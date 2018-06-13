Типы людей, которых вы непременно встретите на пляже этим летом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Лето — замечательная пора, когда наконец-то можно отправиться в заслуженный отпуск, чтобы позагорать, покупаться и понежиться на песке под лучами солнца. Вот только в комплекте с пляжем вас там ждут еще и самые разные люди, причем каждый со своими особенностями.

AdMe.ru нарисовал самых популярных персонажей, которых вы встретите на всех пляжах мира. Детально изучите их, чтобы не растеряться.

1. Загарофоб

Девиз: «А ты крем от загара не забыла?» Атрибуты: солнцезащитный крем, солнцезащитный спрей, зонтик от солнца, кепка, футболка, полотенце, крем от ожогов. Характеристика: каким-то чудом умудряется сгореть под зонтиком и в пасмурную погоду.

2. Летний ждун

Девиз: «Передайте мне масло для тела!» Атрибуты: миниатюрные плавки, масло для тела, солнцезащитные очки. Характеристика: магическим образом начинает подготовку к лету заранее, а не как все — за 1 день до отпуска; обеспечит идеальную фоточку, чтобы позлить вашего бывшего.

3. Любитель загара

Девиз: «Мне нужно меньше белых полос на теле!» Атрибуты: удобные плавки, которые при необходимости превращаются в изящные стринги. Характеристика: умеет с невозмутимым выражением лица смотреть вдаль.

4. Искательница сокровищ

Девиз: «А вдруг я тут встречу свою судьбу?» Атрибуты: сексуальный купальник, босоножки на шпильках, кольца, браслеты и все то, что блестит. Характеристика: умеет стоять и лежать в фотогеничных ракурсах.

5. Скульптор

Девиз: «А еще можно построить песочный замок!» Атрибуты: собственные руки, пластиковый стаканчик из-под пива; у VIP-версии можно увидеть ведерко и лопатку. Характеристика: построит настоящий 3-этажный дворец из песка за полчаса.

6. Нудист

Девиз: «Хочу носить платья без бретелей». Атрибуты: руки или ракушки на самых выдающихся частях фигуры. Характеристика: умеет отдыхать в свое удовольствие и не обращать внимания на устремленные в ее сторону взгляды.

7. Дельфин

Девиз: «Вода — моя стихия». Атрибуты: собственные руки и ноги. Характеристика: умеет плавать, только полностью обрызгивая окружающих людей.

8. Инстапляжник

Девиз: #ножки #лучшийдень #отпуск #лайк #жарко #море #лето #люблюлето #лето2018 #летокайф. Атрибуты: камера телефона. Характеристика: может целый день фотографировать и редактировать тот самый идеальный кадр.

9. Вечно голодный

Девиз: «Под шум прибоя так хочется есть!» Атрибуты: чипсы, газировка, орешки, кукуруза, фрукты, ягоды... Характеристика: постоянно что-то ест; обеспечивает выручку продавцам беляшей и пахлавы на пляже.

10. Шутник

Девиз: «О, а давай... Точно весело будет!» Атрибуты: медузы и другая морская живность. Характеристика: подкрадывается тихо и незаметно, когда совсем не ждешь.

11. Тусовщик

Девиз: «Я приехал на море, чтобы отдыхать!» Атрибуты: пиво, панамка и «рабочий» загар. Характеристика: за весь отпуск умудряется так и не искупаться в море, но по вечерам просыпается и агитирует всех веселиться.

12. Спортсмен

Девиз: «Извините, опять мяч не туда улетел!» Атрибуты: мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч надувной, летающий диск. Характеристика: постоянно забрасывает мяч куда-то не туда; создает вокруг себя много пыли и шума, тем самым раздражая мирных пляжников.

13. Адреналинщик

Девиз: «Мы еще на скутере не катались!» Атрибуты: любые надувные аттракционы и экстремальные виды спорта. Характеристика: умеет удерживаться на крутых виражах.

14. Мать

Девиз: «Где твоя панамка?» Атрибуты: маленький ребенок и неприятный громкий голос. Характеристика: умеет кричать так, что будет слышно даже на соседнем пляже.

А кого из этих людей вы встречаете на пляже чаще всего?