Почему спустя 12 лет совместной жизни я разочаровалась в отношениях без штампа в паспорте

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Далеко не всегда официально зарегистрированные отношения оказываются крепче незарегистрированных. Статистика показывает, что за 2011–2016 годы в странах Восточной Европы от 31 до 52 % признанных государством браков закончились разводом. Более свежие исследования называют еще менее оптимистичные цифры — до 70 %. Но одно верно: люди в официальных отношениях сталкиваются с меньшим количеством проблем. Это я выяснила на собственном опыте.

Меня зовут Катя. В этом году будет 12 лет, как мы с моим мужем Андреем вместе, хотя так и не заключили брак. Специально для AdMe.ru я расскажу, с какими трудностями мы из-за этого столкнулись и о чем я действительно жалею.

Как завязались наши отношения

Мы познакомились в институте во время вступительных экзаменов. Наши отношения трудно было назвать страстными, скорее это была дружба, которая переросла в любовь. Однако гуляния до поздней ночи и регулярные прогулы дали результат, и из института мы оба с треском вылетели. Он — потому что не сдал сессию (хотя предыдущую закончил лишь с одной тройкой), я — потому что решила, что нет толку учиться, когда можно сразу зарабатывать деньги. Кому-то это покажется легкомыслием, но то, что легко дается, не очень-то ценишь, а мне поступить на бюджет не составило труда. Мои родители были в шоке: их примерная, скромная дочь не ночует дома, бросает институт — и все из-за какого-то парня, который, как утверждал папа, «поматросит и бросит». Им было невдомек, что бросала я учебу не из-за Андрея, а потому что хотела сбежать от их опеки и обрести финансовую самостоятельность. Вскоре мы устроились на работу и, хотя заработки были не так уж велики, смогли жить вместе. Речь о свадьбе мы не заводили: нам обоим это было совершенно не нужно. Спустя лет 6 я поняла, что жду ребенка. Хотя это не была запланированная беременность, к тому времени я была к ней готова: для себя я решила, что готова родить ребенка от любимого человека, хочет он этого или нет. Однако он оказался к этой новости неготов. Его реакция была примерно такой:

Впрочем, отошел он от этой новости довольно быстро. Зато голосом, в котором чувствовалась вся тяжесть обрушившегося бремени, произнес: «Ну что ж. В таком случае надо жениться». И тут моя вся натура взбунтовалась: жениться, потому что «надо»? У меня жуткий токсикоз, даже запах любимого раньше чая с бергамотом вызывает ужасную тошноту, а он говорит мне о том, что надо, а что не надо. Отличная причина для брака, нечего сказать. Андрей еще пару раз предлагал зарегистрировать отношения, но делал это как-то вынужденно, и я отказывалась. Один раз — потому что довел меня, беременную, до слез и не знал, как успокоить. А второй (это было еще до моей беременности) — когда его отправляли в длительную командировку в другой город и он боялся, что меня попросту уведут. Все это были несерьезные для меня причины, чтобы вступить в брак. И мы решили не регистрировать отношения, лишь дали дочке фамилию мужа. Нельзя сказать, что родственники нас не долбили по этому поводу. Но моя мама всегда проявляла достаточную долю терпимости, а мнение остальных меня интересовало не особо. Да и всегда находились отмазки: «Поженимся, когда похудею», «Через год», «Когда накопим денег». Хотя иногда, проходя мимо салона со свадебными платьями, я ловила себя на мысли, что некоторые из них хорошо бы на мне смотрелись. И в глубине души мечтала, что однажды примерю одно из них.

Первые сложности, с которыми я столкнулась в неофициальном браке

Однако первая настоящая проблема возникла, когда я после декрета решила пойти работать. Дочке на тот момент было 2 года. С предыдущего места я ушла, так как беременность переносила тяжело. В первом месте меня отказались брать на работу, сославшись на то, что ребенок еще маленький и я буду часто уходить на больничные. Во втором меня пригласили на собеседование. Но все пошло не так, как я ожидала. После того как я заполнила анкету, директор лично просмотрел ее, а затем в лоб спросил: "Вы не замужем?" "Официально нет, - ответила я. - Но какое это имеет значение?" "У вас маленький ребенок. Вы не замужем - это все равно что мать-одиночка. А я таких женщин не беру на работу: у них все время уходит на ребенка". Мои доводы, что у мужа и дочки одна фамилия, что мы одна семья и не собираемся расставаться, а я ответственно подхожу к работе, его не убедили. Пожав плечами, он заявил, что у женщины в неофициальном браке сегодня муж есть, а завтра - нет, и, махнув рукой, показал, что собеседование закончено.

