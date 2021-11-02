Поучительная история о том, что даже заоблачный гонорар не стоит ни капли самоуважения

Всякое случалось в моей практике, но случай, который опишу, наверное, больше всех задел за живое своей циничностью. Уже по телефонному общению было понятно, что досталась мне, мягко говоря, необычная клиентка — Лариса. Вопросы сыпались один за другим, и были они все чудесатее и чудесатее: — Я никогда ранее не ездила за границу. Где лучше всего? Я несколько растеряна от такого напора. — Эмм... Даже не знаю, как вам сказать... Каждая страна по-своему интересна. История, архитектура, достопримечательности, природа. Нельзя сказать, где лучше. Везде есть свои преимущества. — Тут я решаю взять инициативу в свои руки: — Думаю, лучше вам начать с Турции. Там нет особого языкового барьера. В отелях есть все для комфортного отдыха, и если... Но Лариса меня перебивает, не давая договорить.

— Я думала о Кубе. Это очень дорого? Если... — женщина задумывается, — например, на 3 недели взять путевку. Я начинаю обрисовывать ценовой диапазон, но она вдруг заявляет: — Ой, я же на самолетах летать боюсь! Вы можете меня отправить на поезде? Так ведь и дешевле будет? О боже... Такую и отправлять за рубеж опасно. Она ведь даже не имеет представления, куда собирается ехать, — подумала я, но тут же взяла себя в руки, приняв чудачества дамы как вызов моему профессионализму, и стала терпеливо объяснять: — Куба — это остров, и сообщение с ним может быть только воздушное. Если вы боитесь летать... Женщина перебивает: — А куда можно поездом? В Египет, например? — В Египет тоже только самолетом, но лететь в два раза меньше по времени. — Хорошо, давайте посмотрим отели в Египте. А как я попаду в отель? Там вообще какое море? Черное? Я хватаюсь за голову. Хорошо, что она не видит моего лица.

— В Египте Красное море, очень красивое. Такого богатого подводного мира нигде больше нет. Потрясающие кораллы, разноцветные рыбки. На севере омывается Средиземным, но туда сейчас нет предложений. Я старательно пытаюсь направить разговор в нужное русло и увлечь женщину рассказом о стране. Но она продолжает сбивать меня расспросами: — А в отель-то как я попаду? Как?! Вот прилетели, дальше что?.. Я продолжаю: — Представители принимающей компании встретят вас в аэропорту и отвезут в отель. И так же в день обратного вылета доставят в аэропорт и подведут к стойкам регистрации. Все до мелочей предусмотрено, вам не придется ни о чем волноваться. — А на чем же мы будем добираться до отеля? По морю на лодках? — Что?! На каких лодках? — я опешила. Лариса, кажется, поняла, что ввела меня в ступор, поэтому задала другой вопрос: — Какая сейчас температура воздуха в Египте? Там не сильно жарко? Каким-то образом мы все же перешли к ценам на отели. Выбрали. Женщина обещала подъехать в тот же день. Я не особо верила, да и, если честно, не хотела видеть такую странную особу. Понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет, но и грубо прервать общение не могла. Не в моих это правилах. Она пришла в 19:30, после официального окончания рабочего дня. Худощавая, стройная, с насмешливым взглядом. Усевшись передо мной, она вдруг заявила: — Вы единственная, кто выдержал мое испытание на прочность, — и, хихикнув, добавила: — я за неделю, наверное, около 20 агентств обзвонила, но только вы дотерпели до конца. Весело было. Но зато я точно буду бронироваться только у вас.

Я уставилась на нее недоумевающим взглядом. До меня медленно доходило, что весь этот спектакль с глупыми вопросами был ее развлечением. — Я правильно понимаю, что вы просто забавлялись, мучая турагентов, спрашивая про поезд до Кубы и остальное? — Конечно! — она, не удержавшись, захохотала. — Весело... — я встала из-за стола и стала собираться. — Извините, но я не буду с вами работать. Да и рабочий день закончился. Женщина все еще улыбалась. — Вы шутите? Я же пришла купить путевку! — Купите в другом месте. — Но... — она явно была растеряна, — я ничего не понимаю. Зачем же вы меня столько времени терпели. Я думала, что вы покладистая. Горько усмехнувшись, я покачала головой: — Я всегда помогу тому, кто нуждается в помощи, отвечу на любые вопросы, потрачу столько времени, сколько необходимо, но никогда не буду терпеть издевательств. Всего вам доброго, — и указала на дверь.



От возмущения, а может, от стыда, уж не знаю, лицо женщины покрылось красными пятнами. — Я ехала к вам почти 2 часа, и теперь вы меня гоните?! — Но ведь вы тоже тратили вхолостую время не одного десятка агентств, не правда ли? — Я буду жаловаться на вас! — кричала она. — Вы обязаны забронировать мне путевку! Я рассмеялась. — Вот тут вы глубоко заблуждаетесь. Рабочий день у меня закончился. Да и пока у нас с вами не оформлены договорные отношения, я вам ни-че-го не должна. Она ушла, громко хлопнув дверью. Я тоже поехала домой. Было совсем не смешно, а скорее мерзко на душе, будто вываляли в грязи. Всю дорогу я пыталась понять, что со мной не так и почему вот такие экземпляры тратят наше время и развлекаются таким образом. Надеюсь все же, что женщина получила урок и хотя бы задумается о своем поведении. Хотелось бы узнать мнение читателей. Как бы вы поступили в подобной ситуации? Стоит ли закрывать глаза на такое поведение и ставить во главу угла только деньги?