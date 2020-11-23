«Поправь бант, девочка». Уютный текст о взрослении, который оставит после себя фонтан ностальгии в душе

Сначала ты рождаешься и тебе все равно. Попа сухая — и отлично! Складки симметричные, мама рядом — замечательно! И ты сама по себе лежишь, развиваешься и пахнешь молоком и какой-то вкусняшкой. Лежишь и растешь. Корней нет, а все равно растешь. В длину, в ширину, и даже мозг. А все вокруг в постоянном восхищении и умилении. Ты — центр. Нет никого, кто лучше тебя и кого лучше ты. Тебе все равно. Ты — центр, и ты в центре. Ты ни с кем себя не сравниваешь, ни с кем не соперничаешь, ни о чем не переживаешь. Ну разве что о сухости попы и о маме. Ты просто есть, и это счастье. Ты не думаешь, что о тебе подумают, что скажут, как посмотрят. Ты естественна до кончиков ресниц. Сама непосредственность и раскованность. Сама чистота. Чище не бывает. Чище только Бог. Проходит время... Ты растешь. Еще больше! И в длину, и в ширину, и даже мозг. Тебя отдают в садик. А там Машка, Петька и Кирилл. И даже Захар и Василиса. А! И Милана! Без Миланы сейчас садик не садик, а так... флешмоб Насть и Сонь. Но не суть. Так вот, оказавшись в садике, ты тоже сначала ничего не понимаешь. Какие-то люди... режим... запеканка... Иногда утренники, и тебе говорят: «Пой!» И ты поешь. Стараешься! Немножко стесняешься. И страшно. Особого удовольствия нет, но сказали: «Пой!» А ты послушная. Ты уже научилась быть послушной, тебе уже не все равно. И попа давно сухая. И мама на работе. И пахнет убежавшим молоком. Поешь. А хотела рисовать.

Еще в садике ты понимаешь, что есть школа. И начинаешь очень-очень туда хотеть! Как будто это не школа, а Диснейленд. Ты еще ничего не понимаешь, но уже хочешь. Потому что веришь. Ты еще очень доверчивая. Тебе рассказывают, и ты веришь. Всему! Что Земля круглая, вода мокрая, люди хорошие, а школа — это прекрасно. Только взрослые туда ходят! И тебе начинает жутко хотеться стать взрослой, но ты еще не понимаешь, что это — быть взрослой. Просто все говорят, что это здорово, и ты веришь. И бац — первый звонок. Ты в банте и в мурашках. И в животе щекотно. Еще вечером защекотало... и всю ночь, и утро... и вот сейчас особенно сильно. Ты очень красивая и страшно взрослая. Нервничаешь немножко, и бант торчком. Все строятся на линейку, и из толпы торчат гладиолусы и старшеклассники. Первоклашек не видно, но воздух пропитан их нервной радостью и дождем. Это их день сегодня. Это они сегодня стали взрослыми. Ты стоишь, и вдруг страшно хочется домой. Но нельзя. Бант же! И гладиолусы... Впереди много лет, когда ты будешь страшно гордиться тем, что школьница. Идешь, и куртка нараспашку. Чтобы все видели! Ты в форме! И с галстуком! И сопли на морозе замерзли... Но это не важно совсем. Ты же взрослая!

Еще самый главный отличительный признак взрослого — отсутствие шапки. Ты так думаешь. И снимаешь ее, как только завернешь за угол. Тут же! С позором сдергиваешь и подставляешь макушку ледяному ветру и мокрому снегу. А галстук развевается и красиво оттеняет синие губы. И все смотрят на тебя и думают: «Дура какая же взрослая! Лет 16, не меньше!» Где-то с 9-го класса ты начинаешь мечтать повзрослеть еще больше — стать студенткой! Тебе кажется, что ну куда уже взрослее-то?! Последний уровень в мечтах! Все. Дальше старость. Кажется, что весь мир сразу же обрушится к твоим ногам. Весь! И любовь сразу случится. Счастливая, долгая и взаимная. И одежда... И стипендия... И никто-никто тебе ничего не скажет. И даже про шапку не скажет! Хоть голая ходи. И ты смотришь на выпускников так, будто это не люди, а боги. Они такие серьезные и важные, что даже пройти мимо страшно. Надулись от взрослости и стоят на школьном крыльце. Без шапок, конечно же. И без курток. Хорошо, что ты тоже заранее ее сняла и расстегнулась! А то позор был бы страшный... Идешь, глаза опустила и сверлишь ими крыльцо. Потому что там стоит ОН! Женька из 11 «А»... Твоя любовь навеки! Но ты даже взглянуть на него боишься. Он же взрослый! А ты на 2 года его младше... малолетка. И в животе мурашки и бабочки бьются насмерть. И если бы он вдруг подошел к тебе, то ты сразу же умерла бы от страха вместе с бабочками. Та-а-ак страшно! И любовь така-а-ая сильная! Господи, поскорее бы 11-й класс. А первоклашек ты уже даже не замечаешь. И давно уже не смотришь на них снисходительно. Так... дети несутся в столовку... А ты медленно и важно идешь. Но! Если ты в 9-м классе, то на 8-й ты смотришь свысока. О-о-очень свысока! Целый год разницы! Пропасть между вами! Ты вон уже где, а они... Малолетки, одним словом.

