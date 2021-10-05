Текст о том, что давно пора перестать заводить детей, опираясь на мысль «авось протянем»

— Да брось, что значит «дети — это дорого»? Ничего они не стоят. Подгузники можно не покупать, кровать и коляску приобрести за 1,5 тысячи на всем известном сайте, с питанием тоже просто — до 2 лет грудью, здоровее будет, а там и с общего стола. Ты что, ребенку миску супа не найдешь? А вещи и игрушки можно собрать по знакомым...

Это все говорила женщина. Адекватная, умная женщина, у которой имеется трое взрослых детей. Говорила знакомой, которая объясняла, почему не хочет рожать «вот прямо сейчас»: сначала заработать, купить, накопить, а тогда и деток.

...Знаете, я, кажется, поняла, почему мы оказались в демографической яме. Почему у нас есть убыль, но нет прироста, и почему окаянная молодежь не хочет рожать. Нет, не потому, что эгоисты, легкомысленные и хотят жить «для себя».

Это просто выросло поколение «миски супа». Дети, которые «ничего не стоят», вступили во взрослую жизнь. Те самые, которых одевали в обноски и кормили самыми дешевыми макаронами — много ли ребенку надо?

Я не говорю, что так было у всех, но встречалось часто...