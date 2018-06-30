Почему я отказалась от мата на неделю и как это изменило мою жизнь

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Привет, меня зовут Ирина, и недавно я уже рассказывала о том, как бросила курить и употреблять алкоголь. Но есть у меня и еще одна вредная привычка: я ругаюсь матом и делаю это довольно часто, по поводу и без. Я никогда не задумывалась о том, что это может кому-то навредить, но однажды моя сестра пожаловалась, что ее сын и мой племянник, с которым я периодически сижу, начал употреблять слово на букву «б». Мне стало жутко стыдно, и я решила попробовать отказаться от бранных слов — для начала хотя бы на одну неделю.

Специально для AdMe.ru я составила рассказ об этом необычном опыте и о выводах, к которым я пришла к концу этой недели.

Как обойтись без мата, если эмоции бьют через край

Сначала я составила список слов, которые нельзя употреблять. В него вошли не только десятки ругательств на моем родном языке, но и бранные слова из английского и испанского языков, которые я изучала еще в студенческие годы. Я крайне эмоциональный человек, и без экспрессивных слов мне обойтись сложно. Поэтому я также составила список слов и выражений, которыми можно заменить ругательства. К примеру, производное от всем известного слова из 3 букв, выражающее крайнюю степень восторга, я заменила словами «прекрасно», «восхитительно», «очаровательно», «замечательно», «великолепно» и так далее. Кстати, в этот момент я поняла, что мат действительно обедняет речь и делает мозг ленивым.

Дополнительные стимулы отказа от мата

Так как матерные слова теперь запрещены, я решила ввести систему наказаний. Я разменяла 300 рублей 5-рублевыми монетами и за каждое ругательство решила откладывать по монете, чтобы в конце недели было понятно, как часто я ругаюсь матом. Собранные монеты я решила положить в копилку и начать копить на поездку в Испанию, о которой давно мечтаю. Кроме того, за каждое неприличное слово мне нужно было выучить назубок 5 испанских выражений, а я просто ненавижу зубрежку и никогда не учила язык таким способом. Заодно и проверю эффективность подобного метода.

Что заставляет меня ругаться матом в повседневной жизни

Корова-копилка для поездки в Испанию.

Работаю я на дому, так что раздражающих факторов вокруг, казалось бы, немного. Но у меня под окнами скейт-парк, который создает мешающий работать шум с 8 утра до 11 вечера. Кроме того, я набираю текст очень быстро, и нередко у меня случаются опечатки, которые тоже заставляют ругаться. В 1-й день в копилку улетело 11 монет, 3 из которых были отданы за слова «офигеть» и «заколебали», а остальные 8 — за совсем грубые слова. 55 фраз я не осилила — реально запомнить получилось около 30, но и это уже очень хорошо. Во 2-й и 3-й день самоконтроль работал лучше, и за 2 дня я рассталась еще с 15 монетами, 3 из которых попали в копилку из-за ушибленного о холодильник мизинца. Запас испанских фраз увеличился еще примерно на 60.

Что я поняла, когда услышала себя со стороны

Активность на площадке под окнами началась в 7 утра, и именно в это время я приступаю к работе. Недовольство я выразила словами «надоели» и «замучали», а не привычным матом. Кстати, интересное наблюдение: если матерные слова успокаивали, то их приличные аналоги подобного эффекта не давали. В пятницу у меня прорвало трубу в ванной, и пришлось вызывать сантехников. Пока ждала рабочих и они устраняли аварию, в «испанскую» копилку отправилось 15 монет. Честно говоря, сдерживать себя я не пыталась, однако за «страшные» слова я заплатила всего 5 монет, остальные — за более мягкие. Мой испанский стал богаче на 40 несложных выражений. В субботу меня позвали на пикник. Один человек из компании матерился так много, что в его речи из нормальных слов были только предлоги и местоимения. Раньше я разговаривала с ним примерно на таком же языке, однако сейчас его слова резали слух. И кстати, поймала себя на мысли, что автоматически «перевожу» в голове его фразы на приличные. Более того, я поняла, как некрасиво это выглядит со стороны, и это открытие настолько меня ошарашило, что за остаток субботы и воскресенье я не произнесла ни одного хоть сколько-нибудь неприличного выражения.

Что мне дала неделя без мата и почему этот опыт был полезен