Почему я отказалась от букетов цветов в своей жизни и что отбило желание их получать

Привет, меня зовут Рита, и когда-то я поняла, что тема букетов на праздники не так уж проста и безобидна. Однажды, через несколько дней после моего дня рождения, я обратила внимание на подаренные букеты, которые уже начали увядать. А за окном я увидела те же цветы, только живые, растущие в саду. И тут я задумалась: сколько ресурсов тратит цветочная индустрия и как это влияет на нашей планету, а значит, непосредственно и на нас.



Да, отказываться от привычного и особенно такого приятного сложно. Но иногда полезно просто поразмыслить и узнать, как обстоят дела на самом деле. Я решила разобраться более детально в этом вопросе и сегодня для AdMe.ru хочу провести небольшой обзор своих находок на эту тему.

Что добавляют к поливу в процессе выращивания, чтобы цветы были без изъянов и долго стояли после среза

Когда мы покупаем овощи и фрукты, мы ведь задумываемся о том, чтобы еда на нашей тарелке была чистой и безо всяких вредных добавок и химикатов. Тут я подумала: а почему нам не приходит в голову, что цветы тоже выращивают, поливая не только водой? По данным Национальной федерации дикой природы, свежесрезанные цветы часто обрабатывают пестицидами. «Нет никаких ограничений на количество остатков пестицидов на этих растениях», — сказал Ричард Уайлс, вице-президент по исследованиям рабочей группы по окружающей среде. Кстати, пестициды не только представляют угрозу для окружающей среды, но и могут влиять на физическое состояние сотрудников, которые работают с этими цветами.

А вот такие в некоторых случаях могут быть последствия работы с пестицидами для человека. Химикаты могут попадать в организм при вдыхании, проглатывании или проникновении через кожу.

Те, кто работает с сельскохозяйственными пестицидами, подвергаются наибольшему риску, если они не одеты должным образом или если есть сломанное и протекающее оборудование. Руки людей, которые не надевают при работе специальные перчатки, подвергаются особому воздействию.

Как цветы доставляются от полей до цветочных магазинов по всему миру

Нам так нравятся картинки с разноцветными полями в Голландии, а как цветы с этих полей попадают в цветочную лавку, где мы их покупаем, мы никогда и не думали. Дорога-то неблизкая. Оказалось, что доставка — это еще один пункт в копилку минусов. Итак, суть поставки такая: цветы необходимо перевозить в рефрижераторных контейнерах. Для этого используются грузовики-рефрижераторы для перевозки, во-первых, с цветочных ферм в аэропорты и, во-вторых, из аэропортов в магазины. Казалось бы, ну что такого — все мы ездим на машинах и летаем на самолетах. Только вот в процессе охлаждения грузовики-рефрижераторы используют больше топлива, чем нерефрижераторные. И ладно бы выбросы были просто больше, но это означает, что еще несколько наших поколений будут дышать ими, потому что CO 2 фактически остается в атмосфере в течение тысяч лет.

Что происходит с цветами, пока они ждут покупателей в цветочных магазинах

У моей знакомой есть свой цветочный магазин, и я решила спросить у нее напрямую, как там хранятся цветы. До магазинов цветы отправляются в охлаждаемый склад, а уже из этого склада распределяются по маленьким холодильным складам, которые есть в каждой цветочной лавке. И вот там они ждут, чтобы их купили. Чем дольше они ждут, тем больше ресурсов и энергии потребляют эти срезанные цветы. Потому что без охлаждения цветы начнут увядать, терять лепестки и общий вид. В общем, из всего этого я поняла, что цветам нужно еще больше ресурсов на охлаждение, чем тем же овощам. Мягко говоря, срезанные цветы вряд ли имеют маленький углеродный след, то есть общее количество парниковых газов, которые образуются в результате этих действий.

Сколько нужно воды цветам, чтобы они росли, согласно запланированным количествам

Тут я не поленилась и погуглила цифры для сравнения. Потому что использование воды является проблемой во многих частях света. Итак, для производства 1 розы, как и многих других срезанных цветов в мире, требуется около 10 литров воды.

Для сравнения простой пример: 1 роза = 10 литров воды, 1 кг помидоров = 214 литров воды. Помидоры, конечно, бывают разного размера, но если брать в расчет среднее количество, то в 1 кг примерно 12 помидоров. Итак, 1 помидор «обойдется» примерно в 17 литров воды. То есть 1,5 розы = 1 помидор.

Какая упаковка букета приемлема с точки зрения вреда экологии

В чем чаще всего мы покупаем букеты? Завернутыми в целлофан или крафтовую бумагу. И получается такой двойной эффект вреда экологии. Про цветы мы прояснили уже основные моменты. А вот упаковка — это, конечно, вообще отдельная тема. В вопрос о том, как производится сам пластик, углубляться не будем, но тут стоит отметить, что в итоге перерабатывается только около 8,4 % пластика. И даже сама переработка пластика приводит к выбросам парниковых газов, поскольку ископаемое топливо сжигается для работы машин, измельчающих пластиковые отходы и нагревающих их для производства других продуктов. В общем, какая-то замкнутая цепочка: и сам продукт, и его упаковка приносят лишь минутное (ну хорошо, может быть, в несколько дней) удовольствие, а вреда от них на целые сотни лет.

Какие есть альтернативы, которые помогут быть более экологичными потребителями

Я составила список нескольких альтернатив тому, как можно радоваться букетам и минимизировать вредное воздействие на экологию. Если вы покупаете цветы у местного продавца, попросите использовать меньше упаковки, возьмите свою вазу или вообще берите просто цветы без упаковки — это же так естественно.

Посадка собственного сада тоже может быть менее вредным способом вырастить цветы для букета. Кроме того, садоводство полезно для психического здоровья и поддерживает местные популяции пчел.

Ну и подарить свежесрезанные цветы — это не единственный способ оказать внимание. Можно купить цветок в горшке или вообще подумать о другом подарке, вариантов ведь много.

Мой основной вывод во всей этой ситуации: не нужно полностью отказываться от того, что нравится. Поэтому я решила более осознанно относиться к потреблению и начала думать о цветах так же, как о фруктах и ​​овощах: отдавать предпочтение выращенным локально или в собственном саду.