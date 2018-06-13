Типы людей, которых вы непременно встретите на пляже этим летом
Лето — замечательная пора, когда наконец-то можно отправиться в заслуженный отпуск, чтобы позагорать, покупаться и понежиться на песке под лучами солнца. Вот только в комплекте с пляжем вас там ждут еще и самые разные люди, причем каждый со своими особенностями.
AdMe.ru нарисовал самых популярных персонажей, которых вы встретите на всех пляжах мира. Детально изучите их, чтобы не растеряться.
1. Загарофоб
Девиз: «А ты крем от загара не забыла?»
Атрибуты: солнцезащитный крем, солнцезащитный спрей, зонтик от солнца, кепка, футболка, полотенце, крем от ожогов.
Характеристика: каким-то чудом умудряется сгореть под зонтиком и в пасмурную погоду.
2. Летний ждун
Девиз: «Передайте мне масло для тела!»
Атрибуты: миниатюрные плавки, масло для тела, солнцезащитные очки.
Характеристика: магическим образом начинает подготовку к лету заранее, а не как все — за 1 день до отпуска; обеспечит идеальную фоточку, чтобы позлить вашего бывшего.
3. Любитель загара
Девиз: «Мне нужно меньше белых полос на теле!»
Атрибуты: удобные плавки, которые при необходимости превращаются в изящные стринги.
Характеристика: умеет с невозмутимым выражением лица смотреть вдаль.
4. Искательница сокровищ
Девиз: «А вдруг я тут встречу свою судьбу?»
Атрибуты: сексуальный купальник, босоножки на шпильках, кольца, браслеты и все то, что блестит.
Характеристика: умеет стоять и лежать в фотогеничных ракурсах.
5. Скульптор
Девиз: «А еще можно построить песочный замок!»
Атрибуты: собственные руки, пластиковый стаканчик из-под пива; у VIP-версии можно увидеть ведерко и лопатку.
Характеристика: построит настоящий 3-этажный дворец из песка за полчаса.
6. Нудист
Девиз: «Хочу носить платья без бретелей».
Атрибуты: руки или ракушки на самых выдающихся частях фигуры.
Характеристика: умеет отдыхать в свое удовольствие и не обращать внимания на устремленные в ее сторону взгляды.
7. Дельфин
Девиз: «Вода — моя стихия».
Атрибуты: собственные руки и ноги.
Характеристика: умеет плавать, только полностью обрызгивая окружающих людей.
8. Инстапляжник
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Атрибуты: камера телефона.
Характеристика: может целый день фотографировать и редактировать тот самый идеальный кадр.
9. Вечно голодный
Девиз: «Под шум прибоя так хочется есть!»
Атрибуты: чипсы, газировка, орешки, кукуруза, фрукты, ягоды...
Характеристика: постоянно что-то ест; обеспечивает выручку продавцам беляшей и пахлавы на пляже.
10. Шутник
Девиз: «О, а давай... Точно весело будет!»
Атрибуты: медузы и другая морская живность.
Характеристика: подкрадывается тихо и незаметно, когда совсем не ждешь.
11. Тусовщик
Девиз: «Я приехал на море, чтобы отдыхать!»
Атрибуты: пиво, панамка и «рабочий» загар.
Характеристика: за весь отпуск умудряется так и не искупаться в море, но по вечерам просыпается и агитирует всех веселиться.
12. Спортсмен
Девиз: «Извините, опять мяч не туда улетел!»
Атрибуты: мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч надувной, летающий диск.
Характеристика: постоянно забрасывает мяч куда-то не туда; создает вокруг себя много пыли и шума, тем самым раздражая мирных пляжников.
13. Адреналинщик
Девиз: «Мы еще на скутере не катались!»
Атрибуты: любые надувные аттракционы и экстремальные виды спорта.
Характеристика: умеет удерживаться на крутых виражах.
14. Мать
Девиз: «Где твоя панамка?»
Атрибуты: маленький ребенок и неприятный громкий голос.
Характеристика: умеет кричать так, что будет слышно даже на соседнем пляже.
А кого из этих людей вы встречаете на пляже чаще всего?
Автор Иллюстратор: Natalia Breeva