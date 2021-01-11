Правдивый текст о том, что выносить мозг мужчины умеют ничуть не хуже женщин

Вот, допустим, я. Милая, очень скромная, неконфликтная женщина. Если бы я была мужиком, я бы обязательно на себе женилась. Потому что максимум, на что я способна, увидев борщ на плите (вытри), огромную бродячую собаку в ванной (вымой) или заблудившийся носок в сахарнице, — это легкий пилинг мозга в домашних условиях. Ну, не люблю скандалы — некогда и лень. Проще уйти от постоянного источника раздражения. Поэтому мне совершенно непонятно, почему древнее искусство выносить мозг приписывают именно женщинам. Мужчины тоже прекрасно умеют...

...контролировать свободное время

Когда мне было лет 8, одна моя родственница скоропостижно вышла замуж. Я не знаю, каким местом она рассматривала жениха, видимо, тем же, на которое ищут приключений. Но во время семейной жизни вдруг обнаружился неприятный факт. Мужчина выносил мозг, пытаясь контролировать ее свободное время. Родственница преподавала в университете, и когда она приходила, усталая, домой, то особо не заморачивалась бытовыми проблемами. Она ужинала, смотрела кино, читала журналы, короче говоря, отдыхала, а убиралась, стирала и пылесосила по выходным, наскоками. И вот недели через две после заключения брака, поняв эту систему, молодой (на самом деле не очень) муж, водрузившийся на ее жилплощади, начал на нее наезжать. — Почему ты лежишь?! — допытывался он, с недоумением глядя на родственницу, уютно устроившуюся на диване с журналом. — Читаю! — флегматично отвечала женщина. — А моя мама себе такого не позволяла! Как-то вдруг стало выясняться, что его мама была занята с зари и до поздней ночи, вставала раньше всех, чтобы приготовить завтрак, ложилась позже всех, чтобы за всеми вымыть, постоянно «шуршала по дому», «хлопотала» и «ни минутки не имела свободного времени». Постепенно родственница стала замечать, что не может в своем доме ни присесть, ни прилечь, ни просто постоять в уголке: в тот же миг на нее коршуном пикировал муж, озадаченный временным простоем жены, как будто она не женщина, а зафрахтованный авиалайнер, который должен трудиться сутками. Постоянный нудеж, пилеж и бубнеж в квартире портил настроение и здоровье. Через четыре месяца они расстались.

...контролировать личные денежные средства

Мой первый молодой человек был прекрасен и ужасен одновременно. Прекрасен тем, что был не по годам серьезен, окончил школу с золотой медалью, а институт — с красным дипломом, имел практический опыт в строительстве с самых низовых звеньев, выгодно распорядился наследством, вовремя предсказав скачок цен на недвижимость, и никогда не бросал банановые шкурки из окон. Однако к этой ложке меда прилагалась и ложка го... дегтя. Жених пытался контролировать и мои средства, никакого отношения к нему не имеющие. Такие невинные статьи женских расходов, как маникюр или стрижка с укладкой, казались ему самым отвратительным барством и расточительством, на которое только способна дочь Евы. Однажды, получив повышенную стипендию, я сделала себе рисунок на ногтях, по моде того времени. Ничего необычного, просто несколько витиеватых линий, которые легли поверх ровной розовой поверхности лака. Но какова же была реакция моего молодого человека... Реактивный самолет, синий кит, взорвавшийся вулкан на острове Кракатау — ничто из этого не могло бы его заглушить. Скандал из-за этого злополучного маникюра, стоившего тогда, как сейчас помню, 80 рублей, продолжался, наверное, минут 40. Он кричал, что у нас разные взгляды на жизнь, что нам не по пути. Наверное, именно тогда между нами пролегла самая глубокая трещина, с которой начался разрыв. И если кто-нибудь скажет, что это не вынос мозга, пусть первый кинет в меня камень в свой монитор.

...придираться к мелочам