А потом бац — и последний звонок. И опять мурашки. Ты уже почти наступила на хвост мечте! Уже крепко нажала на нее каблуком выпускной лакированной туфли. Внутри тебя все затаилось и затихло. Кажется, что счастье — вот оно! Прямо дотронуться можно. Уже даже понятно, как оно пахнет. И ты закрываешь глаза, и вдыхаешь невидимый воздух, и рисуешь тысячи картин в своей голове. Мечтаешь как одержимая, а потом открываешь их и учишь! Учишь! Учишь! Учишь! Господи, как надоело-то... А потом первый курс и первая лекция. Куча людей, и все без гладиолусов. А некоторые даже в шапках. Немножко потерянные, но очень ответственные. Как же! Такая взрослость резко обрушилась. Студенты! Школьники — это вообще дети... А вот студенты — это да-а-а! Очень серьезный народ. Девушки такие нарядные, как будто это не лекция, а день рождения чей-то. Очень все подобрано: и макияж, и прическа. Обязательно! Чтобы ее соорудить, надо встать на час раньше. И все встают. Взрослые же. А взрослые всегда с прическами, макияжем, в очень красивой одежде и на очень высоких каблуках. И ты цок-цок ими по льду. Цок-цок. А потом ка-а-ак бу-у-ух-х-х! Прямо перед пятикурсником! Тем самым! Стыдно-то как... Позор-то какой... Теперь он никогда не влюбится в меня. Ни-ко-гда! Та-а-ак некрасиво упала... И цок-цок дальше. Цок-цок. Пряча в шарф красное от смущения лицо. А потом р-р-раз, и уже пятый курс! Жизнь вечно куда-то спешит... Здесь ты не просто взрослая. Ты как ветеран. Уже просто по глазам видно, что взрослая, поэтому можно застегнуться и шапку надеть. Дубак же! И выбирая тему для диплома, на первокурсников смотришь как на детей. Зеленые-то какие... И нарядные... И счастливые очень. Ну а ты что? Ты взрослая. Тебе на работу скоро.

А потом понеслась... Ты уже не растешь в длину. Если только в ширину и мозг. И студенты тебе кажутся детьми, хотя еще год назад ты умоляла Светку дать тебе конспект и дрожала перед дверью с зачеткой. А сейчас стоишь в пробке... Встала за полчаса до выхода, проглотила кофе, на ходу мазнула ресницы тушью, влезла в удобные ботинки и понеслась во взрослую жизнь. И всем все равно, в шапке ты или нет. И тебе тоже. А если ты поскользнешься и упадешь, то еще минуту не сможешь встать от смеха. Твоя подружка Ленка будет отдирать тебя ото льда и тоже почему-то хохотать. А когда человек смеется, он сразу обессиливает. Поэтому Ленка упадет сверху, и вы зайдетесь второй волной смеха. А когда наконец встанете и пойдете дальше, не заметите, что по лицу размазалась тушь, а попы белые от снега. И это будет ваша история. Вы будете вспоминать ее на кухне, в полтретьего ночи. И хохотать как безумные. Хотя что смешного-то? Больно же! А потом вдруг исполнится 30... И 31, и 32, и 33 даже! А ты понимаешь, что ты такой ребенок еще. Такая зеленая. Впереди так много и так интересно! И вся это свистопляска только ради одного. Чтобы понять, что ты — центр. И ты в центре. Что Земля круглая, вода мокрая, а люди хорошие. Не понять, а вспомнить. Поправь бант, девочка. Разгладь фартук. Отряхни с попы снег. И улыбнись! И да, надень шапку, обязательно. Холодно же...