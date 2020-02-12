Подруги с разными фигурами без помощи стилистов собрали 10 одинаковых образов. И мы не можем определиться, кто из них выглядит круче

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Стилисты рекомендуют подбирать одежду в соответствии со своим типом фигуры: «песочные часы», «груша», «яблоко», «ромб» и так далее. Но в магазинах такого разделения нет, зато стройными рядами висят платья, рубашки, брюки и другие наряды начиная с 40-го размера и до бесконечности. Тогда, может быть, секрет не в типе фигуры, а в чувстве стиля и способности совместить вещи?

Мы в AdMe.ru решили провести эксперимент и проверить, можно ли, следуя советам стилистов по коррекции фигуры, найти удачные одинаковые образы для девушек разной комплекции: 42-го и 48-го размеров.

1. Обратите внимание на посадку брюк. Они должны начинаться на самой выступающей части живота — таким образом скрываются объемы

Яркая обувь на каблуках выбрана не случайно: она должна привлечь внимание к оголенной самой узкой части ноги.

2. Длинное платье-рубашка позволит создать вертикаль и визуально вытянуть фигуру. Но современный тренд на оверсайз может сыграть злую шутку и увеличить формы

3. Джинсовая куртка или косуха делает наряд более молодежным и смещает акцент с тех мест, которые мы бы не хотели демонстрировать

Если образ яркий, то верх нужно выбирать однотонный, который не обтягивает и не висит, а сидит точно по размеру.

4. То, что не прикрыто, обращает на себя внимание. Поэтому главное — не скрыть все недостатки фигуры, а открыть привлекательные части тела

В нашем образе стройнят и слегка поднятые рукава, обнажающие тонкую часть руки.

5. Подчеркивайте талию с помощью ремня или пояса и выбирайте длину платья или юбки, которая прикрывает самую полную часть икры

6. Укороченные брюки стройнят. Когда открыта самая узкая часть ноги, это визуально делает фигуру легче

7. Попробуйте образ с белой не обтягивающей футболкой с современным низом. Если это юбка, то она должна быть А-силуэта с поясом, а не резинкой

8. Отдайте предпочтение лаконичному пальто или плащу вместо короткой куртки, чтобы создать вертикаль и слегка задрапировать фигуру

9. Вместо бесформенных пестрых трикотажных и хлопковых кофт выбирайте спокойные однотонные блузки и рубашки

10. Удлинненый пиджак — палочка-выручалочка на все случаи жизни. Он скрывает все недостатки фигуры и делает образ современным

Оцените — в нашем случае стали незаметны различия фигур.

Выводы

Наш эксперимент наглядно показал, что производители одежды стараются не зря: разные размеры одной и той же одежды просто необходимы, ведь из них можно сложить гармоничный образ для разных типов фигур.

Большинство советов по коррекции фигуры от стилистов реально работают.

При выборе одежды стоит сосредоточиваться не на том, как скрыть недостатки фигуры, а думать о своих достоинствах и искать способы, как их выгодно подать.

Брючный костюм в клетку стал нашим фаворитом. Когда мы примерили его, то были в шоке: стало не заметно, что мы носим разные размеры . Мы поняли: главная ошибка полных девушек в том, что они боятся носить объемные вещи.

. Мы поняли: главная ошибка полных девушек в том, что они боятся носить объемные вещи. Однако следовать всем модным тенденциям опасно. Модное джинсовое платье-рубашка в стиле оверсайз не подошло нам обеим.

Когда между одеждой и телом остается немного пространства и мы не стремимся подчеркивать изгибы тела, то образ выглядит стройнее.

Стоит забыть о том, что черный стройнит, и больше экспериментировать с цветом, кроем, принтами, аксессуарами.