Ложку дегтя в нашу семейную жизнь добавляли и отношения с мамой Андрея. Женщина старой закалки, она считала, что супружеский союз должен быть зарегистрирован официально, и не воспринимала всерьез наши отношения. Один раз свекровь при мне сказала, что нашла лучшую невестку для своего сына. По ее словам, дочь подруги и хозяйственная, и перечит меньше. Тогда Андрей вспылил и сказал, что у него уже есть жена. А я после этого перестала ходить на семейные праздники. После появления дочки наши отношения с ней не слишком изменились. Двух детей старшего брата Андрея она регулярно водила то в цирк, то в игровую комнату, а про нашу дочку словно и не вспоминала. А когда мы пришли на день рождения к его брату (к нему-то ходить она запретить не могла), она привезла гостинцы для всех детей по их вкусу. А моей дочке протянула упаковку шоколадных конфет, хотя мы неоднократно говорили, что у нее на какао аллергия. Мы с мужем отвлеклись на разговоры, а счастливая малышка, пользуясь возможностью, сразу запихнула их в рот. И мы потом неделю принимали антигистаминные препараты и мазались кремом.

Когда я по-настоящему пожалела, что не зарегистрировала брак

Но когда пришло настоящее несчастье, эти мелкие проблемы отступили на второй план. Это было полгода назад. Андрей несколько недель подряд задерживался на работе допоздна, ему грозили крупные штрафы, которые хотело на него повесить начальство. Вечером он приходил раздраженным и с головной болью. И вот вечером в субботу я с 3-летней дочкой пекла пирог и ждала мужа. Вдруг раздался звонок с незнакомого номера. Слегка удивленная, я подняла трубку. Это был коллега мужа. Он сообщил, что у Андрея случился на работе инсульт и его забрала скорая. Когда он договорил, я долго не могла прийти в себя. Было трудно в это поверить, ведь мужу только исполнилось 32 года. Очнувшись, я быстро собрала вещи, а потом как ошпаренная выскочила из дома и поехала к мужу в больницу. Дочку я по дороге отвезла к маме. К тому времени, как я добралась, мужа уже положили в реанимацию. А на входе меня остановила медсестра, которая заявила: «Пускают лишь законных родственников. А вы не жена». И закрыла дверь.

Когда я вышла из больницы, у меня по щекам текли слезы. Я не могла поверить тому, что произошло. Еще утром я видела его, как казалось, здоровым, а завтра он мог меня даже не узнать. И я не могла даже увидеть его, подержать за руку, ухаживать за ним. Все это делали чужие, равнодушные люди. На следующий день я приехала снова и пошла к главврачу. Я уговаривала, предлагала деньги и даже плакала — меня так и не пустили. Увидеть Андрея я смогла лишь спустя неделю, когда его перевели в обычную палату. А недавно он признался мне, никогда не чувствовал себя таким одиноким и брошенным, как тогда, в реанимации. И я, пожалуй, впервые по-настоящему пожалела, что из-за какого-то штампа в паспорте — точнее, его отсутствия — я не смогла быть рядом с любимым человеком тогда, когда я ему действительно была нужна.

А что сейчас

Сейчас Андрей восстановился. Как и у всех, у нас были и сложные моменты, но теперь я вижу себя в будущем только с ним, поскольку полностью доверяю ему. И отсутствие или наличие свидетельства о браке никак не изменит наши отношения. Но тем не менее я немного жалею о том, что у нас не было какой-то запоминающейся даты, небольшого праздника или события, чтобы отметить день создания нашей семьи. Если бы Андрей в свое время проявил хоть немного романтичности, скорее всего, я бы ответила на его предложение «да». Лечение в больнице и последующая реабилитация сильно подкосили наш бюджет. Лишь недавно мы раздали последние долги знакомым, так что пышная свадьба не входит в наши планы. Но небольшое торжество, которое знаменует создание новой семьи, как я считаю, нужно любому человеку. И, я думаю, однажды мы его все-таки устроим. А когда моя малышка вырастет, я куплю ей на свадьбу самое красивое платье — белое, шампань, красное — какое она выберет сама. И лично позабочусь, чтобы в ее жизни был хотя бы маленький, но запоминающийся праздник.