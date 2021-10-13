«Раньше на шпильках и в гололед бегали». Почему современные женщины отказываются от неудобной одежды

Недавно у дочери завязался спор с одной пожилой родственницей. Причиной спора стали каблуки. Старшее поколение настаивало на том, что настоящая женщина всегда должна носить элегантную обувь на высокой шпильке. Дочка лишь пожимала плечами. Зимние сапоги на шпильке? Ботинки, в которых предполагается бегать по нашим разбитым дорогам? Для чего это нужно? — В наше время и в гололед ходили! Я лично бегала так на свидания! — уверенно парировала пожилая дама и переключилась на торт, решив, что современная молодежь неисправима. А мне с тех пор будто по закону подлости начали попадаться всюду статьи на актуальную тему. Мол, женщины перестали ухаживать за собой.

«Почему женщина не ухаживает за собой?» — строго спрашивала автор какого-то очередного сетевого глянца. И сама себе отвечала: или не научили в детстве, или не ходит на работу и сидит целыми днями дома в халате, или нет времени, потому что ходит на работу и там работает... А может быть, вообще считает, что она замужем и муж теперь никуда не денется? Непорядок! Другой автор, мужчина, сетовал на современных жительниц Германии. В Германии он, правда, не был, но сериалы смотрит регулярно. И отметил, что большинство ролей зрелых женщин исполняют актрисы, одетые очень просто и, кажется, вообще не пользующиеся косметикой (ню-ню). А где же рюши, кружева, локоны, красивый, яркий макияж и чулочки? Нет, с немками определенно нужно что-то делать. Хотя бы сообщить, что Петру из Таганрога они в таком виде совсем не нравятся. А один известный портал даже провел опрос: почему женщины стали меньше ухаживать за собой? И получил какие-то странные ответы, которые если объединить одной фразой, то это будет фраза «женщины устали».

Одни устали от быта и «превращаются в теток» оттого, что им не хватает сил идти на маникюр после всех домашних дел. И вот в какой-то момент женщина вдруг решает, что вполне может обойтись без длинных красных ногтей и позволить себе отдохнуть. Другие устают ждать принца в боевой готовности и в итоге отвергают самое ценное: мамин совет выходить из дома всегда в полном боевом раскрасе, с укладкой и в лучшем белье, даже если идешь выносить мусор. Вдруг мужчина случится? Некоторые женщины, вы представляете, больше сосредоточены на своих достижениях, не связанных с внешностью. И гордятся чем-то другим. А бывают и такие, кто разочаровался в попытке стать идеальной и сравниться с инстадивами и решил просто быть собой. Возмутительно, одним словом! Дальше автор учит, как с этой бедой — неухоженными современными женщинами — бороться. А я вот думаю: может быть, бороться и не надо? Сколько их было в моем детстве — возрастных женщин, измучивших себе ноги шпильками, получивших проблемы с венами, суставами, но все-таки до последнего ковылявших на каблуках, чтобы «не сходить с дистанции»? Сколько было серьезных бабушек, старательно взбивавших начес на голове и тщательно прорисовывавших угольно-черным карандашом брови, но при этом не знавших простейших правил здорового питания. Сколько было молодых женщин, спускавших большую часть зарплаты на то, чтобы «соответствовать». Подрумянивающихся в соляриях до состояния курочки гриль, а потом получавших проблемы с кожей. Или изводящих себя диетами в 90-е... Всех и не перечислить.

Вы знаете, когда я иду в бассейн или на прогулку, в зал или просто в гости, я вижу множество красивых, но не расфуфыренных женщин, весьма довольных собой. К диетам и фитнесу стали относиться без фанатизма. Каблуки оставили для праздничных фотосессий, а тяжелый макияж — для видеосъемки. Я вижу взрослых женщин в удобных кроссовках или на небольшом каблуке. Я вижу девочек, довольно шагающих по разбитым дорогам в массивных ботинках. Я вижу студенток, которые больше не бегают с голым животом под шубой, как это было в 2000-е, а кутаются в удобный, пусть и не такой вызывающий, оверсайз. Зато здоровьем и питанием, сном и отдыхом, путешествиями и учебой интересуются больше. И мне все это очень нравится, честно говоря. Я не уверена в том, что современные женщины стали меньше ухаживать за собой. Мне кажется, они как раз учатся ухаживать именно за собой и за своим здоровьем, а не за другими, услаждая их взгляд.

Интересно, что носите именно вы? Неудобную, но привлекающую внимание одежду или мешковатый, зато уютный оверсайз?

AdMe.ru публикует этот текст с разрешения автора, блогера Морены Мораны.