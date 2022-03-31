Показательный рассказ о родителях, которые плевать хотели на комфорт собственных детей

Мысль о том, что мы перед родителями в неоплатном долгу, может, и верна. Но бывает так, что некоторые из членов семьи не просто требуют вернуть этот долг, но еще и на проценты надеются. Именно об этом и ведется речь в рассказе, который написал автора канала «Риэлтор не нужен!»

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам не приходилось столкнуться с тем, через что прошла героиня этой истории. Пусть в вашей жизни такие случаи будут лишь на экране гаджетов.

Соня еще спала в первый свой по-настоящему выходной день, когда раздался звонок. Раз пробился сквозь настройки «Не беспокоить» — значит, родители. — Да, алло! У вас что-то случилось? — Ты спишь? В 10 утра?! — Ма, у меня выходной! Что произошло? — Мы с отцом подумали и решили, что нам будет комфортно пожить в городе. Свежий воздух и тишина — это все здорово, но город — это комфорт. Так что давай собирайся. К понедельнику нам надо быть уже у тебя. — Подождите! Вы хотите приехать сюда, в мою квартиру? — Ну а куда еще?! Не забывай, что мы тебе дали свои деньги на покупку этой квартиры! — Во-первых, только половину. Во-вторых, я уже сто раз говорила, что вам за это благодарна. Но это моя квартира. — Соня, не веди себя как обиженный ребенок. Тебе в доме понравится. Тишина и до работы ближе. Ты же любишь жить здесь. Соня устало выдохнула. Каждый год одно и то же. Она уже давно перестала бороться. — Хорошо, будь по-вашему. — Вот и молодец. Тогда завтра мы со своими вещами приедем. Встретишь нас!

Соня переехала в дом родителей, а они в ее квартиру. Ей и вправду было удобнее — до работы ближе, никто не мешает жить как хочешь. Да, зимой придется поднапрячься, но сейчас осень и думать о зимних трудностях не хотелось. В октябре родители позвонили Соне с новостью: — Борис приезжает! С семьей! Внуков нам привозит. — Рада за вас! Соне все время ставили в пример старшего брата: классная работа, семья, дети — в общем, все то, чего не было у нее. И теперь наверняка Борис просто сбросит внуков родителям, а сам укатит по делам. — В общем, нам надо в дом. Недели на две. С внуками, сама понимаешь, в квартире, да еще и в однокомнатной, нам тесно будет. Так что готовься возвратиться в родные пенаты! — Я не могу. Я уже освоилась здесь. Мы договаривались до весны. Поэтому я остаюсь здесь. — Не глупи! — жестко заявил отец. — Нас с матерью пожалей — с двумя обормотами нам в квартире нельзя. Собирай вещи! Соня была подавлена, но сил сопротивляться у нее не было. Она собрала свои немногочисленные вещи и через три дня переехала обратно в свою квартиру. Бориса она так и не увидела, он уже укатил. В этот раз он был почему-то без своей супер-жены-мамы и просто красавицы. Девушка приехала в квартиру и не узнала ее. Нет, все было на месте. Только переставлено. И как-то грязно везде. Как будто не убирались неделями. Но предъявлять родителям она ничего не будет. Это просто лишняя трата сил.

Прожив почти 3 недели в квартире, Соня вновь получила уведомление о переезде: — Борис заедет и заберет детей. А нам тут скучно. Давай собирайся, нам надо в городе побыть. Поближе к медицине. На удивление отца и матери Соня даже не стала возражать. Она спокойно согласилась, только попросила 3 дня на сборы. Когда пришло время переезжать, родители со своими многочисленными вещами попытались открыть дверь квартиры дочери. Удивившись, что ключ не подходит, они набрали Соню. — Не знаю, что у вас с ключами. Может, вы перепутали? Попробуйте позвонить. — Что? А ты дома? — Я на работе. Но вы попробуйте. Ничего не понимая, отец позвонил в дверь. Каково же было удивление, когда в открывшейся двери оказался молодой человек. — Здрасьте. Вы родители Сони? Отлично. Она попросила кое-что вам передать. C этими словами молодой человек вручил в руки расстроенной матери обычный почтовый конверт. Дверь в квартиру тут же закрылась. В конверте оказалась короткая записка: «Квартиру я сдала. Вам не получится в ней пожить. Возвращайтесь на дачу. И не забудьте проверить перед морозами газовое отопление и скважину!» 3 раза перечитав письмо, родители не могли понять его смысл. В поисках ответа они вновь набрали дочь: — Ты что наделала? Ты родителей места жительства лишила! — Нет, что вы. Это же моя квартира. Да, я знаю, что вы мне ее подарили. Я знаю, как тяжело она досталась. Но квартира моя. И могу ей распоряжаться, как мне захочется. Вот я и решила ее сдать в аренду. — Что значит «решила»? Почему с нами не посоветовалась? — Почему должна была? — Потому что мы хотели жить в этой квартире! Ты нас вообще ни во что не ставишь? Немедленно выселяй своего квартиранта и дай нам ключи от квартиры! — Нет! Квартира — моя. Я ее сдаю. Что вы будете делать, если не хотите жить на даче, — ваши проблемы. — Подожди, а где ты живешь? — Я живу у своего друга. — Друга? — Мы вместе уже 2 года. Вы, правда, за это время ни разу не спросили у меня о моей личной жизни. Ладно, мне работать пора. Удачи вам в зимовке!

Родители еще долго ругали дочь, сидя в своем доме среди безлюдных соседних участков. Они поверить не могли, что Соня «так их предала». Попросив помощи у сына, они надеялись быстро найти жилье в городе — с каждым понижением температуры дом им нравился все меньше и меньше. Однако Борис не смог им помочь. Более того, он еще больше расстроил родителей: он развелся и дети остались с матерью. Которая пока наотрез отказывается отдавать детей на встречу с бабушкой и дедушкой. Соня даже не поздравила родителей с Новым годом и Рождеством. Она была счастлива ничего не знать о родителях и брате. Хотя последний сам все ей рассказал, когда попросился пожить в ее квартире. На вопрос, куда делась та, на которую родители давали денег, он лишь грустно усмехнулся и рассказал про развод, раздел имущества и судебные заседания. Но Соне все это было неинтересно. У нее была своя жизнь и своя квартира. По-настоящему своя жизнь. И по-настоящему своя недвижимость.