Поучительный текст о том, что «проверку отношений» давно пора оставить в пыльном прошлом
— Он увез меня в лес. Сказал, что надо проверить чувства, — пыхтела покусанная комарами коллега.
Я пребывала в полном восторге и непроизвольно пыталась схватиться за ручку — записать эпическую сагу для потомков. Но история в целом оказалась классической. Маша закрутила роман с замечательным мужчиной — умным, самостоятельным... любителем активного отдыха. Так как со словосочетанием «активный отдых» Маша была знакома только по билбордам, Сережа повез ее в лес, проверять чувства и готовность к серьезным отношениям.
Из чувств первым делом была проверена интуиция, и она Машу не подвела. Как она и предполагала, леса оказались местом на любителя. Обоняние и осязание тоже пригодились: в леса дуло ветром со стороны каких-то неприкаянных коров, ветки были колючи, шишки тоже не отличались нежностью, комары больно кусались.
Зрение и слух тоже взяли свое. Всю ночь Маше мерещились чудовища вокруг палатки. И вкусу досталось: сгоревшие на углях сосиски оказались так себе.
По итогам отдыха мнение влюбленных оказалось восхитительно единодушным: они не подходят друг другу. Вернее, Маше показалось, что очень даже да, если бы отношения строились по принципу «Маша плюс Сережа», а не «Маша плюс Сережа плюс природа»...
Не знаю, что там у них в конце концов получится, но восхитило меня другое. Я внезапно поняла, как скучно мы живем: никто уже давно не проверяет чувства! А ведь когда-то...
То были нулевые, точнее их конец. Проблемы мы придумывали себе в основном сами. Одной из самых увлекательных проблем было «проверить партнера».
В эту развеселую игру одинаково страстно играли оба пола. Люди простые и примитивные устраивали проверки. Мальчики просили друзей «подкатить» к своим девочкам с целью экзаменовки: а как у выбранной девочки с верностью-то? Девочки не отставали, вовсю эксплуатируя подруг. Таким нехитрым образом на моих глазах пару раз складывались семьи.
Народ с претензией на интеллектуальность развлекался в стиле притч про царя Соломона. От прекрасных нимф требовали пришивания пуговиц при отсутствии иголок и приготовления обеда из буханки хлеба и пачки маргарина. Принцам тоже ставили восхитительные задачи, хоть и реже.
Однажды мне тоже повезло. Некий кавалер, который уже был допущен ко мне домой, хоть и не в спальню, но в кухню, решил закрепить успех. Он явился с сюрпризом — огромным сазаном. От меня требовалась самая малость — приготовить чудовище.
Решив, что свидание мне не испортят ни хвост, ни чешуя, я отважно потащила рыбу из пакета, шлепнула ее на доску, и меня тут же шлепнули в ответ. Хвостом. Сазан оказался жив и не собирался становиться ужином.
При виде рыбы кавалер довольно заурчал и подбадривающе засверкал глазами: дескать, давай, готовь его, видишь, какой свежий! Мне было совсем мало лет, я видела свежие продукты, но не настолько, чтобы они подпрыгивали...
Кавалер тоже подпрыгивал от удовольствия. А сазан разевал рот и беспомощно таращил глаза.
Тогда я сделала очень странную вещь. Прихватила рыбу пакетом, прижала к груди, чтобы не вырывалась, и унесла в ванную. Набрала воды. Вернулась. Вытерла стол.
Кавалер не понял. Спросил: а когда, собственно, ужинать? Я предложила кофе или спуститься в пиццерию, если уж совсем невтерпеж.
— А рыба?
— Я не буду его готовить: он живой.
Так я узнала прилагательное «малахольная» и услышала другие, ранее известные слова. А еще — узнала, что это была проверка. Кавалер, между прочим, ко мне очень серьезно относится и хочет женится. А жена его должна быть женщиной сильной, чтобы и коня, и в избу, и живую рыбу, специально купленную для такого случая... А теперь я кавалера разочаровала, а у него, между прочим, чувства.
У нас с сазаном чувств не было. Мы оказались не теплокровными и молчаливыми. Он молчал из ванной, я — на кухне. Правда, не долго. По-моему, это был первый случай, когда я сказала живому человеку «Пошел вон».
Оказалось, что за рыбу надо заплатить: ведь она не стала атрибутом романтического ужина, а значит, деньги были потрачены впустую. Я заплатила. Сам того не желая, человек стремительно входил в историю, чтобы в байках моих друзей называться «тем самым типом, у которого Сашка купила сазана»...
Тем же вечером мы с сазаном совершили короткое путешествие к местной речке, благо она протекала метрах в 200 от моего тогдашнего места обитания. Рыбина тяжело плюхнулась в воду, а я едва не полетела следом, увлекаемая временным сазаньим домом — допотопным тазом. Нептун нас хранил: я зацепилась за ограждение, сазан сделал широкий круг, прощаясь, а квартирная хозяйка даже не хватилась своего тазика.
Я до сих пор вспоминаю это свидание как одно из лучших. Мне кажется, я тогда прошла проверку. Возможно, главную в своей жизни.
И да, я до сих пор считаю, что устраивать своим симпатиям «экзамены» — самое глупое, что можно придумать. Все равно проверяемый получит куда больше, чем вы: опыт, ценное представление о вас, вечное покровительство озорных, но добрых рыбьих богов...
Живите уже. Жизнь — лучшая проверка. Я проверяла.
AdMe.ru публикует этот текст с разрешения автора канала «Сашка с чашкой».