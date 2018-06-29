Правдивые истории о том, каких женщин выбирают самые богатые люди планеты

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Жены самых богатых мужчин мира: как они выглядят, чем занимаются и интересуются? Если вы думаете, что их жизнь — это бесконечные спа-процедуры, новые наряды от всемирно известных кутюрье и светские рауты, мы вынуждены вас расстроить. Не поверите: состоятельные кавалеры выбирают женщин, которые виртуозно играют на фортепиано, защищают диссертации и даже умеют чинить телевизоры.

AdMe.ru подготовил подборку историй, которые сломают или как минимум пошатнут устоявшиеся стереотипы о женах миллиардеров.

Маккензи Безос

Маккензи Безос (MacKenzie Bezos) — жена самого богатого человека в мире по итогам 2017 года, Джеффа Безоса (Jeff Bezos). В статусе супругов они провели почти четверть века, а знакомство их произошло на работе: тогда девушка прошла собеседование в компании будущего мужа. На момент свадьбы пара жила в скромной съемной квартире. Сегодня в их владении — международный магазин Amazon, издательский дом The Washington Post и аэрокосмическая компания Blue Origin. Но известна жена миллиардера не этим. С раннего детства скромная девочка Маккензи мечтала стать писательницей, а прогулкам с друзьями она предпочитала написание первых рассказов. Чтобы оплатить учебу в Принстонском университете, девушка подрабатывала официанткой, посудомойкой и няней. И это дало свои плоды. Уже первые книги Маккензи Безос стали бестселлерами и были отмечены престижными литературными премиями. Сегодня она возглавляет собственный благотворительный фонд, воспитывает четверых детей, помогает мужу — и, конечно, пишет книги. А чтобы все успевать, встает ежедневно в 4:30 утра!

Ирина Винер

Ирина Винер известна в мире не благодаря своему влиятельному супругу, миллиардеру Алишеру Усманову. В начале далеких 80-х будущий муж ей прислал платок: по узбекским обычаям это означает предложение руки и сердца. Доктор педагогических наук, профессор, выдающийся тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики — вот лишь краткий список ее достижений. Ирина Винер — обладатель многочисленных наград, орденов и званий.

Мелания Трамп

Мелания Трамп (Melania Trump) — если кто не знает — супруга владельца компании Trump Organization и президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Здесь история, казалось бы, типична: состоятельный мужчина женился на модели. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Не все знают, что карьере модели предшествовало получение диплома по специальности «архитектура и дизайн». И позднее Мелания нашла себя в этой профессии. Девушку не устраивала роль красивого приложения к бизнесмену, а потому она реализовала себя как успешного дизайнера украшений и часов.

Елена Тимченко

Елена Тимченко — жена владельца компании Volga Group Геннадия Тимченко. Семейная жизнь пары не была безоблачной и зарождалась в стенах питерских коммунальных квартир. Геннадий полюбил будущую жену за острый ум, начитанность (пара обожает творчество Солженицына) и... умение при необходимости починить телевизор. Профессия Елены — редкая и сложная, она проработала радиоинженером почти 15 лет. Как утверждает Елена, настоящая любовь не зависит от толщины кошелька. Когда у молодой семьи родилась дочь, ей приходилось первое время спать в чемодане: на кроватку не хватало средств. Елена и Геннадий — одна из самых непубличных пар среди людей их круга. Они редко общаются с прессой и практически не посещают светские мероприятия, предпочитая шумным вечеринкам семейный просмотр хоккейного матча.

Люси Саутворт

Эффектная блондинка Люси Саутворт (Lucinda Southworth) — супруга Ларри Пейджа (Larry Page), сооснователя компании Google. Но влюбила в себя будущего мужа юная девушка не эффектной внешностью, а преданностью науке. Среди ее достижений — дипломы Оксфордского, Пенсильванского и Стэнфордского университетов, защищенная диссертация на тему прогрессивных медицинских технологий, а также успешное совмещение научной и преподавательской деятельности. Мир не верил в то, что брак будет крепким, невеста казалась неподходящей кандидатурой — «слишком умной», но именно этим девушка и привлекла Ларри. Люси продолжает работать преподавателем в Стэнфордском университете и считает это своим призванием.

Сальма Хайек

Тот случай, когда неизвестно, кому повезло больше — жене миллионера Франсуа-Анри Пино (François-Henri Pinault) или мужу талантливой актрисы Сальмы Хайек (Salma Hayek). Путь актрисы в Голливуде был непростым: ей приходилось играть девушек легкого поведения или служанок, но Сальма не привыкла сдаваться. Сегодня ее имя знакомо всему миру и, пожалуй, не требует пояснений. Сальма Хайек снялась более чем в 30 кинолентах и стала первой в мире мексиканкой, номинированной на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Мэрайя Кэри

Одна из самых известных пар миллионерши с миллиардером. К сожалению, сейчас они больше не вместе. Экс-бойфренд Мэрайи Кэри (Mariah Carey) — миллиардер Джеймс Пакер (James Packer). Он любил баловать избранницу роскошными подарками вроде частных самолетов и гигантских бриллиантов. Но и сама Мэрайя — личность далеко не бедная и небезызвестная. Мир знает ее как успешную певицу, автора песен, продюсера и актрису. По данным журнала Forbes, в 2007 году Мэрайя Кэри стала 6-й самой состоятельной женщиной в индустрии развлечений: тогда ее состояние составило $ 225 млн. Уже дебютный альбом исполнительницы в 1990 году получил 4-кратную платиновую сертификацию.

Элен Мерсье

Элен Мерсье (Helene Mercier) — жена Бернара Арно (Bernard Arnault), который в апреле 2018 года был признан самым богатым человеком Европы. Казалось бы, чем можно поразить владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy — человека, которого всю жизнь окружали красота и роскошь? Любая модель мечтала бы быть его избранницей. Но свое сердце он отдал известной канадской пианистке Элен Мерсье. В браке у пары родились трое сыновей. Чем привлек Бернар Арно будущую жену? По признанию Элен, она влюбилась в исполнение бизнесменом Шопена!