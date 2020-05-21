Мне 29, и я расскажу, почему я и мои сверстники отказываемся покупать квартиру и машину. Даже если есть такая возможность

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Привет! Меня зовут Мила, мне 29 лет. Я типичный представитель поколения миллениалов — людей от 20 до 40 лет, чья юность пришлась на начало второго тысячелетия. У нас немного другое отношение к вещам, которые ценили наши родители. К примеру, мы часто не хотим покупать машину или квартиру, даже если средства позволяют это сделать.

Для читателей AdMe.ru я составила список причин, по которым я и мои ровесники не спешим обременять себя имуществом. И даже те миллениалы, которые стали родителями, с легкостью живут по этим принципам вместе со своими детьми.

1. Легко переезжаю с места на место

Отсутствие собственности дает мне свободу передвижения. Не обязательно всегда жить в одном месте, я могу перемещаться по миру и узнавать жизнь в других городах и странах. Помимо расширения кругозора, готовность к быстрому переезду открывает мне профессиональные возможности. Раньше люди могли всю жизнь проработать на одном месте, а теперь смена работы — обычный шаг навстречу карьерному росту. Если для более перспективной работы мне нужно переехать, то нет ничего проще, чем забрать вещи из одной съемной квартиры и переместиться с ними в другую. Со своим жильем трудно добиться такой мобильности. Продажа недвижимости — дело хлопотное и небыстрое. С машиной чуть проще, если до нового дома полдня пути от старого. Но если это другая страна, в тысячах километров от родной, или другой континент, то хлопот будет не меньше, чем с квартирой.

2. Не страдаю от шумных соседей

Свобода от владения недвижимостью дает мне преимущество и внутри одного города, когда текущая квартира перестает устраивать. Однажды в соседнюю со мной квартиру въехали студенты и устраивали вечеринки по пятницам. А спустя пару месяцев другие соседи затеяли ремонт. На претензии никто не реагировал, конфликты не решались. В собственном жилье наши родители могли годами страдать от шумных соседей, а тогда я просто поменяла съемную квартиру за неделю.

3. Экономлю время

Те, кто хоть раз делал ремонт в квартире, знают, что хуже него только пожар. Наверное, поэтому наши родители подходили к ремонту основательно, чтобы следующий был не скоро. Съемная квартира позволяет мне постоянно увиливать от подобных хлопот и тратить время на более приятные вещи. А в качестве бонуса каждые 1–2 года наслаждаться новой обстановкой. Машина отнимает не меньше времени. Во-первых, ей тоже периодически нужен ремонт, а это подразумевает регулярные визиты в автосервис. Во-вторых, если жить в крупном городе, то неизбежно попадаешь в пробки и минимум час в день тратишь впустую.

4. Забочусь о планете

Наше поколение в полной мере оценивает вред, который человечество наносит планете. Мы стремимся сократить количество отходов и уменьшить экологический след. Так, личные автомобили являются существенным источником загрязнения воздуха. За последнее время количество машин выросло, и негативные последствия почувствовали прежде всего крупные города. Я живу в небольшом городе с населением 600 тыс. человек. Однако и у нас проблема автомобильных выбросов стоит остро. Чтобы помочь экологии, стараюсь ездить на троллейбусах и трамваях. Есть знакомые, которые летом ездят на работу на велосипедах.

5. Живу без кредитов

В моем городе 2-комнатная квартира в приличной новостройке стоит около 3 млн рублей при среднем доходе жителей в 35 тыс. рублей. Чтобы купить ее без кредита, мне придется откладывать половину зарплаты на протяжении 14 лет. С ипотекой стоимость, естественно, вырастет, а выплаты растянутся лет на 20. Неудивительно, что я предпочитаю тратить деньги на что-то другое. Например, на образование и развитие навыков, которые позволят мне увеличить доход и обеспечить его стабильность. Даже если рассматривать недвижимость как инвестиции, то и здесь она по доходности проигрывает ценным бумагам и банковскому депозиту. Не говоря уже о ликвидности: быстро вывести деньги из недвижимости вряд ли получится. Такая же история с машиной. Неплохой автомобиль будет стоить мне около 1 млн рублей. Добавим сюда расходы на бензин, страхование, техническое обслуживание, мойку и парковку. Если посчитать одни только ежемесячные траты, станет понятно, что ежедневные поездки на такси выйдут дешевле. Не говоря уже об общественном транспорте.

6. Меньше переживаю

Я люблю общественный транспорт за то, что в нем можно спокойно сесть, расслабиться, почитать книгу или послушать подкаст. В машине такое вряд ли получится. Нужно постоянно следить за происходящим на дороге и сохранять максимальную концентрацию. Помимо этого, автомобиль доставляет много других волнений. Нужно отслеживать изменения в законах, чтобы уберечься от штрафов. А еще постоянно переживать за машину, думать о парковке и безопасности. С общественным транспортом у меня таких волнений нет. Думаю, наши родители так сильно мечтали об автомобиле, потому что раньше на дорогах было гораздо меньше машин и стресса. В последнее время, напротив, количество личного транспорта увеличилось, стало больше пробок и ДТП. Люди тратят много нервов на то, чтобы элементарно добраться на работу и обратно.

7. Знаю, как выйти из кризиса

Для наших родителей квартира и машина обладали особой ценностью. За неимением возможностей путешествовать и интересно проводить свободное время имущество становилось главной целью жизни, а обладание им — престижным и почетным. Например, родители моего мужа до сих пор переживают, что у нас нет своей квартиры, а заработанные деньги мы тратим на путешествия. По их расчетам, отказавшись от них, мы бы уже давно накопили на первый взнос по ипотеке. Мы не спорим с ними, потому что понимаем, что у их поколения другие представления о жизни. Они прошли через множество экономических кризисов и видели развал целой страны. Когда вокруг все так изменчиво и ненадежно, своя квартира кажется островком стабильности и покоя. Однако для меня гораздо большее значение имеют профессиональные навыки и умение зарабатывать деньги. Эти качества позволят выйти из любого экономического кризиса, даже если во время него будут потеряны все сбережения.