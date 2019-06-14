Почему женщины до тошноты наелись модой и больше не готовы приносить жертвы красоте

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Представьте, что однажды утром все женщины мира проснулись в хорошем настроении, подошли к зеркалу и им понравилось то, что они там увидели. Тогда весь мир охватил бы глобальный экономический кризис. Тысячи компаний, которые выстраивают свой бизнес на женских комплексах, стали бы банкротами. Потому что красота — это товар, который покупается и продается.

Мы AdMe.ru предлагаем вам вместе с нами порассуждать о том, куда приведет нас вечная погоня за привлекательностью.

Сегодня редкая женщина выйдет на улицу, пока не нарисует себе яркие хищные брови, потратив кучу времени на то, чтобы сделать ровные одинаковые линии каллиграфической точности. Трудно представить, но когда-то дамы выщипывали их под корень. Теперь о тех «диких» временах нам напоминает разве что портрет Моны Лизы.

Удивительно, как долго культурным нормам удавалось затаскивать женщин в капкан моды. «Господа, в этом веке будем считать красивыми анорексичных чахоточных девушек, у которых кожа настолько бледная, что по ним можно изучать анатомию тела». «Что-то надоели худышки, Ренессанс на дворе, давайте-ка обратим внимание на пышечек». И так из века век. Женщины следовали вечно меняющемуся гиперболизированному идеалу, жертвуя своим здоровьем. Например, в Китае маленькая женская ножка считалась эталоном и воспевалась в стихах. Ради этого женщины прибинтовывали пальцы к ступням и не могли самостоятельно передвигаться. Зато это было признаком особой аристократичности и увеличивало шансы удачно выйти замуж. Но правда чаще всего была скрыта от глаз мужчин: они не видели обнаженных изуродованных женских ног, а наблюдали маленькие ножки в красивой обуви.

В наше время пока мало что изменилось. Очень худые модели выглядят привлекательно за счет макияжа и фотошопа, но за кадром остаются последствия бесконечных диет, такие как сухость кожи, бледность и выпадение волос. Поэтому женщины с нормальной внешностью идут на жертвы, чтобы соответствовать стандартам: надевают туфли на высоких каблуках, сидят на жестких диетах, затягиваются в корсеты, ловко скрывая дискомфорт.

Но если раньше красота требовала реальных жертв, то сегодня она скорее просит финансовых трат. Пластические хирурги способны творить чудеса и создавать точеные фигуры и совершенные черты лица. Такое вложение в свою внешность часто окупается: девушки с идеальными фото заводят блоги, где рекламируют уникальные диеты или бьюти-лайфхаки. Другие девушки, мечтающие о такой же внешности, покупаются на все это. Ведь они не знают, что на самом деле за ровным цветом лица и стройной талией стоят дорогостоящие салонные процедуры.

«Инстаграм / реальность».

С появлением инстаграма все стало еще проще. Несколькими движениями пальцев по экрану можно сделать глянцевую кожу, уменьшить талию, удлинить ноги. С помощью удачных ракурсов и фотошопа девушки создают одинаковые фото с одинаковым выражением лица, на котором красуются одинаково большие губы и маленький нос, а подписываются посты одинаковыми цитатами и хештегами.

Соцсети создали новую субкультуру, которую условно можно назвать «инстаграмщицы». Они как готы, эмо и панки копируют один и тот же стиль жизни и даже образ мыслей. На просторах интернета все чаще можно встретить шутливую подборку из одинаковых фото девушек с подписью: «Вы отличаетесь только отпечатками пальцев». Ведь для создания собственного стиля нужны вкус, интеллект и минимальные представления о прекрасном. Куда проще и эффективней соответствовать стандартным параметрам красоты, которые набирают тысячи лайков.

