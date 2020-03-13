Приемная мама написала душевный рассказ о том, как непросто раскрыть ребенку тайну его усыновления

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Все медицинские истории основаны на реальных событиях, изменены лишь некоторые детали, необходимые для соблюдения врачебной тайны. А вот о своей семье Татьяна Панова пишет без купюр. И маленький Вовка, усыновленный в 5-месячном возрасте, становится для читателей таким же родным, как для автора.

В свободное время доктор пишет душевные рассказы о буднях роддома, приемном материнстве и жизни своей семьи. Две ее книги — «Рождение космоса: исповедь акушера» и «Другие облака» — это сборники повествований о ежедневных чудесах в жизни каждого человека, о самых трудных и самых радостных событиях.

Ребенок может прийти в семью разными путями: обычно — посредством родов, иногда — через детский дом. Нижегородский акушер-гинеколог Татьяна Панова помогла появиться на свет 15 000 младенцев, родила троих детей и усыновила четвертого. О тайнах прихода человека в этот мир она знает несколько больше, чем многие из нас.

Мы в AdMe.ru были тронуты честностью, глубиной и душевностью повествований нижегородского врача и публикуем ее рассказ «Признание», чтобы разделить с вами наши впечатления.

Когда-то я была уверена, что говорить приемным детям о том, что они неродные, — жестоко. Надо скрывать правду. С этим убеждением я пришла на курсы приемных родителей, и через 3 месяца вышла с твердым убеждением, что врать не надо.

Пока я не взяла Вовку, я была убеждена, что совершенно спокойно посажу ребенка на колени и расскажу, как однажды пришла в детдом и забрала его. Но реальность оказалась гораздо сложнее. Мне хотелось найти самый удачный момент для этого — спокойное место, хорошее настроение, доверительный тон, много свободного времени.

Однако, когда Вовка появился у нас в семье, я поняла, что рассказать, вероятно, придется случайно, спонтанно, краснея и на ходу подбирая слова, — примерно так, как если ребенок в очереди в магазине спрашивает у мамы, как у той тети с большим животом малыш попал внутрь и как он собирается оттуда вылезти.

Если старший сын не афишировал, откуда у нас взялся Вовка, то средние на все лады рассказывали каждому встречному. Однажды я попросила их это не делать. Но тут Маша, моя 7-летняя дочка, возмутилась:

— Я ведь его так защищаю! Вдруг кто-то захочет обидеть Вову? А если будут знать, что он приемный, то его не обидят и пожалеют.

Аргумент выглядел железно, и я оказалась в тупике, ведь она была уверена, что защищает брата. И все же объяснила Маше и Мише, что не надо так волноваться, что кто-то обидит Вову. Если кто-то спросит, то можно ответить правду. А если никто не спрашивает и никто Вову не обижает, то совсем не надо кричать, что мы взяли его из детского дома.

Каждый день при взгляде на Вовку у меня сжималось сердце, с каждым днем мне все меньше хотелось посвящать его в правду жизни и в тайну его появления. Вовка был так привязан ко мне, что меня одолевал страх: что будет, если он узнает правду? Малыш ревниво отодвигал средних, висел у меня на шее и кричал громче всех в садике:

— Это моя мама пришла! Это моя! Она пришла за мной!

Для любой матери такие слова довольно обычны. Для меня они были одновременно радостью и страхом.

И вот в один прекрасный день, точнее вечер, когда я была в состоянии предзабытья после дежурства и тоскливо смотрела на часы, дожидаясь половины десятого, чтобы отправить детей в ванную, все мои дети вытащили альбомы с фотографиями и разложили их на полу, превратив обычный беспорядок в моей комнате в непролазный кавардак.

Старший, Саша, порывался навести порядок, но тщетно. Дети увлеченно смотрели фотографии, отыскивая себя.

— Вот Саша! — Миша ткнул в кулек, перевязанный синей ленточкой.

— Откуда ты знаешь? — Маша недоверчиво рассматривала фотографию. — Может, это ты.

— Это не я. Если бы это был я — то рядом была бы ты, мы же вместе родились! Так что это Саша. Он тут только что родился.

— А вот это точно я и ты, — Маша показала на другую фотографию, на которой красовались 2 кулька, перевязанные голубой и розовой ленточками.

— А где я? — спросил Вовка, надувая губы.

— А тебя тут нет, малыш, — сказал Саша.

Прошло больше часа после этого разговора, когда ко мне в комнату пришел Вовка. Он вообще актер. Иногда такую мизансцену разыграет, что профи отдыхают.

И вот пришел малыш, сел ко мне на кровать, сложил ручки на коленях, склонил головку, а из глаз тихо закапали большущие слезы. Сидит тихо, даже не всхлипывает, а слезы капают на смуглые ручонки. Человеку всего 2 года и 10 месяцев, замечу.