Польза и вред от женских тренингов, которые я ощутила на себе после 10 занятий

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Женские тренинги сегодня на пике популярности. Нам предлагают узнать секреты тайских женщин, успешных бизнес-леди, научиться крутить энергетические воронки и делать из мужа миллионера. Вокруг них много шуток и разговоров. Кому-то они действительно помогают, а кто-то считает, что это выброшенные на ветер деньги.

Я, автор AdMe.ru, посетила несколько женских тренингов и вынесла для себя 5 плюсов и 5 минусов, которыми хочу поделиться с вами.

С какой целью я пошла на тренинги?

В прошлом году я впервые пошла на тренинг ради интереса — за компанию с подругой. На тот момент я состояла в отношениях уже 3 года и посчитала, что занятия пойдут на пользу нашей паре. Центры женского развития, как они сами заявляют, преследуют благие цели: помочь участницам стать счастливее, укрепить семьи и улучшить отношения в паре. После первого, вводного занятия я купила 3 тренинга по «суперцене» — 4 500 руб., которая действовала 24 часа. Остальные 7 в других центрах посетила бесплатно. Проанализировав все аспекты, я выделила положительные и отрицательные стороны женских тренингов.

Плюс 1. Помогают перенести фокус на себя

Время тренинга — период, когда ты отключаешься от всех забот мира и переносишь фокус внимания на себя, свои потребности и желания. Женщина часто не находит на это время. Мысли загружены работой, семьей, домом, а забота о себе уже на втором плане. На женском тренинге проблемы ставятся на паузу. Я обратила на это внимание уже после занятия, когда спустя 30 минут обсуждала с подругой не наболевшие темы, а советы с тренинга и смешные истории других девушек. Мы находились в беззаботном хохотливом настроении и забыли обо всех проблемах.

Плюс 2. Повышают самооценку

Новые знания и инструменты, которые дает тренер, повышают уверенность в себе. После тренинга, особенно сексуального характера, становишься раскрепощеннее и компетентнее в темах, о которых раньше говорил только шепотом. Конечно, с самооценкой все проблемы не решаются, но проявлять инициативу в отношениях и защищать границы становится проще. Состояние и поведение кардинально меняются после тренинга. В начале тренинга атмосфера напряженная: девушки стоят, скрестив руки и ноги в ожидании. На вопрос тренера «Назовите 5 самых популярных мужских фантазий» все молчат, вжавшись в стулья. И после ответа самой раскрепощенной дамы аудитория оживает и начинает смело секретничать. В конце занятия все выходят из зала расслабленные, ступая вальяжным шагом, смеются и общаются между собой.

Плюс 3. Поддержка в женском кругу

На женском тренинге участниц объединяет между собой одна цель — стать счастливее. И во время занятия особенно ощущается сопричастность и поддержка со стороны других женщин. Оказывается, что проблемы и переживания у них точно такие же, как у тебя. Когда я в кругу девушек рассказала свою историю из жизни, они ободрительно кивнули и признались, что сами не раз попадали в подобную ситуацию. Так что если по пути на тренинг вас не покидает ощущение неловкости, поверьте, что после его окончания вы, наоборот, получите заряд поддержки от представительниц вашего пола.

Плюс 4. Получаешь самую главную информацию и практику

Каждый из нас может самостоятельно изучить интересующую тему в интернете: почитать статьи, посмотреть видео или пройти обучение в онлайн-режиме. Но посещение тренинга в центре имеет важные преимущества. Первое: ты получаешь важную информацию по теме без всякой «воды» за 3 часа. Конечно, если попадешь к опытному тренеру. Второе: есть возможность попрактиковаться под присмотром. И третье: можешь задать вопрос и получить моментальный ответ. На тренинге «Секреты тайского массажа» мы в романтической обстановке и с ароматическими свечами повторяли за коучем каждое движение. Тренировались на теле друг друга. После занятия нам вручили методички с поэтапным массажем от кончиков пальцев ног и до головы, с терминами и описанием каждой техники. Очень удобно иметь такую книжечку под рукой и обращаться к ней, чтобы освежить что-то в памяти спустя время.

Плюс 5. Мотивируют и воодушевляют

После тренинга, особенно вводного, на котором рассказывают, как кардинально изменится твоя жизнь, и после внедрения новых знаний внутри просто ураган мотивации. Ощущаешь нереальное воодушевление от того, что наконец-то решатся проблемы, которые долгое время доставляли дискомфорт. Например, откроется денежный поток, наладятся отношения и найдется жизненное предназначение — в общем, «жизнь наладится». Главное, в этот момент не впадать в иллюзии и осознавать, что волшебной палочки нет и все проблемы требуют колоссальной работы над собой. Если в толпе выходящих из зала женщин оглянуться вокруг, то можно увидеть, как у всех горят глаза. Кто-то уже бежит к ресепшену, чтобы узнать про обещанные скидки и купить курс, кто-то эмоционально обсуждает с подругой услышанное. Другие обступили коуча и с пристрастием распрашивают, с какого курса им лучше всего начать путь к новой жизни.

