Правильный текст о том, что стереотипы о «разведенках с прицепом» давно пора отправить на помойку

Жениться на «разведенке с прицепом» ни в коем случае не нужно — так говорят и пишут интересные мужчины. Интересные другим мужчинам, которые их горячо поддерживают. И ни в коем случае не женятся на «разведенке с прицепом». Потому что придется этого чужого ребенка содержать. А он может оказаться прожорливым и неблагодарным. И вряд ли будет целовать руки своему благодетелю. Да и разведенная женщина — это уже товар с гнильцой. Попорченный и просроченный товар, надкушенное яблоко. Сядет на шею и начнет помыкать. Много плохих последствий будет, если жениться на разведенной женщине с ребенком. Так поучают мудрые мужчины других мужчин.

Вот беда-то, Наполеон этого мудрого мужчину не слушал. Женился на разведенной Жозефине с двумя «прицепами». И стал императором. А сам и не догадывался, что кормит чужих детей и вообще совершил ужасную ошибку. Надо было посчитать, сколько каши съели чужие дети и сколько панталончиков износили. Он бы в ужас пришел, если бы посчитал. Но Наполеону некогда было подсчитывать расходы на детей и на Жозефину. Он ей замок построил и завоевывал мир. А может, плохо умел считать... На дочери Пушкина, которая ушла от жестокого мужа, женился один наивный принц. Глуповат он был, видимо. И сочетался морганатическим браком с разведенкой аж с 3 «прицепами». И еще 2 своих детей с ней завел. Воображаю, как расстроился и отрезвел бы принц, если бы посчитал расходы. Сколько съели эти 3 чужих ребенка? А сколько пришлось издержать мыла, свечей и белья? Вот эти расходы принц почему-то не посчитал. И почему-то не требовал от чужих детей целовать ему ботинки за то, что их облагодетельствовал. Такой вот простодушный чудак.

Еще одной хитрой разведенной женщине с «прицепом» в виде маленькой девочки удалось втереться в доверие к молодому археологу на 15 лет младше себя. И прожить с ним всю жизнь в любви и согласии до самой смерти. Агата Кристи — так звали разведенку. Или вот писатель Булгаков женился на такой же потребительнице с «прицепом». И взял в дом чужого мальчика Сережу, которого кормил и поил. Не повезло писателю, он страшно ошибся. И не подсчитал расходы. Не понял, что его используют. Писал свой роман, а Сережа в это время ел его припасы. И разведенная женщина ела припасы. Страшно даже представить, сколько они съели пищи и износили вещей, втихаря посмеиваясь над доверчивым Булгаковым. Я шучу, конечно. А вот те, кто толкует про опасность брака с разведенной женщиной с ребенком, они вовсе не шутят. Они серьезно предупреждают. Может, они и правы. Даже скорее всего правы. Потому что принцы, знаменитые писатели, отважные археологи, императоры не считают съеденное. У них другие заботы и другие масштабы. Они могут себе позволить любить ту, к которой лежит душа. И могут позаботиться о любимой женщине и ее детях. И о себе могут позаботиться. А те, кто не может любить и заботиться, пусть не женятся. Это с их стороны правильное решение. Представляю, сколько горя и обид они принесут женщине. Так что пусть не женятся. Спасибо им! Впрочем, не уверена, что женщины слишком уж хотят за таких мужчин выйти замуж и вообще с ними общаться...