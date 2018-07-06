Я решила опровергнуть мифы об опаздывающих и объяснить, почему никак и никогда не могу прийти вовремя

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Наверняка у всех есть такой знакомый, который вечно опаздывает; коллега по работе, который заваливает все дедлайны; студент-одногруппник, который ходит с хвостами; друг, которому вы специально называете время встречи на полчаса раньше, но в итоге все равно его ждете. У моих знакомых это — я. Почему я просто не могу взять себя в руки и сконцентрироваться? Сейчас я вам все доходчиво объясню.

Меня зовут Динара. И, как вы уже поняли, я представляю ту несовершенную часть человечества, которая всегда опаздывает. Да, я слегка провальный планировщик своего времени, но это вовсе не значит, что я не уважаю других, не уважаю их время и, главное, себя. Сегодня на AdMe.ru от имени всех опаздывающих людей я хочу написать большое объяснение, почему мы все-таки так поступаем. Добро пожаловать в мой медленный мир! Мир, полный упреков, оправданий и неожиданных приключений.

Вместо своей фотографии прикреплю скрины своих самых частых сообщений только за последнюю неделю — они скажут обо мне больше, чем всякие снимки. Ну, поехали!

Начну свою историю с того, что у меня нет так называемых медицинских или психологических причин, которые заставляют большинство людей опаздывать: я не невротик, не оптимист, у меня не высокая загруженность, но при этом я не ленива. У меня нет скрытого желания обратить на себя внимание и нежелания подчиняться правилам. Я совестлива, у меня нет потребности в адреналине и скрытых наказаниях. Я умею говорить «нет» и не испытываю угнетения от своей работы. Вообще, проанализировав свои опоздания, я пришла к выводу, что все эти журнальные объяснения в моем случае — [фигня] несовершенны, и выявила 6 настоящих причин «чистокровного опаздывающего».

1. Мне не подходит стандартное рабочее расписание

Поговорим для начала о ежедневных опозданиях по графику. Вот так выглядит мой рабочий / учебный и любой другой год любой деятельности, где нужно всегда ходить по расписанию.

Со мной всегда происходит одна и та же история: первый день после отпуска я прихожу вовремя, а далее моя пунктуальность стабильно летит ко всем чертям. Возможно, все потому, что стандартное рабочее расписание априори мне не подходит, но поделать с этим я ничего не могу: график есть график. А вот мой организм может: демонстрируя по утрам свое несогласие с подобным таймингом, он бойкотирует скорость и концентрацию, не позволяя моему телу собраться и оперативно выбежать на работу. Вообще, мысль о необходимости внедрения индивидуальных графиков довольно интересна. Вот к чему она может привести.

«В моей компании работал молодой разработчик — чертовски умный малый, который постоянно опаздывал. Меня это раздражало, и я потребовал объяснения. Он рассказал, что в шумном опенспейсе он зачастую не может сосредоточиться и выполняет большую часть работы после того, как все уходят. Это правда: иногда он оставался в офисе аж до полуночи. Тогда я разрешил ему, как очень ценному сотруднику, приходить на работу в 11 утра и оставаться столько, сколько нужно, — главное, выполнять задачи. В итоге он в одиночку, отвечая за программную часть нашего продукта, за несколько месяцев увеличил рентабельность бизнеса с 9 % до 68 %. Благодаря его таланту наша компания буквально превратилась в станок, печатающий деньги. Спустя год я продал компанию. Новые владельцы требовали от разработчика приходить в офис строго по расписанию, в итоге навредив самим себе: паренек уволился. И таких примеров полно. Если создать для людей правильные условия, то они могут добиться чего угодно. Вот в чем секрет продуктивности». Северин Соренсен (Severin Sorensen), предприниматель

2. Я творческая и не особо дерзкая личность. Поэтому по-другому воспринимаю время

Оказывается, не все люди измеряют время одинаково. Выяснил это профессор психологии Государственного университета Сан-Диего (США) Джефф Конте (Jeff Conte) путем простого, но очень показательного испытания. Он собрал 2 группы людей: в 1-й были амбициозные, пробивные личности со склонностью к соперничеству, а во 2-й — творческие, расслабленные натуры, с упором на исследования. Каждого участника эксперимента попросили замерить, сколько длится минута (разумеется, без часов), и сказать, когда, по их расчетам, эта минута истекла. Люди из 1-й группы останавливали секундомер примерно на 58-й секунде. Участники 2-й группы — примерно на 77-й. Теперь я официально знаю, почему я люблю всегда все приуменьшать: «Да там идти минут 10», «Там очередь минут 5 всего», «Полчаса где-то, и все», «Я через две минуты буду!» — а после выслушивать недовольные монологи своих амбициозных и склонных к соперничеству друзей.

3. В моей голове живет обезьянка-прокрастинатор

У меня, как у человека спокойного и вновь «не склонного к соперничеству», присутствует просто необъятнейшая любовь к прокрастинации. Прокрастинация — это еще один хронический друг всех опаздывающих людей. Как все это работает, прекрасно объяснил известный блогер и прокрастинатор Тим Урбан в своей лекции на TED. Я покажу вам его идею на примере моих ежедневных попыток приехать на работу к 8:00.

Примерно через 5 минут после начала сборов в моей голове появляется Обезьянка Сиюминутного Удовольствия. Она идет во врожденном комплекте с прокрастинатором.

