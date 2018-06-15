Почему я решила стать кондитером и переехать в Париж и что из этого вышло

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Меня зовут Мария, я 23-летняя студентка магистратуры в Высшей школе изящных искусств в Париже. В 16 лет я поступила в Московский архитектурный институт, но через несколько лет решила стать кондитером. Доказывая самой себе, что выбранный путь верен, я каждый день тружусь, чтобы стать профессионалом в кондитерском искусстве, параллельно получая образование архитектора во Франции.

Специально для AdMe.ru я расскажу, почему решила поменять профессию и страну проживания и как на это решилась.

Начало перемен

В 16 лет я поступила в Московский архитектурный институт с желанием стать знаменитой женщиной-архитектором. Однако через 2 года я увлеклась приготовлением десертов. Звучит неправдоподобно, но мой интерес к тортам был вызван желанием похудеть. Сначала я увлеклась приготовлением низкокалорийных десертов, а потом появился интерес к классическим тортам и пирожным.

Однажды, чтобы поздравить маму, я решила приготовить сложный муссовый торт с зеркальной глазурью и шоколадным декором, в тот момент мне очень понравился и процесс, и результат. На фото ниже тот самый торт.

Декорирование тортов дается мне достаточно легко — все благодаря учебе в архитектурной школе. Чувство вкуса и знание пропорций облегчали процесс реализации идей. Все мои торты — результат смешения двух таких разных профессий.

Обучение в Париже

Я училась кондитерскому искусству в Париже, где мне помогло знание французского, который я начала учить еще в 9 лет. В 2013 году мама сделала мне подарок на день рождения — кондитерские курсы в школе Алена Дюкасса, правда, во время экзаменов. Я получала повышенную стипендию, поэтому если бы провалила экзамены, то лишилась бы ее, что было бы обидно. Точно такая же ситуация произошла в 2015 году, когда я поехала в Париж в школу Bellouet Conseil в самый разгар сессии. Но упустить возможность поучиться в школах двух знаменитых французских шефов тоже было невозможно. Поэтому приходилось мало спать и много работать, чтобы все успеть.

В тот период мама была единственным человеком, который меня поддерживал. Бабушки и дедушки только посмеивались над странным увлечением (при этом охотно угощались моими тортами), папа даже не брал во внимание новую страсть дочери, многие недоумевали: «Променяла такую уважаемую профессию архитектора на кондитера? Кондитер — это же тот, кто в пекарне масляные розочки делает».

Человек, у которого я многому научилась, — это шеф-кондитер Антонио Башур. Однажды я случайно нашла его работы в интернете, вдохновилась и решила выразить свое восхищение. Мы разговорились, и он неожиданно пригласил меня к себе на стажировку в Майами, в отель, где он был шефом. В институте были каникулы, а у меня была виза в США. Этот счастливый случай еще раз доказал: никогда не бойтесь писать тем, кто вам интересен /нравится / вызывает восхищение. Пишите или отправляйте свое резюме в лучшие фирмы, в компании, где вы мечтаете работать. Многие люди действительно отзывчивые и готовы помочь. Вы ничего не потеряете, написав письмо или отправив портфолио.

Переезд во Францию

Еще в 9 лет, когда я выбрала французский как дополнительный язык в школе, я влюбилась эту страну и ее культуру. Во многом благодаря своему любимому преподавателю я еще тогда решила, что через 10 лет уеду во Францию. Переехать, будучи студентом, всегда проще, к тому же окончить институт со степенью бакалавра мне не хотелось. Ближе к окончанию учебы в Москве я начала готовиться к поступлению в архитектурную магистратуру в Париже. Это требовало много усилий, сдачи языкового экзамена и бесчисленных встреч с французской бюрократией. Но я очень хотела добиться поставленной цели, возможно, поэтому поступила в Париж на бесплатное обучение.

