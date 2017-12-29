Привет, это 2018-й, открывай!

Приближается новый, 2018-й год, и мы надеемся и ждем, что он принесет перемены к лучшему и приблизит нас к исполнению заветных желаний. Ведь символ наступающего года — собака, а собака — лучший друг человека.

AdMe.ru подготовил добрые пожелания с очаровательными собаками для вашего новогоднего настроения.

Желаем вам, дорогие читатели...

Добиваться успехов

Чаще встречаться с друзьями

Поймать удачу за хвост

Уверенности в себе

Высыпаться

Замечать красоту вокруг себя

Не падать духом

Позволять себе маленькие слабости

Не бояться показаться странным

Найти время для занятий спортом

Учиться и узнавать новое

Чувствовать поддержку близких

Позволить себе незабываемый отдых

С легкостью преодолевать любые барьеры

Не стесняться проявлять нежность

Не сомневаться в своей неотразимости

Улыбаться чаще

Радоваться мелочам

Знать, что дома всегда кто-то ждет

Обрести свое счастье

Встретить Новый год с любимыми

Пережить настоящее новогоднее чудо

Счастливого Нового года!

Фото на превью pikabu

4 На склад!
1 Комментарии
  • 29 декабря 2017
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