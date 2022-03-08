Правильный текст о том, что есть вещи, извиняться за которые — только себе вредить

«Извините, но суп слишком холодный». «Извините» — я беру на себя вину за то, что мне не нравится есть холодный суп. Я говорю с вами из чувства вины за то, что беспокою вас. На мой взгляд, это вопрос коммуникации. И вопрос этимологии. В вопросах этикета мне все же больше нравится слово «простите». Но есть вещи, за которые извиняться не стоит. Пункт номер раз. Вам не надо извиняться за то, что вы что-то любите. Любой человек может любить все, что ему угодно. Он может любить море, а может любить горы, а может любить город со всей его суетой. Может любить льняные простыни, а может любить спальники и палатки. Может любить своего плюшевого мишку. Свой телефон. А может любить динозаврика из киндер-сюрприза, которого в 5-м классе выменял на 7 вкладышей из жвачки Turbo и наклейку с Человеком-пауком и до сих пор носит в кармане. Человек может любить колбасу, а может любить руколу. Может любить котят, а может любить фильмы про героев. Любить можно. Любить — это нормально. Ненормально за это оправдываться. Стоит ли любить своего бывшего? Может быть, не знаю. Но лучше любить свое настоящее.

Пункт номер два. Глупо извиняться за то, что вы что-то не любите. Вареный лук. Кабачки. Копать картошку. Делать уроки с первоклассником. Работать без перспектив, отпуска и удовольствия. Жить рядом с людьми, которые вас не берегут. Извините, но я не люблю капустный суп, бесплатную работу и дураков. А еще больше я не люблю оправдываться за то, что я чего-то не люблю. И я не чувствую себя за это виноватой. Пункт номер три. Не стоит извиняться за то, что вы смешной, неловкий, не вписываетесь в модные стандарты. Однажды моей подруге кто-то сказал, что ей должно быть стыдно за свитер в катышках. То есть жить без понимания чужих границ можно, а жить в свитере в катышках должно быть стыдно. Мне кажется, что психическое здоровье начинается там, где ты себе отращиваешь такую душу, которая способна вместить в себя весь мир и не дрогнуть. И этот мир точно не пошатнут пролитый на скатерть соус или неловкая шутка. Пункт номер четыре. Если чего-то не читали, чего-то не слышали, где-то не были. «Извините, что не знаю, кто поет эту песню и кто получил нобелевку по физике». Так, что ли? Не стоит извиняться за то, что вы чего-то не знаете. Это лучше, чем упиваться собственным снобизмом.

Пункт номер пять. Извиняться за свой выбор. Моя подруга детства, дочка директора завода, тайком от родителей вышла замуж за молодого фельдшера скорой помощи. Ее мама кричала на весь двор: «Немедленно извинись за то, что ты не оправдала наших в тебя вложений». Я скажу банальные вещи, но наш выбор сегодня определяет наше завтра. Не существует правильного или неправильного выбора. Есть ваша жизнь. Вы сегодня можете влюбиться не в того человека, потратить деньги на ерунду, выбрать неправильную профессию, но через много лет вы вдруг поймете, что этот не тот человек оказался тем самым на всю жизнь, и то, на что были потрачены деньги, стало началом чего-то нового, а не та работа дала колоссальный опыт. Выбирая себя сейчас, не извиняйтесь. Пункт номер шесть. Извиняться за свое прошлое. В прошлом я делала вещи, за которые мне стыдно сейчас. Но благодаря этим вещам я сейчас такая, какая я есть. Мое прошлое оставило шрамы и морщины, и прядь седых волос над левым виском, которую я решила больше не закрашивать. Я прошу прощения у тех, кому сделала больно. Но это научило меня любить и беречь тех, кто рядом со мной сейчас. Пункт номер семь. Извиняться за то, что делает вас счастливыми. Я люблю утро. И хотя мой личный рекорд — это вымыть голову, собраться, накраситься и выйти из дома за 12 минут, это было единожды. Обычно утром мне нужно много времени. Пить кофе. Смотреть на птичек. Выбирать, что надеть. Смотреть видео про собачек. Читать. Кто-то покрутит пальцем у виска, что я убиваю время. А я в эти минуты чувствую себя живой. Не извиняйтесь за свое собственное ощущение счастья. Это ваше время. Ваша жизнь. И ваше решение. Пункт номер восемь. Извиняться за то, что вы чего-то не хотите. Не хотите давать денег тете Оле, потому что она берет деньги и не возвращает, — не давайте. Не хотите делать чужую работу — не делайте. Не хотите есть — не ешьте. Чувствуете себя виноватыми? Задайте себе вопрос, кого это делает счастливым? Делает ли это вашу жизнь лучше? Если нет — не извиняйтесь. Мир так устроен — он всегда справится без вас.

Пункт номер девять. Извиняться за то, что ты живой и меняешься. Не меняется только то, чего нет. Не стоит извиняться за то, что вырос из своей детской мечты, как вырастают из ботинок. Не стоит извиняться за то, что меняются обстоятельства, а за ними меняются планы. Не извиняйся за то, что разлюбил того, кого обещал любить вечно. Пока ты есть — меняйся. Пункт номер десять. А вот за это стоит извиниться. Перед собой. За то, что стесняешься своей мечты. За то, что отрицаешь свою боль. За то, что пытаешься переломать себя и отрезать свои крылья. За то, что выдаешь себя за другого. За то, что отказываешься от своей силы. За то, что стыдишься своего прошлого. Извинись. Прости. И прими себя вот такого, какой ты есть сейчас. Хрупкую фею. Грымзу занудную. Одинокого охотника. Прими. Тебе с собой жить. Двадцать четыре на семь. Без отпусков и выходных. И всегда лучше жить с кем-то, кого ты любишь. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.