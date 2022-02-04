Пронзительный текст о том, что нет плохой работы — есть высокомерные люди

Иногда мы можем не задумываться о том, что нынешние успешные люди начинали свой профессиональный путь с работы, которая у многих почему-то вызывает стыд. Нам бывает непросто признаться в том, что в прошлом у нас был опыт раздачи листовок или же мы когда-то зарабатывали мытьем полов в подъезде. Об этом решила поразмышлять психолог Леля Тарасевич.

Мы в AdMe.ru абсолютно согласны с мнением Лели, которая с уверенностью утверждает, что работать и признавать свой прошлый опыт никогда не должно быть стыдно.

Я тут со знакомой бежала из точки А в точку Б по подземному пешеходному переходу. На лестнице худой прыщавый мальчик молча тыкал в людей листовками с рекламой чего-то там: может, магазина нового, может, массажного салона — не знаю. Люди запихивали руки поглубже в карманы и делали такие глаза, которые смотрят мимо мальчика — насквозь, как будто он привидение.

В целом мы были на безопасном расстоянии и могли проскочить непротыкнутыми листовкой, но я сама развернулась и бодро прошествовала к привидению. — Мне 2. Для меня и моей подруги, — сказала я, неопределенно махнув головой в сторону. Парень радостно дал аж 3 листовки. — Зачем тебе? — спросила знакомая. Видимо, у нее были сомнения, не собираю ли я листовки по городу в целях экономии туалетной бумаги дома. — Я часто беру, потому что сама в юности раздавала бесплатную рекламу. Ему тут стоять, пока не закончится дневная норма листовок. Ну вот, пусть попадет домой на 5 минут раньше. — А-ха-ха! — рассмеялась она. — Только ты никому про это не рассказывай! — Это еще почему? — возмутилась я. — Ну как... Ты же хочешь стать крутым психологом, сделать из своего имени бренд, а сама раздаешь листовки в переходах. Не клеится образ, знаешь ли. — Хм, — я отложила эту мысль «на подумать». Прямо обязательно подумать, потому что внутри дюже разгневалась. А я как крутой психолог не привыкла относиться к собственным чувствам без понимания, с чего это они вдруг так шалят. Короче, я подумала. И знаете что? Я раздавала листовки у перехода!

И еще газеты на вокзале. И в пробках, когда футболка черная через час от типографской краски, а легкие — от выхлопов. Это в 13 лет. И платили мне ₽ 50 в день, а рожок мороженого в McDonald’s стоил тогда 6. То есть я лихо могла купить себе аж 8 рожков за раз. А следующим летом мы с другом ходили по подъездам и рассовывали в почтовые ящики весь тот рекламный мусор, который вы так ненавидите, когда находите в своих почтовых ящиках. И когда в подъезд нельзя было зайти из-за домофона, мы звонили в любую квартиру и уверенно говорили: «Доставка», «Почта» или просто «Это я». Нам почти всегда открывали. И получали в ящик ценнейшую рекламу кондиционеров на серой бумажке. После развода, когда совсем не хватало денег, а просить у родных было неловко, я придумала еще один высокодоходный бизнес. Продавать вещи на Avito. Сначала свои, а потом, когда закончились, еще и вещи подружек. Комиссия — 10 %. Ну вот детский комбинезон толкнула за 1 000, получила ₽ 100. Смотри не надорвись тратить. На тот момент у меня уже были 2 высших образования, припорошенные амбициями. А еще съемная квартира, грудной ребенок и няня, которая наотрез отказывалась работать бесплатно. Поэтому Avito.

Потом у меня случился резкий карьерный взлет: я делала фотокниги для тех, у кого не хватало на них времени, но хватало желания и денег. Собирала фоточки с моря, красиво распределяла их по страничкам, писала милые подписи и отправляла в печать. В среднем с книги выходило тысячи по 3, наверное... Говорю же — карьерный взлет! И как только в моем бюджете дебет начал сходиться с кредитом, я глубоко вдохнула и... взяла ипотеку. Ну чтобы не привыкать к хорошему, вы понимаете. — Ты точно все посчитала? — всплеснула руками мама. — Конечно, не переживай. Мне не хватает всего 12 000 в месяц. — Сколько? Ладно если бы разово не хватало, но это же каждый месяц не хватает, это 18 лет не хватает... Ты где их брать собралась? Ты подумала? А я, между прочим, подумала. Подумала и пошла узнавать в ЖЭКе, сколько стоит мыть полы в подъезде. Оказалось, ровно 12 000. — Полы? В подъезде? У тебя тут сколько этажей? 22? И вообще...

Под «вообще» было насыпано пригоршнями «стыдно». Знаете, такими пригоршнями, которыми сыплют соль на асфальте зимой. Наступаешь, а кожа на обуви к вечеру взбухла, скукожилась и приказала долго жить. Иди покупай новые сапоги. Мне после такого «стыдно» надо было бы покупать сразу новую психику. Но мне не стыдно, хоть убейте. Не стыдно мыть полы, раздавать листовки и рассовывать по ящикам «лучшие кондиционеры в городе». Вот та девочка, гуру Avito, тоже я. Девочка, которая не хочет экономить, зато хочет работать. Мыть полы мне не пришлось. В первую же ночь в новой квартире мне написали знакомые, что им позарез нужен копирайтер, выдающий 60 текстов в месяц. Это до фига, между прочим. А денег у них нет. То есть есть, но немного. 12 000. Я представила подъезд со шваброй и выбрала писать тексты. Но точно не потому, что стыдно, а потому, что пишу я откровенно лучше, чем убираюсь.

На пути любого человека случаются взлеты и провалы. Периоды «я очень люблю гречку» и периоды «ой, могу себе позволить маникюрчик». Я искренне так считаю: работать — не стыдно. И признавать свой прошлый опыт — не стыдно. И если сегодня я здесь, то это только потому, что тогда была там. И если завтра я снова окажусь там, то уже точно буду знать, что выход есть и дорога проторена. Прошла однажды, значит, смогу снова. Короче, это я к чему... Увидите меня на Avito — покупайте детские комбинезончики. Недорого. Лучшие в городе!