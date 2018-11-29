Преподаватель университета рассказала о биче современного общества: уставших родителях и завышенных ожиданиях

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Преподаватель вуза и мама 2 детей школьного возраста Евгения Горина написала на своей странице в Facebook пост, который вызвал бурное обсуждение среди родителей. По мнению Евгении, часто современные мамы и папы слишком полагаются на прогнозы и ожидания, безоговорочно верят специалистам и настроены чересчур критично по отношению к своим детям. От этого страдают все, в итоге и родители, и дети чувствуют лишь разочарование и усталость.

AdMe.ru публикует текст Евгении.

Уставших родителей вокруг меня становится все больше. Уставших от школы, садика, поликлиник, развивающих курсов, репетиторов, уставших от самих детей, что уж. Некоторые из них в последнее время, говоря со мной на «детские» темы, часто матерятся. Многие плачут. Кое-кто жалуется на нервный тик, новые болячки, хвалит специалистов из онкоцентра. Пара знакомых кинулись было к психологам, но неведомая сила докатила их до экстрасенсов, откуда, на мой взгляд, прямая дорога в Зазеркалье, и от меня привет Чеширу. Так что с мизантропией не только у меня все окей. Но как? Как это получается, что мы так быстро учимся ненавидеть и от этого основательно уставать? Думаю, проблема в привычке строить глобальные прогнозы, а еще больше — в привычке таким прогнозам верить. И надо признать, эти прогнозы долгосрочные, уверенные, негативные, авторитетные, со ссылкой на еще большего спеца. «Не встал на ножки в 8 месяцев? Вас ждут проблемы с ходьбой. Встал уже в 6 месяцев? Нате на всю жизнь кривые ноги»

Не говорит в 2 года предложениями? Лечите, мамаша, невролог — ваше все, вот рецепт на мешок таблеток, вперед по аптекам города. Не умеет читать перед школой? Не различает звонкие и глухие в 6 лет? Не рассуждает, глядя на картинку Васнецова? Васнецова не знает?! Не в курсе в 5 лет, что такое диагональ? Не мастерит скворечник на конкурс «Мы все любим птичек»? Так он у вас дебил! Вас ждут проблемы с орфографией, чтением, математикой, геометрией, и на лошади он у вас скакать не сможет, будет мучить кошек, наслаждаться хрустом тараканов, а за их отсутствием щелкать пузырьки на пакетиках от упаковки... Покупайте, мамаша, метлу. Я знаю логопеда, который 6-летнему ребенку (которого, к слову, мама вытягивала с ДЦП и добилась суперуспеха) ставит диагноз: «Он у вас в школе будет учиться плохо, с письмом будут проблемы, со звуковым анализом не справится, считать не сможет, у него куча проблем, занимайтесь ребенком!» Да он говорит, ходит, ест, одевается, читает себе сам! Вы его 3 года назад не видели, а прогнозы на всю школу вперед рисуете... «Смотрите, он у вас как плохо считает, все рисует. А ведь он мальчик, ему математика нужна»

Учитель в школе 4-класснику и его маме при мне заявляла: «Он у вас никогда не сможет поступить в вуз. Вам надо его готовить к какому-то делу. В техникум какой-то. Смотрите, он у вас как плохо считает — все рисует. А ведь он мальчик, ему математика нужна». Да кто тебе сказал, что мальчику нужна математика? Пацан, рисуй! Вырастай художником, дизайнером, архитектором, модельером. Мамаша, гуляйте чаще далеко от школы. Репетитор, с которым я знакома, рассказывает про выпускницу: «Полный ноль. Написала сочинение и перепутала Фета с Тютчевым. Представляешь? Афанасий Тютчев! Куда она поступит? Идиотка. Маме сказала, чтобы готовились в ПТУ». Попросила сочинение, там: «А Тютчев был чрезвычайно любвеобилен, как мне кажется, и не слишком умен в отношениях с женщинами». Понятия не имею, как там у Тютчева с женщинами, но ясно вижу, что «А» в сочинении — союз. Да, я тоже грешна. Когда студент 2-го курса при мне склоняет глагол по падежам, я нервничаю и мысленно готовлю гвозди для экзаменационного гроба. Но я не иду с вызовом и диагнозом к его маме. Слава богу. Но врач, репетитор, учитель, воспитатель идут. И безумные мамаши принимают твердое решение: надо что-то делать. И начинает делаться то, что в итоге ненавидят и мамы, и дети.

— Мультики отменяем, какой Багги? Какой Шрек? Это вредно. Максимум про домовенка Кузю и в Новый год про снеговика-почтовика.

— Игры? Пожалуйста: пазлы по книжке о Маугли, с сюжетами, чтобы тренировать рассуждение по картинке; рисовалки-обводилки, чтобы тренировать руку для будущей каллиграфии; садись, я тебе почитаю, будет тебе 5 — будешь читать сам; вот английский алфавит — учи; будет 6 — будешь говорить на 2 языках.

— Поиграть в компании? Это запросто: репетитор по..., тренер по..., врач по... — компания по расписанию, каждый день занятия с 3 до 5 и с 6 до 8... И вот это все у кого больше, у кого меньше. И каждый раз, когда встречаемся, я слышу: — Ой, у него проблемы с внимательностью.

— Ой, его ругает логопедша, он все еще не выражает связно мысли.

— Ах, пишет ведь как курица лапой. Репетитор замучилась с ним.

— Учительница опять ругает за неусидчивость, хотя мы занимаемся каждый день по 3–4 часа, учимся сидеть, внимательно слушать, читать вслух.

— Все равно путает гласные и согласные, а ведь 3 дня уже учим! И все поголовно цитируют врачей, репетиторов, учителей, воспиталок... А сверх того: придурок, идиот, дурак, лентяй, пофигист, тупица и дебил — это мамы после встречи со специалистами говорят о своих чадах. Ты мама, твоя задача — любить. Отругать всегда найдется кому Я что хочу сказать. Забейте же, маманьки, на прогнозы. И не стройте их сами, особенно по аналогии. Слушайте прогноз погоды, а лучше музыку на «Яндексе», «Яндекс» делает чудесные подборки, это вам не учитель по русскому. Вот сегодня звонила знакомая и жаловалась, мол, классная ругает дочку. Невнимательная девочка растет. Рассеянная. Педагог в ужасе, мама в панике. Вот, говорит, мы такими не были, а они... Да что за мания такая сравнивать нас и их? Мы не просто разные поколения, мы вообще из разных стран, из противоположных миров.