывающейся от всего, кроме чипсов), искать по всему городу продукты, которые были бы максимально экологичными и полезными, вернуться, приготовить обед (к которому все равно у кого-то были претензии) и бежать наконец на работу. Что удивительно, в то время никому, включая меня, не приходило в голову помочь ей. Возможно, это и повлияло на то, какое впоследствии отношение у меня сложилось к готовке. Я этому так никогда и не научилась, но меня это совсем не беспокоит. Почему? На то есть несколько причин, практических и этических.

Общество давит на нас всех

Гендерное распределение ролей «мужчина — добытчик, женщина — домохозяйка» в современном мире давно неактуально. Обеспечение семьи больше не сводится к физической силе, а значит, можно положиться на навык, который не зависит от пола, — на интеллект. Казалось бы, теперь стереотип о том, что место женщины на кухне, должен был кануть в Лету. Но он настолько укоренился, что многие дамы сами осуждают других, если те не умеют готовить. Недавно у меня был случай. Семейные посиделки, дамы обсуждают готовку. Вдруг меня спрашивают:

— Ты вареники обычные лепишь или заварные?

— Я вообще вареники не леплю.

Все резко замолчали, а тетя Клава возьми да ляпни:

— Позор-то какой!

— Почему позор?

— Женщина обязана лепить вареники!

— Почему?

— Что за глупые вопросы! А что ж ты есть будешь?

— Что угодно еще, я не люблю вареники.

— Ну а если муж твой вареники захочет?

— Купит в магазине.

— Что за поколение пошло? Вот не дай бог кому-то такую жену. Зачем ты вообще нужна, если даже вареники слепить не можешь? Я никак не могла понять, что же это за подмена понятий, почему ценность человека определяется его кулинарными навыками. Ведь каждый ценен сам по себе и это его личный выбор — готовить самому или покупать еду. Токсичные стереотипы не обошли стороной и мужчин. Если кто-то не умеет делать ремонт или зарабатывает меньше «нормы», со всех сторон непременно сыплются упреки. Любое отступление от шаблона тут же расценивается как зло.

Приготовление пищи — это давно не женский навык

Уметь состряпать себе пищу — навык практичный, трудно поспорить. Никто не захочет всю жизнь прожить на яичнице и пельменях. Но совсем необязательно показывать мастер-классы по кулинарии. Базовые навыки в этом деле полезно иметь любому человеку, и нет никаких аргументов в защиту того, что именно женщина должна брать на себя весь труд готовки. Я всегда думала, что если тебе не нравится выполнять какую-то обязанность — убираться дома или готовить, — то не нужно заставлять себя. Можно сосредоточиться на профессиональном росте и стараться зарабатывать столько, чтобы платить другим за выполнение неприятных тебе бытовых дел. Нет ничего постыдного в том, чтобы делегировать тяжелый труд и высвободить время на действительно полезные и приятные для себя вещи. Если в будущем я захочу завести детей, то сделаю все возможное, чтобы они знали: готовить или нет — это их личный выбор вне зависимости от пола и семейного положения.

Дома или на дом — каждый решает сам

Единственное, что, на мой взгляд, может оправдать тяжелый труд на кухне, — это добровольный выбор женщины. Кому-то просто в кайф готовить, а кто-то так проявляет заботу о близких, делает приятное. Но вопреки собственным желаниям целый день потеть на кухне, ничего больше не успевать и падать с ног от усталости, просто потому что 3 детей некому накормить, а муж придет с работы голодный? Учитывая статистику, многие сочли бы это нормой. Я же говорю «нет». Домашние дела на то и домашние, что они решаются и распределяются в семье в соответствии с возможностями и предпочтениями партнеров. Если оба работают, обязанности можно разделить. Если загружена она, пусть он возьмет на себя готовку. Увы, такие вопросы зачастую решаются не разговором, их определяют сложившиеся в обществе стереотипы. Но ведь всегда можно пересмотреть условные правила и сделать выбор, например, в сторону покупной еды. Увы, в моем окружении многие считают поход в отдел готовых блюд едва ли не позором.

Договорились как-то раз с приятельницей встретиться после работы и поболтать о том о сем у меня дома. Встречаемся на улице, идем по направлению к дому, я привычно сворачиваю в местную кулинарию со словами: «Зайдем быстренько? Есть хочется, и сладкого к чаю возьмем». Далее следует диалог:

— Ой, да зачем деньги тратить, можно картошки нажарить.

— У меня картошки дома нет, давно не закупала продукты.

— А из чего ж ты готовишь?

— Я и не готовлю почти. Устаю к вечеру, вот захожу сюда за ужином.

— И я устаю, но уж поесть приготовить всегда найду силы.

Почти всю дорогу до дома она доказывала мне свою правоту, не принимая моих аргументов. Остались каждая при своем мнении, а купленную курочку я уплела без всякого зазрения совести. Неужели мне должно быть за это стыдно?

Давайте послушаем, что говорят другие люди

По мнению моего консервативного отца, вступая в брак, женщина автоматически подписывается на негласно установленный перечень регулярных обязанностей: уборка, готовка, супружеский долг, моральная поддержка мужа. В основном я согласна с необходимостью придерживаться подобных догм. Но есть пункт, который портит всю картину и выводит нас с отцом в поcтоянную конфронтацию: я не люблю готовить! Сколько я ни объясняла отцу, что у каждого человека есть недостатки, мне каждый раз приходится выслушивать нотации, что я должна стараться удержать мужа в первую очередь вкусной едой. Муж давно смирился, а отец продолжает капать на нервы. © Vk / Палата № 6

Я приготовление пищи считаю если не сугубо мужской работой, то уж точно не женской. В наш век практически стерлись границы между мужскими и женскими обязанностями, а обусловлено это тем, что физический труд пошел на убыль. Не так уж давно было много дел, которые женщина не могла сделать просто физически, теперь же домашние дела распределяются просто по общей нагрузке и взаимному согласию. © LeonidN / Pikabu

У меня 2 детей, я готовлю, убираю, глажу и стираю. И все настолько привыкли к вкусной еде, что мой труд принимают как должное, «спасибо» редко услышишь. Слегла я как-то в больницу на 2 недели, и тогда мой муж готовил. Худо-бедно, но выжили. После этого всех словно подменили. Помогают, уважают, переживают. Поняли, как без мамы плохо. © Наталья Пономарева / Палата № 6

Жена с младшим уехала к матери на выходные. Я дома со старшим. Он играет с друзьями на улице, то и дело забегают толпой то за игрушками, то попить, то переодеться. Я в это время хлопочу: готовлю обед, параллельно мою полы и убираюсь. Один мальчик из их компании, наблюдая эту картину, говорит мне:

— А вот мой папа сказал, что мужчина на кухню только поесть приходить должен, а к тряпке даже прикасаться нельзя.

Пока я думал, как ему мягко объяснить, что его папа не совсем прав, одна девочка быстро парировала:

— Ой, да все знают, что у тебя папа какой-то странный.

С шумом и смехом дети побежали на улицу, а мальчик вышел задумчивый. Спасибо тебе, добрая девочка. © 31sulim99 / Pikabu