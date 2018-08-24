«Проект незнакомцев» собирает истории обычных прохожих и показывает, мир удивителен не только в кино

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Мимо нас каждый день проходят тысячи людей со своими историями, мечтами, проблемами, и Брендон Домен из Нью-Йорка решил объединить их всех посредством текстов на обычных листах бумаги, создав «Проект незнакомцев». Главная особенность проекта в том, что все истории пишутся от руки, все они анонимны, но прочитать их может каждый, кто посетит выставку. Автор выкладывает самые интересные тексты на страничках проекта в Facebook и Instagram.

Мы в AdMe.ru выбрали самые трогательные, неожиданные и милые истории от людей, посетивших выставки Брендона.

Как все началось

Знакомьтесь: это создатель проекта Брендон Домен на одной из своих выставок. Рядом с ним традиционная табличка с надписью: «Привет! Я коллекционирую ваши истории. Остановитесь и поделитесь чем-нибудь (это анонимно) или просто скажите „привет“ и спросите, для чего все это».

Брендон организует небольшие «сушки» в разных местах Нью-Йорка — развешивает нитки с прищепками, ставит столик, прикрепляет к нему инструкцию и дает всем желающим бумагу и ручку. Каждый может рассказать что-то, что для него важно сейчас. Автор идеи подчеркивает, что эти истории — удивительный опыт для обеих сторон — и читателя, и автора историй.

Все истории Брендон собирает лично. В основном в Нью-Йорке, но иногда «сушки» проходят и в других городах. В архивах у него уже более 30 тысяч историй, ни одна из которых не была отправлена электронным путем. На новые выставки попадают и истории из предыдущих «сушек», которых с каждым разом становится все больше и больше. Автор пишет: «Когда я собираю рассказы, я люблю наблюдать за эмоциями, которые люди испытывают, когда они переходят от истории к истории. Люди смеются, плачут, указывают на листы с теми рассказами, которые находят особенный отклик в их душах».

Бывали на выставках «Проекта незнакомцев» и необычные истории. Как-то парень попросил Брендона прочитать его историю (хотя обычно все написанное автор проекта читает и выкладывает в сеть уже после выставок). Там незнакомец написал, что хочет сделать предложение своей девушке.

«Я собираюсь предложить своей прекрасной девушке выйти за меня».

И он сделал предложение руки и сердца прямо на выставке. Брендон заснял этот момент и поделился им на страничке проекта.

Истории из выставок

«Есть ли где-то на Земле место для меня?»

«Я встречаюсь с девушкой, у которой глаза похожи на подсолнухи. Самое прекрасное, что только я могу их видеть. Она смотрит на меня так, как никто другой никогда не смотрел. Это особое чувство. Я уверен, только ОНА замечает, как я смотрю на нее. Не знаю, что это такое, да это и неважно. Я просто счастлив смотреть в эти глаза-подсолнухи».

«Пожалуйста, прочитайте! Мне 11 лет. Привет, я ребенок и живу в самом удивительном городе в мире. НЬЮ-ЙОРК! Я люблю его, у меня есть все, что нужно и чего я хочу... Но чего-то не хватает. Моей настоящей мамы. Мамы, которая меня родила. Меня усыновила прекрасная женщина, и она — лучшая мама, которая только может быть. Я из Гватемалы, и я — индеец майя. Я часто думаю о том, что делает моя родная мама прямо сейчас. Возможно, я никогда этого не узнаю, потому что она живет в Гватемале в горах совсем одна (или, может быть, не совсем одна). Она вынуждена была отказаться от чего-то прекрасного, но у нее были на то причины... много причин. Я очень надеюсь, что найду ее. И я не перестану искать, потому что очень хочу увидеть ее или хотя бы услышать. P. S. Она родила меня в 24».

«Я на свидании с этой девушкой. Она мне нравится по-настоящему, и я хочу поцеловать ее, но очень нервничаю».

«У меня непереносимость лактозы, но я не хочу отказываться от сыра. Через час после того, как врач рассказал об этом, я сразу же съел большой кусок сыра и заболел. Но оно того стоило. Я ни о чем не жалею. Сыр навсегда. Я никогда не откажусь от него».

