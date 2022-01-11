Правильный текст о том, что если мы иногда встаем не с той ноги, то это не повод портить день другим

На днях задержалась на пешеходном переходе, пропуская девушку, одетую не по погоде, мужчину без возраста и маму с дочкой. Девушка шла покачиваясь — видимо, выгуливала легкую куртку, годящуюся разве что для Мальдив в сезон дождей. Мужчина, весь какой-то мятый и отсыревший, двигался приставным шагом. И только девочка в сочном малиновом комбинезоне пыталась приручить самокат. Неожиданно упала. В ту же секунду в маму вселился злой джин. Она встряхнула ребенка, будто куль с овсом, подхватила самокат и со злостью потащила «добро» на тротуар. У малышки сползла шапка на глаза.

Хотелось крикнуть, что мы никуда не торопимся и будем стоять сколько потребуется, лишь бы не огорчалась «принцесса» и не сходила с ума ее, видимо, переутомленная мама, только сзади уже дудели такие же неуравновешенные водители. Куда ни глянь — всюду нервы и палитра разнообразных неврозов. Несдержанная нация, бесконечно выходящая из себя. Чуть что — крик, талантливо закатанный скандал и вспышка агрессии. В транспорте, в рыбном отделе, в предбаннике почты или у окошка амбулатории. У большинства натянутые нервы и оголенные десны. Состояние тихой истерики. В школе мы боялись одну учительницу. Она была человеком настроения и заводилась с пол-оборота, напоминая стремительно нагревающийся утюг. Стоило кому-то не выполнить домашнее задание, училка начинала швыряться мелом, учебниками, стульями. Рвала тетради и дневники. Устраивала жесткие коллоквиумы и внеплановые зачеты.

Моя одноклассница тряслась перед своей матерью. Та будила ее посреди ночи острой вспышкой света и заставляла выравнивать корешки учебников. Выгоняла из дома за любую провинность: неубранную комнату, увядшую бегонию, тройку в табеле даже по труду. Девочка возвращалась домой на полусогнутых и долго прислушивалась в предбаннике. Пыталась по звукам, доносящимся из квартиры, определить настроение матери. Теперь ее дочь один в один повторяет сценарий. Заискивающе заглядывает в материнское лицо и сканирует губы: трясутся от ярости или от смеха? Муж моей приятельницы — форменный псих. Однажды мы с ней отправились в филармонию и чуть задержались: выпили по чашке «кофею». Вечером он мне позвонил, вступив с высокой неудобной ноты и продержавшись на ней до конца разговора. Обзывал беспечной и легкомысленной, дурно влияющей на его жену. Я моментально ощутила себя перед раскаленным «дзотом», а «заботливый» супруг продолжал идти вразнос, покуда в моем телефоне не «села» батарея, притом навсегда. Мы все по разным причинам заводимся: не выспались, не восстановились после болезни, пережили потерю или длительный стресс. Самое главное — успеть «вернуться в себя». В человека, а не в монстра, волочащего по асфальту близких и собственную прихрамывающую жизнь.