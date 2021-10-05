Текст о том, что давно пора перестать заводить детей, опираясь на мысль «авось протянем»
— Да брось, что значит «дети — это дорого»? Ничего они не стоят. Подгузники можно не покупать, кровать и коляску приобрести за 1,5 тысячи на всем известном сайте, с питанием тоже просто — до 2 лет грудью, здоровее будет, а там и с общего стола. Ты что, ребенку миску супа не найдешь? А вещи и игрушки можно собрать по знакомым...
Это все говорила женщина. Адекватная, умная женщина, у которой имеется трое взрослых детей. Говорила знакомой, которая объясняла, почему не хочет рожать «вот прямо сейчас»: сначала заработать, купить, накопить, а тогда и деток.
...Знаете, я, кажется, поняла, почему мы оказались в демографической яме. Почему у нас есть убыль, но нет прироста, и почему окаянная молодежь не хочет рожать. Нет, не потому, что эгоисты, легкомысленные и хотят жить «для себя».
Это просто выросло поколение «миски супа». Дети, которые «ничего не стоят», вступили во взрослую жизнь. Те самые, которых одевали в обноски и кормили самыми дешевыми макаронами — много ли ребенку надо?
Я не говорю, что так было у всех, но встречалось часто...
Их родители и бабушки-дедушки тоже так росли: то время было трудное, то вообще — война. И дети, понятно, финансировались по остаточному принципу — тут бы выжить, а думать будем потом, а потому всем по миске супа, много ли им там надо?
Времена изменились, а установка осталась.
Да немного им надо, немного. Можно до школы кормить ребенка грудью и одевать в занавески. Ничего он не поймет, потому что маленький. Вот только он вырастет. Как выросло поколение «миски супа», оглянулось и осознало: оно своим детям такой судьбы не желает.
Нет уже, слава богу, ни войны, ни голода. Как и нет необходимости собирать детскую одежду по знакомым и покупать коляски, в которых вырос весь микрорайон. Есть возможность поднапрячься и заработать на все эти детские плюшки — такие, какие хочется, а не такие, что подешевле. А уже потом заводить детей.
И «эгоистичная» молодежь делает именно так. Именно поэтому у близких мне людей либо 1–2 ребенка, потому что они понимают, что больше не потянут; либо вовсе нет детей, потому что они в курсе, что не потянут пока или вообще. Это и есть ответственность.
Среди моих хороших знакомых есть и многодетные, но это гиперответственная пара, которая прекрасно осознает, какие серьезные обязательства на ней лежат. Это очень-очень сильные люди, которые пошли на этот шаг осознанно и достойно заботятся о своей большой семье, не собирая «подачки» по знакомым.
Вот такое вот «безответственное» поколение.
Молодежь не думает о детях? Напротив. Эта молодежь, пожалуй, первое поколение в истории, которое действительно думает о детях. А не бездумно их плодит.
P. S. У сторонницы «миски супа», кстати, только одна внучка — от младшей дочери, которой 30 лет. Наверное, на то есть причины.
AdMe.ru публикует этот текст с разрешения автора канала «Сашка с чашкой».