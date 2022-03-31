Показательный рассказ о родителях, которые плевать хотели на комфорт собственных детей
Мысль о том, что мы перед родителями в неоплатном долгу, может, и верна. Но бывает так, что некоторые из членов семьи не просто требуют вернуть этот долг, но еще и на проценты надеются. Именно об этом и ведется речь в рассказе, который написал автора канала «Риэлтор не нужен!»
Мы в AdMe.ru надеемся, что вам не приходилось столкнуться с тем, через что прошла героиня этой истории. Пусть в вашей жизни такие случаи будут лишь на экране гаджетов.
Соня еще спала в первый свой по-настоящему выходной день, когда раздался звонок.
Раз пробился сквозь настройки «Не беспокоить» — значит, родители.
— Да, алло! У вас что-то случилось?
— Ты спишь? В 10 утра?!
— Ма, у меня выходной! Что произошло?
— Мы с отцом подумали и решили, что нам будет комфортно пожить в городе. Свежий воздух и тишина — это все здорово, но город — это комфорт. Так что давай собирайся. К понедельнику нам надо быть уже у тебя.
— Подождите! Вы хотите приехать сюда, в мою квартиру?
— Ну а куда еще?! Не забывай, что мы тебе дали свои деньги на покупку этой квартиры!
— Во-первых, только половину. Во-вторых, я уже сто раз говорила, что вам за это благодарна. Но это моя квартира.
— Соня, не веди себя как обиженный ребенок. Тебе в доме понравится. Тишина и до работы ближе. Ты же любишь жить здесь.
Соня устало выдохнула. Каждый год одно и то же. Она уже давно перестала бороться.
— Хорошо, будь по-вашему.
— Вот и молодец. Тогда завтра мы со своими вещами приедем. Встретишь нас!
Соня переехала в дом родителей, а они в ее квартиру. Ей и вправду было удобнее — до работы ближе, никто не мешает жить как хочешь.
Да, зимой придется поднапрячься, но сейчас осень и думать о зимних трудностях не хотелось.
В октябре родители позвонили Соне с новостью:
— Борис приезжает! С семьей! Внуков нам привозит.
— Рада за вас!
Соне все время ставили в пример старшего брата: классная работа, семья, дети — в общем, все то, чего не было у нее. И теперь наверняка Борис просто сбросит внуков родителям, а сам укатит по делам.
— В общем, нам надо в дом. Недели на две. С внуками, сама понимаешь, в квартире, да еще и в однокомнатной, нам тесно будет. Так что готовься возвратиться в родные пенаты!
— Я не могу. Я уже освоилась здесь. Мы договаривались до весны. Поэтому я остаюсь здесь.
— Не глупи! — жестко заявил отец. — Нас с матерью пожалей — с двумя обормотами нам в квартире нельзя. Собирай вещи!
Соня была подавлена, но сил сопротивляться у нее не было. Она собрала свои немногочисленные вещи и через три дня переехала обратно в свою квартиру. Бориса она так и не увидела, он уже укатил. В этот раз он был почему-то без своей супер-жены-мамы и просто красавицы.
Девушка приехала в квартиру и не узнала ее. Нет, все было на месте. Только переставлено. И как-то грязно везде. Как будто не убирались неделями. Но предъявлять родителям она ничего не будет. Это просто лишняя трата сил.
Прожив почти 3 недели в квартире, Соня вновь получила уведомление о переезде:
— Борис заедет и заберет детей. А нам тут скучно. Давай собирайся, нам надо в городе побыть. Поближе к медицине.
На удивление отца и матери Соня даже не стала возражать. Она спокойно согласилась, только попросила 3 дня на сборы.
Когда пришло время переезжать, родители со своими многочисленными вещами попытались открыть дверь квартиры дочери.
Удивившись, что ключ не подходит, они набрали Соню.
— Не знаю, что у вас с ключами. Может, вы перепутали? Попробуйте позвонить.
— Что? А ты дома?
— Я на работе. Но вы попробуйте.
Ничего не понимая, отец позвонил в дверь. Каково же было удивление, когда в открывшейся двери оказался молодой человек.
— Здрасьте. Вы родители Сони? Отлично. Она попросила кое-что вам передать.
C этими словами молодой человек вручил в руки расстроенной матери обычный почтовый конверт. Дверь в квартиру тут же закрылась. В конверте оказалась короткая записка: «Квартиру я сдала. Вам не получится в ней пожить. Возвращайтесь на дачу. И не забудьте проверить перед морозами газовое отопление и скважину!»
3 раза перечитав письмо, родители не могли понять его смысл.
В поисках ответа они вновь набрали дочь:
— Ты что наделала? Ты родителей места жительства лишила!
— Нет, что вы. Это же моя квартира. Да, я знаю, что вы мне ее подарили. Я знаю, как тяжело она досталась. Но квартира моя. И могу ей распоряжаться, как мне захочется. Вот я и решила ее сдать в аренду.
— Что значит «решила»? Почему с нами не посоветовалась?
— Почему должна была?
— Потому что мы хотели жить в этой квартире! Ты нас вообще ни во что не ставишь? Немедленно выселяй своего квартиранта и дай нам ключи от квартиры!
— Нет! Квартира — моя. Я ее сдаю. Что вы будете делать, если не хотите жить на даче, — ваши проблемы.
— Подожди, а где ты живешь?
— Я живу у своего друга.
— Друга?
— Мы вместе уже 2 года. Вы, правда, за это время ни разу не спросили у меня о моей личной жизни. Ладно, мне работать пора. Удачи вам в зимовке!
Родители еще долго ругали дочь, сидя в своем доме среди безлюдных соседних участков. Они поверить не могли, что Соня «так их предала».
Попросив помощи у сына, они надеялись быстро найти жилье в городе — с каждым понижением температуры дом им нравился все меньше и меньше. Однако Борис не смог им помочь. Более того, он еще больше расстроил родителей: он развелся и дети остались с матерью. Которая пока наотрез отказывается отдавать детей на встречу с бабушкой и дедушкой.
Соня даже не поздравила родителей с Новым годом и Рождеством.
Она была счастлива ничего не знать о родителях и брате. Хотя последний сам все ей рассказал, когда попросился пожить в ее квартире. На вопрос, куда делась та, на которую родители давали денег, он лишь грустно усмехнулся и рассказал про развод, раздел имущества и судебные заседания.
Но Соне все это было неинтересно. У нее была своя жизнь и своя квартира. По-настоящему своя жизнь. И по-настоящему своя недвижимость.
Редакция AdMe.ru публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен!» Орфография автора в наименовании канала сохранена.