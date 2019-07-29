Почему «ты так похудела» — это плохой комплимент

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Когда Селена Гомес опубликовала в своем инстаграме фото с отдыха на пляже, то почти все издания обратили внимание не на счастливое лицо певицы, а на ее фигуру. В одних статьях звезде делали комплименты и писали о том, как она похудела, в других — говорили, что ей бы не помешало сбросить несколько килограммов. Это типичный случай: в нашем обществе принято комментировать внешний вид женщин и восхищаться модельными параметрами.

AdMe.ru не нравится такая тенденция. Считается, что слова «ты поправилась» девушке слышать неприятно, а фраза «ты так похудела» — это комплимент. Объясняем, почему это не так.

Мы часто не знаем причины изменения веса

Похудение — это не всегда благо. Человек может стать стройнее из-за болезни, травмирующего опыта или депрессии. В этих случаях слова «ты выглядишь чудесно» будут звучать жестоко: это последнее, что хочется слышать тому, кто сбросил вес от боли, стресса и негативных переживаний. Не так давно подобную ситуацию пережила актриса Лина Данэм. В 2017 году девушка сильно похудела. Фанаты засыпали ее комплиментами, глянцевые журналы тоже поспешили с хвалебными статьями. Потом звезда сериала «Девочки» рассказала, что перенесла сложную операцию, страдала от постоянной тревоги и тошноты. «Моя потеря веса не триумф», — написала Лина. Данэм стала намного счастливее, когда вернулась к прежнему размеру.

Такие комплименты поддерживают расстройства пищевого поведения

Около 9 % населения планеты страдает анорексией, булимией и другими видами расстройств пищевого поведения. Это опасные психические болезни, которые могут приводить к летальному исходу. Если человек, который только начинает ограничивать себя в еде или вызывать рвоту, услышит от знакомых восхищенное «ты такой худой», то может решить, что расстройство — это хорошо. Блогер Меган Джейн Крэбб поборола анорексию. Девушка завела профиль в инстаграме, где публикует свои фото во время болезни и сейчас, чтобы рассказать миру о том, как чуть не умерла, пытаясь соответствовать стандартам красоты. Меган, как и многие другие худеющие, слышала много комплиментов, когда только начала сбрасывать вес.

Люди все равно возвращаются к прежнему весу

Врачи подтверждают: диеты не работают. 95 % похудевших возвращаются к прежним килограммам за 1–5 лет. Это происходит потому, что идеальный для нас вес (а он часто не соответствует принятым в обществе стандартам) определен генетикой. Но, конечно, правильное питание и спорт могут сделать нас здоровее и изменить качество тела. Комплименты изменившейся фигуре только приумножают стыд людей, когда те возвращаются к своей былой форме.

«Мне не стыдно». Акция сообщества I WEIGH, которое выступает за принятие любой внешности.

Фиксация на худобе вредит обществу в целом

Фешен-индустрия, глянцевые журналы, популярные фильмы, реклама и другие сферы современной жизни продолжают делать из молодого и стройного тела культ. Каждый комплимент постройневшей подруге подтверждает очень вредоносную мысль: ценность человека зависит от его внешности. Люди, которых в этом убедили, согласны тратить безумные деньги на дорогую одежду, косметику и пластические операции. Выходит, наша зацикленность на худобе выгодна лишь брендам, которые хотят на ней заработать?

«Больше чем тело».

Что же делать?

Вместо комплимента «ты так похудела» выберете тот, который на самом деле принесет радость. Расскажите человеку, что вы счастливы его видеть. Заметьте, что у него самые крутые шутки. Оцените его умение слушать. Скажите, как приятно проводить с ним время. Можно найти сотни хороших слов, которые не будут касаться внешности.