Да, сначала кукольный образ выглядит привлекательно, но постепенно становится приторным и дешевым, словно фастфуд. Крохотная ножка китаянки была редким явлением, доступным только знатным и богатым мужчинам. Чтобы подсмотреть, что скрывается за длинным халатом, нужно было совершить подвиг. Ведь не каждая девушка могла позволить себе следовать моде. А вот макияж, фотошоп и утягивающее белье открыты абсолютно для всех. Можно очень сильно любить черную икру и наслаждаться ею редко, с нетерпением ожидая нового повода. А потом вдруг обнаружить, что в соседнем магазине на нее скидка. От радости купить и съесть всю банку. Постепенно скидка бы все увеличивалась, и в итоге икра стала бы продаваться везде по цене буханки хлеба. И все перестали бы ее покупать, так как уже наелись до тошноты. До той самой тошноты, которую многие испытывают, глядя на перекачанные прессы и сделанные губами «пю».

Женщины разочаровались в навязанном фанатичном стремлении к недостижимым идеалам, в дорогих и часто малоэффективных косметических средствах, в сомнительных и опасных пластических операциях. Люди хотят видеть настоящие, живые образы в массовой культуре. Общество устало от обмана и отреагировало на него протестом, который породил такие движения, как, например, бодипозитив. Женщины принялись отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется.

Многие звезды поддержали новый тренд с восторгом и вдохновением. Например, актрисы Джулия Робертс и Лена Хиди не стесняются выходить в свет без макияжа и выкладывают свои фотографии в соцсети с призывами не комплексовать по поводу своей внешности. Актриса Меган Маркл в день своей свадьбы с принцем Гарри показалась с простой прической и минимальным макияжем, который даже не скрывал ее веснушек, а после рождения первенца появилась перед камерами, не пряча послеродовой живот и отеки.

С другой стороны, бодипозитив порой уходит в откровенную крайность, вызывающую отвращение. Созданное для того, чтобы расширить представление о красоте, движение стало обесценивать само понятие привлекательности. Сторонницы движения начали очень агрессивную пропаганду, отвергающую не только косметику и тренажерные залы. Они твердо решили перестать бороться с нежелательными волосами, не пользоваться средствами гигиены во время менструации, ведь это естественно. Если девушка депилирует зону бикини и пользуется дезодорантом, то ее назовут рабыней патриархальных ценностей и обвинят в слабости.

Жаль, что бодипозитив, изначально стоящий на стороне людей с особенностями (например тех, кто перенес аварию или родился с патологией), становится оружием хайпа. Девушки оправдывают лень любовью к себе и создают новые жесткие рамки и ловушки моды, в которые сами же попадают. Но, несмотря на противоборство левых (бодипозитивщиц) и правых (инстаграмщиц), мы живем во времена удивительных изменений, когда естественная красота избавляется от стереотипов. Мода становится честнее, главными трендами в одежде выступают удобство и комфорт. Крупнейшие ретейлеры США и Европы отметили, что спрос на бюстгальтеры с пуш-апом снизился на 50 %, а на бескаркасные модели, напротив, вырос (в Китае, например, на 70 %, причем в основном среди молодежи). На обложках «глянца» все чаще красуются модели с нестандартной внешностью или просто обычные женщины, не скрывающие своих особенностей.

«Красивая, не так ли?»

Угасание молодости — еще один непреодолимый страх всех женщин, который постепенно изживает себя. Например, профессор социологии из Нью-Йорка Лин Слейтер в 63 года переквалифицировалась в модель, доказав, что стареть можно красиво, элегантно и с шиком.

Вопреки стереотипам, у каждого человека есть свой вкус и личный взгляд. Кого-то умиляют низкорослые девушки в кедах и с веснушками по всему лицу, а кто-то сходит с ума от томных взглядов пышнотелых красавиц в струящихся платьях. Может, женщинам пора уже перестать по своей воле попадаться в капкан моды, а нужно наконец позволить себе просто быть собой и ценить свою индивидуальность, не заглядываясь на то, как там у подружек? Ну не стоят же эти несчастные брови такого количества ежедневного внимания, средств, времени и сил. Разве не так?