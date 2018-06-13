Типы людей, которых вы непременно встретите на пляже этим летом

Лето — замечательная пора, когда наконец-то можно отправиться в заслуженный отпуск, чтобы позагорать, покупаться и понежиться на песке под лучами солнца. Вот только в комплекте с пляжем вас там ждут еще и самые разные люди, причем каждый со своими особенностями.

AdMe.ru нарисовал самых популярных персонажей, которых вы встретите на всех пляжах мира. Детально изучите их, чтобы не растеряться.

1. Загарофоб

Девиз: «А ты крем от загара не забыла?»

Атрибуты: солнцезащитный крем, солнцезащитный спрей, зонтик от солнца, кепка, футболка, полотенце, крем от ожогов.

Характеристика: каким-то чудом умудряется сгореть под зонтиком и в пасмурную погоду.

2. Летний ждун

Девиз: «Передайте мне масло для тела!»

Атрибуты: миниатюрные плавки, масло для тела, солнцезащитные очки.

Характеристика: магическим образом начинает подготовку к лету заранее, а не как все — за 1 день до отпуска; обеспечит идеальную фоточку, чтобы позлить вашего бывшего.

3. Любитель загара

Девиз: «Мне нужно меньше белых полос на теле!»

Атрибуты: удобные плавки, которые при необходимости превращаются в изящные стринги.

Характеристика: умеет с невозмутимым выражением лица смотреть вдаль.

4. Искательница сокровищ

Девиз: «А вдруг я тут встречу свою судьбу?»

Атрибуты: сексуальный купальник, босоножки на шпильках, кольца, браслеты и все то, что блестит.

Характеристика: умеет стоять и лежать в фотогеничных ракурсах.

5. Скульптор

Девиз: «А еще можно построить песочный замок!»

Атрибуты: собственные руки, пластиковый стаканчик из-под пива; у VIP-версии можно увидеть ведерко и лопатку.

Характеристика: построит настоящий 3-этажный дворец из песка за полчаса.

6. Нудист

Девиз: «Хочу носить платья без бретелей».

Атрибуты: руки или ракушки на самых выдающихся частях фигуры.

Характеристика: умеет отдыхать в свое удовольствие и не обращать внимания на устремленные в ее сторону взгляды.

7. Дельфин

Девиз: «Вода — моя стихия».

Атрибуты: собственные руки и ноги.

Характеристика: умеет плавать, только полностью обрызгивая окружающих людей.

8. Инстапляжник

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Атрибуты: камера телефона.

Характеристика: может целый день фотографировать и редактировать тот самый идеальный кадр.

9. Вечно голодный

Девиз: «Под шум прибоя так хочется есть!»

Атрибуты: чипсы, газировка, орешки, кукуруза, фрукты, ягоды...

Характеристика: постоянно что-то ест; обеспечивает выручку продавцам беляшей и пахлавы на пляже.

10. Шутник

Девиз: «О, а давай... Точно весело будет!»

Атрибуты: медузы и другая морская живность.

Характеристика: подкрадывается тихо и незаметно, когда совсем не ждешь.

11. Тусовщик

Девиз: «Я приехал на море, чтобы отдыхать!»

Атрибуты: пиво, панамка и «рабочий» загар.

Характеристика: за весь отпуск умудряется так и не искупаться в море, но по вечерам просыпается и агитирует всех веселиться.

12. Спортсмен

Девиз: «Извините, опять мяч не туда улетел!»

Атрибуты: мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч надувной, летающий диск.

Характеристика: постоянно забрасывает мяч куда-то не туда; создает вокруг себя много пыли и шума, тем самым раздражая мирных пляжников.

13. Адреналинщик

Девиз: «Мы еще на скутере не катались!»

Атрибуты: любые надувные аттракционы и экстремальные виды спорта.

Характеристика: умеет удерживаться на крутых виражах.

14. Мать

Девиз: «Где твоя панамка?»

Атрибуты: маленький ребенок и неприятный громкий голос.

Характеристика: умеет кричать так, что будет слышно даже на соседнем пляже.

А кого из этих людей вы встречаете на пляже чаще всего?

Автор Иллюстратор: Natalia Breeva

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3 Комментарии
  • 13 июня 2018
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