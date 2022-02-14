Поучительный текст о том, что «проверку отношений» давно пора оставить в пыльном прошлом

— Он увез меня в лес. Сказал, что надо проверить чувства, — пыхтела покусанная комарами коллега. Я пребывала в полном восторге и непроизвольно пыталась схватиться за ручку — записать эпическую сагу для потомков. Но история в целом оказалась классической. Маша закрутила роман с замечательным мужчиной — умным, самостоятельным... любителем активного отдыха. Так как со словосочетанием «активный отдых» Маша была знакома только по билбордам, Сережа повез ее в лес, проверять чувства и готовность к серьезным отношениям. Из чувств первым делом была проверена интуиция, и она Машу не подвела. Как она и предполагала, леса оказались местом на любителя. Обоняние и осязание тоже пригодились: в леса дуло ветром со стороны каких-то неприкаянных коров, ветки были колючи, шишки тоже не отличались нежностью, комары больно кусались. Зрение и слух тоже взяли свое. Всю ночь Маше мерещились чудовища вокруг палатки. И вкусу досталось: сгоревшие на углях сосиски оказались так себе.

По итогам отдыха мнение влюбленных оказалось восхитительно единодушным: они не подходят друг другу. Вернее, Маше показалось, что очень даже да, если бы отношения строились по принципу «Маша плюс Сережа», а не «Маша плюс Сережа плюс природа»... Не знаю, что там у них в конце концов получится, но восхитило меня другое. Я внезапно поняла, как скучно мы живем: никто уже давно не проверяет чувства! А ведь когда-то... То были нулевые, точнее их конец. Проблемы мы придумывали себе в основном сами. Одной из самых увлекательных проблем было «проверить партнера». В эту развеселую игру одинаково страстно играли оба пола. Люди простые и примитивные устраивали проверки. Мальчики просили друзей «подкатить» к своим девочкам с целью экзаменовки: а как у выбранной девочки с верностью-то? Девочки не отставали, вовсю эксплуатируя подруг. Таким нехитрым образом на моих глазах пару раз складывались семьи. Народ с претензией на интеллектуальность развлекался в стиле притч про царя Соломона. От прекрасных нимф требовали пришивания пуговиц при отсутствии иголок и приготовления обеда из буханки хлеба и пачки маргарина. Принцам тоже ставили восхитительные задачи, хоть и реже.

Однажды мне тоже повезло. Некий кавалер, который уже был допущен ко мне домой, хоть и не в спальню, но в кухню, решил закрепить успех. Он явился с сюрпризом — огромным сазаном. От меня требовалась самая малость — приготовить чудовище. Решив, что свидание мне не испортят ни хвост, ни чешуя, я отважно потащила рыбу из пакета, шлепнула ее на доску, и меня тут же шлепнули в ответ. Хвостом. Сазан оказался жив и не собирался становиться ужином. При виде рыбы кавалер довольно заурчал и подбадривающе засверкал глазами: дескать, давай, готовь его, видишь, какой свежий! Мне было совсем мало лет, я видела свежие продукты, но не настолько, чтобы они подпрыгивали... Кавалер тоже подпрыгивал от удовольствия. А сазан разевал рот и беспомощно таращил глаза. Тогда я сделала очень странную вещь. Прихватила рыбу пакетом, прижала к груди, чтобы не вырывалась, и унесла в ванную. Набрала воды. Вернулась. Вытерла стол. Кавалер не понял. Спросил: а когда, собственно, ужинать? Я предложила кофе или спуститься в пиццерию, если уж совсем невтерпеж. — А рыба? — Я не буду его готовить: он живой.