Она говорит: «Как-то скучно. А давай досмотрим вчерашний ролик на YouTube про жизнь узбекских эмигрантов в Гвадалахаре?» И как вы думаете, что мы делаем? Угадали!



Не успеваю я опомниться, и вот мы уже проводим это утро перед работой на YouTube (я обычно заменяю «проводим» на более грубое слово), смотрим интервью с мамой Руперта Гринта, «Угадай мелодию» с 50 Cent и репортаж о проблемах ирригации в предгорном Пакистане.

Благо в момент, когда я уже 10 минут как должна была выйти, просыпается ангел-хранитель прокрастинатора — Панический Монстр.

Я злюсь, остальные паникуют.

История на этом не заканчивается: меняется локация. Я продолжаю злиться, остальные паникуют.

И на этом история также не заканчивается. Она повторяется каждый день — будь то сборы на работу или же на ночной кутеж. Пока Панический Монстр не учует дедлайн, Обезьянку Сиюминутных Удовольствий я, будучи прокрастинатором от природы, физически не способна прогнать. Так и живем.

4. Таково мое воспитание, а может, даже генетика

Мой дедушка вставал за 2,5 часа до выхода на работу и выбегал из дома, даже не успев позавтракать. С мамой я все детство методично опаздывала в школу. Так же как и с папой, отличие было лишь в том, что, согласно его единолично установленным правилам в семье, его нельзя было в этом упрекать. Но самая удивительная черта моих «оперативных» родственников, которая теперь присуща и мне, в том, что они никогда не признают факта собственной непунктуальности, настаивая на маразме собеседника, на сложнейших обстоятельствах судьбы или на глобальных катаклизмах при каждом случае их упрека в опоздании. Какой из этого вывод? Если человек с детства видит, что спешка — это норма, то мала вероятность, что он вырастет пунктуальным, согласитесь?

5. Я люблю нелепые приключениях и «косячить»

Когда человек спешит и паникует, в его жизнь торжественно входит один из самых почитаемых законов нашего мира — закон подлости. Например, в последний раз, когда я опаздывала в аэропорт, у меня загорелось такси: это все, что вам нужно знать об удачливости опаздывающего человека. А возможно, все это работает в обратную сторону: некоторые люди сначала притягивают к себе все эти авантюрные злоключения, а уже потом паникуют и опаздывают. Считаю, что такая теория имеет место быть.

6. И наконец, я ненавижу ждать

Знаете этих людей, которые приходят как минимум за полчаса до нужного времени? Я считаю их инопланетянами. Искренне не понимаю, зачем так делать, когда можно эти абсолютно бесполезные полчаса ожидания потратить на что-то более эффективное. Например, посмотреть какой-нибудь образовательный ролик на том же YouTube, а потом резко ворваться в авантюрный переплет спешки. Я ни в коем случае не романтизирую образ «опоздунов», нет. Если я прихожу вовремя, то я невероятно горжусь собой и в течение дня непременно всем рассказываю о своем подвиге. Я просто не понимаю, зачем приходить на встречи всегда раньше на полчаса, вот и все.

Но! Не все потеряно. Я нашла несколько способов, как опаздывать меньше

Стиль жизни — минимализм. Я свожу свои действия при сборах куда-либо к минимуму. Например, с утра не включаю интернет на телефоне, радио в душе, телевизор во время завтрака. Одежду готовлю с вечера и делаю лишь те действия, которые помогут мне как можно скорее отправиться на работу.

Я свожу свои действия при сборах куда-либо к минимуму. Например, с утра не включаю интернет на телефоне, радио в душе, телевизор во время завтрака. Одежду готовлю с вечера и делаю лишь те действия, которые помогут мне как можно скорее отправиться на работу. Я купила часы с циферблатом и во время сборов ставлю их на видное место. К примеру, это резко сократило время принятия душа: если раньше я могла во время этого процесса резко начать размышлять о причинах крушения Абушапала VI в битве за Эгейское море, то сейчас я вижу часы и более ускоренно мою, все что мне нужно вымыть.

К примеру, это резко сократило время принятия душа: если раньше я могла во время этого процесса резко начать размышлять о причинах крушения Абушапала VI в битве за Эгейское море, то сейчас я вижу часы и более ускоренно мою, все что мне нужно вымыть. Я ставлю все свои часы на 7 минут вперед. Именно на 7, так как 5 — это слишком мало и, соответственно, недейственно, а 10 — нереалистично много, ведь я всегда буду помнить о такой большой и легкой для минусовки цифре.

Именно на 7, так как 5 — это слишком мало и, соответственно, недейственно, а 10 — нереалистично много, ведь я всегда буду помнить о такой большой и легкой для минусовки цифре. Когда шкала моей нервозности из-за опоздания поднимается до отметки «инфаркт», я представляю, какой же будет самый страшный исход моего опоздания. А потом как бы мирюсь с этим самым худшим — и так чуть успокаиваешься.

Зачем ты все это прочитал, неопаздывающий человек

Нет, дорогие читатели, эта статья не посвящена некоему чуду, которое повлияло на мою жизнь, и я сразу перестала опаздывать. И нет, это не о том, что есть Х точных способов приходить вовремя. Это просто крик души, статья-оправдание, статья-объяснение и статья-извинение за всех тех, кто вечно опаздывает. Приходящие вовремя люди, мы понимаем ваше раздражение, но будьте милосердны, мы не специально! [Здесь должен быть грустный плачущий смайлик.]