«Я ученый. Когда я был очень маленьким, я играл с магнитами и думал, что это волшебные камни. Я не понимал, что за невидимая сила соединяет и разъединяет их. Они казались мне чем-то сверхъестественным, чем-то святым — непостижимой силой, которую простым смертным не дано понять. Но потом я узнал, что это была сила, которую люди все-таки понимают. Но я не потерял то ощущение волшебства. Волшебство стало частью моего мира, частью меня, и я видел его повсюду. Я узнал, что наша жизнь удивительнее, масштабнее и намного более пугающая, чем можно было вообразить. Когда я был маленьким, я думал, что смогу установить мир на всей Земле. Если я просто заполню комнату каждым солдатом, каждым политиком, бизнесменом и всеми теми взрослыми, которыми мы обещали себе никогда не становиться, и покажу им то волшебство, которое видел, когда мне было не больше 5 лет. Теперь я тоже взрослый. Я не помню своего детства так хорошо, как хотелось бы. Медленно, так медленно, что сложно уследить, становлюсь таким взрослых, каким когда-то боялся стать. Я думаю, что теперь настало время взрослым творить волшебные дела. У нас есть весь мир, чтобы делиться своим волшебством, и вместе, только вместе мы можем построить что-то большее, чем любой из нас мог представить. Нам предстоит сделать очень много работы».

«Я люблю котов. Мне нужно больше рук, чтобы погладить их всех!»

«Каждый день мне кажется, что я живу будто во сне. Я живу в своей мечте. Мечте, над которой смеялись! Я стал врачом, первым врачом из своей общины в Южной Африке! Из-за моей мечты все называли меня сумасшедшим. Теперь я хочу сказать каждому бедному ребенку: ты можешь это сделать! Нет ничего невозможного! Не обращайте внимания на то, что вам говорят, и сфокусируйтесь на собственной силе».

«Мне 8 лет, и я всегда злюсь. Когда сержусь, я топаю ногами и раздражаю всех вокруг себя. Но теперь я изменился. Теперь, когда я сержусь, просто говорю: „Оставьте меня в покое“ — и продолжаю делать то, что делаю. Если они не перестают меня доставать, я ухожу. Иногда я прикрываю уши и разговариваю с кем-то другим. Тогда мне становится лучше. Сердиться — это нормально, но не стоит раздражать своим гневом тех, кто рядом».

«Мы две женщины, и у каждой из нас расстройство пищевого поведения. Недавно мы проходили лечение и вместе участвуем в программе ED (помощь людям, страдающим анорексией, булимией и прочими подобными заболеваниями). Мы только что поужинали (булочки! лосось! сыр! авокадо!) и съели десерт (клубника в шоколаде! кексы!), сидя в парке Вашингтон-сквер. Вот что значит настоящая свобода».

«Вы когда-нибудь ели манго? Может быть, вы едите манго каждый день, может, вы едите его раз в неделю. Если вы часто едите манго (или вы просто нормальный человек), вы знаете, что сначала фрукт нужно почистить. А я этого не сделал. Поэтому я потратил 30 минут на поиски в интернете, чтобы узнать, не ядовита ли кожура манго. Нигде не писали о том, что в кожице фрукта содержится яд, но я все равно не успокоился. Манго было нормальным на вкус, и у меня не заболел живот после того, как я его съел. Я забеспокоился как раз потому, что это было вкусно. Потому что кожура манго может быть вкусной! Я не сумасшедший и не чудик, но благодаря этому опыту я научился пробовать новые вещи. Теперь я люблю все виды спорта, где играют ракетками, чернику и время от времени бегаю. Если вы считаете, что такая странная вещь, как поедание кожуры от манго не может ничему вас научить, то вы ошибаетесь. Просто попробуйте сегодня что-то новое. А теперь я расскажу, как однажды съел вишневую косточку...»

«Я влюбился. Я наконец это сделал. Я влюбился. Я влюбился в запах свежескошенной травы.

Я влюбился в тесто для печенья.

Я влюбился в шум в ресторане.

Я влюбился в то чувство, которое появляется каждый раз, когда я слушаю действительно классную песню.

Я влюблен в созвездия.

Я влюблен в свою жизнь. Я наполнен. Я цельный. Я — не половина чего-то. Цельный человек, влюбленный в жизнь, ищет другого цельного человека, влюбленного в жизнь».

«Я полная девочка. Всегда была. Может быть, всегда буду... Когда-то у меня был худой парень. Каждый раз, когда мы встречались, он хватал меня за складки и спрашивал, поправилась я или похудела. После расставания с ним я набрала еще 10–15 фунтов и возненавидела свое тело. Недавно я начала встречаться с новым парнем. Вы знаете, сколько раз он затрагивал тему моего веса? Ни разу. Если я начинаю жаловаться на свое тело, он поддерживает меня словами: „Тогда пойдем в спортзал“, „Пошли гулять“ или „Тогда не будем брать десерт в следующий раз“. А не: „Нет, ты не можешь добавлять взбитые сливки, это слишком калорийно“. Он напоминает мне, что я — это гораздо больше, чем мой вес. Я НАМНОГО значительнее, чем мой вес. Я — это я, и этого достаточно. P. S. Я все еще пью латте со взбитыми сливками. Без сожалений! P. P. S. Я пропускала уроки рисования в детстве».

«Представьте, что этот лист бумаги — это зеркало, и повторяйте за мной: „Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ“».

А какую историю для «Проекта незнакомцев» написали бы вы?