Одновременно с поступлением в магистратуру мне предложили придумывать десерты для новой кондитерской Californicaketion в Москве. Я стояла перед выбором: остаться здесь и ради воплощения мечты заниматься десертами или следовать другой своей мечте — уехать в Париж. Я выбрала последнее, но бросить кондитерскую смогла не сразу и еще около года после переезда во Францию помогала команде дистанционно. Следить за качеством и слаженностью работы на расстоянии нелегко, поэтому мы, к сожалению, прекратили сотрудничество. Приехав в Париж, я первые полгода жила в квартире, которую сняла еще в России у не самых честных арендодателей. Это была 8-метровая комната для прислуги на 6-м этаже под крышей, без окна, без интернета и с туалетом на лестнице. По привычке я часто порывалась приготовить торт, но понимала, что это практически невозможно, к тому же мне было некого им угощать. Однажды преподаватели в парижской школе узнали о моей второй профессии и предложили сделать торт к финальной защите проекта. Гордость и желание доказать самой себе, что справлюсь, не позволили сказать «нет».

Представьте, на кухне, где сложно приготовить даже сэндвич или яичницу, я решила сделать торт. В моем арсенале были две конфорки, маленькая микроволновка и крошечная морозилка. Тогда-то я и поняла, что нет ничего невозможно и все сомнения и препятствия находятся в голове у человека. В результате этот торт стал украшением на защите проекта!

Настоящее время

В Париже я прошла собеседование с Кристофом Адамом и начала трудиться кондитером в L’éclair de génie, совмещая работу с учебой в магистратуре. Это был тяжелый период, так как мы работали практически каждый день до часу ночи и у нас не было в графике перерыва на обед, а эклеры есть не хотелось. Тогда я поняла, что это не мое — делать одинаковые десерты каждый день, как конвейер, а не как создатель и творец. Забавный факт: в Европе, в отличие от России, кондитер — скорее мужская профессия, нежели женская, потому что это физически тяжелая работа. Однако в коллективе ни один мужчина не сделает тебе послабление, все трудятся на равных, даже если необходимо перетащить несколько мешков с мукой.

Сейчас я продолжаю учиться на архитектора и работаю кондитером. Мое любимое занятие — разрабатывать и придумывать десерты для ресторанов и кафе. В последнее время я часто получаю предложения о совместной работе. Одно из таких предложений в моем кондитерском путешествии — сотрудничество с Юлией Высоцкой. Меня пригласили стать бренд-шефом ее ресторана Food Embassy и придумать летние десерты.

В работе кондитером очень важен творческий подход. Самый важный инструмент на кухне для меня — это карандаш и бумага, потому что всегда необходимо делать множество эскизов, решая сложные и интересные задачи. Например, в одной кондитерской надо было придумать советские десерты, но с более современной подачей, потому что хозяйка была их фанатом. В результате я переосмыслила рецептуру и создала абсолютно новые с виду пирожные, но с привычным с детства вкусом.

Когда в 17 лет я достала из духовки свои первые подгоревшие макароны, больше похожие на растекшиеся по сковороде блинчики, я и представить не могла, что через 5 лет буду приглашенным преподавателем на международном гастрофестивале в Сочи. Стоя на сцене перед десятками заинтересованных людей и показывая, как приготовить торт с зеркальной глазурью, я вдруг осознала, что счастлива. Пришло понимание, как прекрасно, когда ты занимаешь именно тем, что любишь. Это совсем не легко, но такие перемены стоят того. Ощущение, что все, что ты имеешь в данный момент, ты добился сам, своими руками, непередаваемое, оно стоит бессонных ночей и всех преодоленных трудностей.

Часто думаю о том, что выбрала очень странный и запутанный сценарий жизни. Жить на две страны достаточно тяжело, поэтому иногда есть желание все бросить. А потом вспоминаю, сколько я приложила усилий, чтобы оказаться там, где я сейчас. К сожалению, архитектурная школа отказалась дать мне документ, необходимый для стажировки у знаменитого Седрика Гроле, ставшего лучшим кондитером в мире в 2017 году, хотя я прошла с ним 2 собеседования. Помню, как сотрудница администрации в школе удивилась: «Это очень странно, ты первый студент, который попросил у меня разрешение на стажировку в кондитерской, а не в архитектурной фирме». Оказывается, если обучаешься какой-то профессии, то не имеешь права проходить стажировку или полноценно работать в другой области. Но у меня есть уверенность: то, что должно произойти, обязательно произойдет. Поэтому я мечтаю открыть кондитерскую в Париже и стать профессионалом.