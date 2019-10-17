Объясните ребенку, что значит магия слова, и он никогда не будет чувствовать себя оскорбленным

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Как доходчиво донести мысль о том, что слова могут иметь особый вес? И если ими неправильно воспользоваться, то можно наворотить таких дел, что последствия будут непредсказуемы. Автор и иллюстратор Светлана Дорошева рассказала о любопытном диалоге, который произошел у нее с сыном. Наглядный пример того, как можно легко и просто объяснить важное и значимое.

Мы в AdMe.ru надеемся, что каждый будет использовать «магию слов» исключительно в благих целях.

Алеша после школы ждет еду:

— Мама, а недоношенные дети нормальные?

— Конечно. Сейчас с этим нет проблем. Их выхаживают, и потом с ними все в порядке.

— А почему тогда, если тебе говорят «недоношенный», то это оскорбление?

— А поди знай. А почему «собака» — это оскорбление?

— Ну я же не недоношенный.

— Ты переношенный, если быть точным. Ну и что? Ты же и не собака. А ведь могут назвать.

— Так почему так называют?

— Слушай внимательно. Сейчас будет откровение. Запомни, даже если не поймешь. Готов?

— Да. (Отложил телефон, воззрился.)

— Это магия.

— Да ладно. Ахалай-махалай.

— Нет. Слова — настоящая магия. Смотри. Оттого что человека назовут скотом, у него не вырастут рога и копыта, но если он про магию ничего не смыслит, то вполне может начать вести себя по-скотски: обзываться в ответ, плевать и топать невидимыми копытами. Другой пример. Допустим, человека назвали, ну...

— Дебилом.

— Отлично.

— Конченым.

— Конченым дебилом. Прекрасный пример. Что происходит?

— Ему обидно.

— Ему обидно. Ему плохо. Его плющит. Он часто дышит. Красный весь. А почему? Его кто-то бьет? Нет. Ему больно физически? Нет. Но он страдает. Почему? Это слово заставило его страдать. Разве это не магия? Слова имеют волшебную силу.

— Ругательные?

— Все. Но ругательные особенно. Это типа черная магия. Работает сразу, но часто с побочкой.

— А обычные?

— Все слова — магия. Смотри. Третий пример. Ты приходишь в ресторан. Спрашиваешь, что дают на обед. А тебе официант говорит: «Стейк».

— Ну и нормально.

— Да. Теперь та же ситуация. Ты спрашиваешь: «Что на обед?» А официант тебе: «Жареный кусок дохлой коровы, убитой током на скотобойне».

— Что? Это я не закажу.

— Но это одно и то же. Одно и то же блюдо, названное разными словами. Но твоя реакция будет разной. Одно и то же. А реальность меняется. Магия?

— Да.

— Это азы. Там дальше много интересного. Слова — это сложная магия. Ешь свою отбивную.

— Э-э-э... Кусок дох...

— Нет. Ешь отбивную. Сеанс экспериментальной магии закончен.

И съел.