Минус 1. «Не пройдешь тренинг — так и останешься несчастной»

Почти на всех тренингах участницам внушают, что только после прохождения всех сеансов жизнь изменится, а пока ты не знаешь техник тайского массажа, «не будет тебе счастья». И опытные тренеры, они же психологи и сексологи, знают, куда надавить, чтобы уже сегодня ты протянула банковскую карту со словами: «Мне весь курс, пожалуйста». Честно говоря, от такого напора и от чувства, что тебя пытаются буквально загипнотизировать, результат обратный — хочется уйти оттуда поскорее. Важно сохранять трезвый рассудок и не вестись на «бешеные скидки», действующие только в течение 24 часов после вводного занятия. Лучше взвесить все и обдумать, а правда ли тебе нужен целый курс или одного тренинга вполне будет достаточно.

Минус 2. Быстрое перегорание

Обычный однодневный тренинг длится 3 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы замотивироваться и вдохновиться. Но недостаточно, чтобы изменить мышление. Как показывает практика, больше половины женщин возвращаются к прежним установкам, поведению, а значит, и проблемам. Да и сами тренеры это не скрывают и со вздохом сообщают, что есть такая тенденция. После чего рекомендуют чаще приходить на тренинги, чтобы подпитываться мотивацией и воодушевлением.

Минус 3. Искусственная атмосфера и подсадные участницы

«Девушки, кто уже был на тренинге, дайте обратную связь», — произносит тренер в начале занятия. Поднимаются руки, и счастливые ученицы начинают делиться своим опытом, выдавая явно заученный текст. И все настолько идеально, что сразу начинаешь сомневаться в реальности этого опыта. После таких представлений становится понятно, почему повторно на бесплатное занятие нельзя: есть вероятность попасть на ту же «подсадную счастливую утку», которую приглашают снова и снова. И даже неподсадные участницы полны восторга и широко улыбаются, хотя складывается ощущение, что они просто не хотят признаваться в том, что выбросили на ветер деньги. От этой искусственной атмосферы счастья и идеальности порой начинает подташнивать и кажется, что попал в секту.

Минус 4. Призыв манипулировать партнером

Мы, мол, женщины — существа хитрые и должны пользоваться своим обаянием и положением. Хочешь, чтобы купил цветы, — приготовь вкусный ужин, обидел — откажи в близости, охладел к тебе — вызови ревность. Манипуляция и любовь все же понятия несовместимые, этот симбиоз скорее об эгоизме и собственничестве, но никак не о светлых чувствах. После дикой истории тренера о том, как она сожгла машину парню за измену и как он прибежал к ней чуть ли не в слезах извиняться, у нас с подругой полезли глаза на лоб. Добили нас в конце наставлением: «Жгите машины, девчонки, не отказывайте себе ни в чем и помните, что вы лучшие!»

Минус 5. Банальные советы

«Хочешь мужа-миллионера, записывай: готовь вкусный ужин, балуй его массажем всех частей тела, хвали его, встречай с работы в хорошем настроении, не выноси мозг, и будет тебе счастье». На деле, конечно, это все супер и твой муж будет счастлив, но это не единственный ключ к успеху и миллионам. Я считаю, что все очень индивидуально и советы для всех работают по-разному. Если вы, стиснув зубы, будете делать ему массаж или мыть посуду с бешеным желанием разбить ее, вряд ли в доме будет гармония. Тут все намного глубже и серьезнее.

Что изменилось после тренингов

В итоге я получила все навыки и техники, за которыми приходила. Еще раз убедилась в том, как важно девушке заниматься саморазвитием и следить за тем, чтобы все сферы жизни находились в гармонии. Сейчас я перестала впадать в крайности: только отношения или только карьера и самореализация. Все можно и нужно совмещать. После тренингов я стала еще женственнее, у меня улучшилось настроение, что положительно сказалось на мне, а соответственно, и на нашей паре. Но навязываемое правило «владеешь техниками — королева, не умеешь делать тайский массаж ногами — знай, что скоро твоему мужчине станет скучно и он уйдет к другой» нельзя назвать здоровым. Это скорее способы удержать мужчину. В следующий раз я основательно подумаю и выясню всю информацию о центре и тренере, прежде чем пойти на очередной тренинг.