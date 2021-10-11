Поучительная история о том, что придирки к невестке могут привести к непредсказуемым последствиям

Родня мужа запросто может морально уничтожить его избранницу — молодую жену. Большая 4-комнатная квартира. В одной комнате живет старая бабушка, в другой — родители мужа, в третьей поселили молодую семью. В этом же доме, на этой же площадке была выкуплена квартира поменьше, в которой пребывала старшая сестра этого мужчины. У нее своя семья. Почему въехали к родителям? А потому что так карты легли. У родителей невесты собственное жилье крохотное. Снимать силенок нет, так как молодая женщина лишилась работы. Их отдел прикрыли. Идти на другую — типа в торговлю — не решилась. Подумала, что спускаться по социальной лестнице вниз не хотелось бы. Поэтому молодые супруги решили переждать неспокойные времена в квартире родителей мужа. Так можно сэкономить деньги. А зарплата одна на двоих. Но они не знали, какие неспокойные темные времена их поджидают.

Заехать, поселиться, обустроить свою комнату — самое простое дело. А вот выстраивать отношения — другое. Родня, особенно старшее поколение, будет следить за жизнью молодых пристально и пристрастно. И это неизбежно. Это закономерно. Сядут за общий стол поужинать. Бабушка скажет, обращаясь к внуку: «Что это у тебя под рукавом рубашка плохо проглажена? Складки там». Это отнюдь не невинное замечание. Это камушек в огород его супруги. Причем камушек остренький. И она вынуждена стерпеть, промолчать, проглотить. Бабушке не возразишь. Тем более что мамины критические глазки тут же обратились к рубашке. Особая тема — еда. Кто готовит? Молодая жена. Потому что она пока не работает. А муж и его родители работают. На столе появляется суп. Приготовленный так, как принято в семье невестки. Причем приготовленный от души. И это своего рода экзамен. Мужики ничего не поймут, а для дамы суп — испытание. Стоит бабушке сказать «невинное», что, пожалуй, она есть не будет, потому что то и то ее желудок не принимает, как самолюбие молодой хозяйки тут же будет раздавлено. — В самом деле, дорогая, — скажет мама, — ты, наверное, пассеровала овощи. Мы кладем их в борщ сырыми. Так не будет растительного масла. Замечание мамы — приговор. Причем смертельный. После обеда женщина будет плакать в своей комнате, а ее муж недоумевать: и чего она разревелась?

Поскольку все на работе, кроме бабушки и невестки, кто будет прибираться в квартире? Молодая жена просто обязана заниматься домашними делами. Под присмотром востроглазой старушки. Мыть нужно, начиная с комнаты бабушки. И она каждое действие будет комментировать. У нее на полках полно безделушек. Шкафы и полочки, шкатулочки и коробочки. С них нужно смахивать пыль так, как бабушка привыкла. А еще у нее большая железная кровать, под которой нужно мыть. А еще на полах допотопные половики. А еще у старого человека свое представление о том, как невестка должна держать себя в семье мужа. Не прибирать или делать это редко — осудят. Слишком часто — значит, суетится. Кроме того, ряд дополнительных замечаний: то не так, и это тоже не так. Она, молодая жена, стала объектом наблюдения и оценки, причем отрицательной. И не только с точки зрения домашних обязанностей. Почему работу не ищет? Говорит, что не может найти. А наша Валя (сестра мужа) уже через неделю нашла. Значит, невестка не хочет работать. Ей удобнее на шее у мужа сидеть. Пусть он горбатится, а она барыня и т. д. Если дома сидит, то пусть готовит, покупает продукты (а это тоже драма: купила дорогое, плохого качества и прочее), готовит на всех еду, стирает и моет. И молчит, конечно, потому что ее никто не спрашивает. И не спросит. Помучилась полтора месяца и ушла к своей матери. Родня мужа по этому поводу свое решение вынесла. Вернее, приговор. А муж? От него теперь все зависит.