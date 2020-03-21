Мы проверили, как одна и та же одежда может сделать из твоей подруги красавицу, а из тебя — чудовище

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Привет, меня зовут Карина, мне 31, а моей подруге Марине 37. У нас почти одинаковые рост и вес, похожий стиль в одежде, и разница в возрасте не ощущается как внешне, так и внутренне. Но у меня есть 2 проблемы: 1. Иногда я замечаю, что выгляжу полнее и старше подруги. 2. Недавно я осознала, что у меня скучный гардероб, и мне кажется, что люди воспринимают меня не тем, кем я себе кажусь.

Для читателей AdMe.ru мы провели эксперимент с участием стилиста и подтвердили интересную гипотезу, которая звучит так: некрасивых женщин нет, есть просто те, кто не знает свой типаж. Будет много фото и бонус, во время съемки которого смеялись даже продавцы-консультанты.

Как появилась идея эксперимента

Марина слева, я справа.

Я далекий от моды человек, но, как и любой девушке, мне хочется выглядеть эффектно. Иногда нравится какая-то вещь, надеваешь ее, и ты в ней сразу как доярка из Хацапетовки. С прическами отдельная эпопея. У меня прямые густые волосы — мечта любой девушки, но мне это всегда казалось скучным, хотелось чего-нибудь этакого. В общем, если с одеждой еще куда ни шло, то 90 % экспериментов с волосами оборачивались полным провалом. Мы уже писали статью о системе Кибби, но ее дополнила и усовершенствовала Двин Ларсон. Мне стало жутко интересно определить, кто я: Драматик, Романтик, Натурал или Гамин. Это то, что не меняется ни с возрастом, ни с весом. От того, каков ваш типаж, зависит, какой макияж, прическу и одежду вам стоит выбирать. Каждая мелочь имеет значение и влияет на то, каким выглядит ваше лицо: худым или полным, уставшим или, наоборот, посвежевшим.

Чистые типажи встречаются крайне редко, а в 16 комбинациях разобраться самостоятельно можно, но сложно. Я прошла кучу экспресс-тестов, сравнивала себя с протипированными звездами, прочитала вдоль и поперек все описания, но без толку. У меня слишком много противоречий во внешности, оттого и разные результаты каждый раз. Как женщине, мне было важно узнать свой типаж и больше никогда не покупать одежду, которая меня портит. Ну а как автор AdMe.ru я была просто обязана провести эксперимент и проверить, действительно ли одни и те же вещи могут смотреться по-разному на разных людях.

В глобальном смысле важно научиться различать одежду во 2-м и 3-м пунктах. Потому что у меня половина гардероба — это как раз те вещи, что нравятся, но не подходят.

По сути, каждая может попробовать определить свой типаж, прочитать рекомендации (они все есть в свободном доступе и в любом виде — тексты, видео, тесты) и проверить их на практике. Я все почти так и сделала, только для подстраховки и чистоты эксперимента все же обратилась к специалисту. Нашла Кристину в инстаграме по хештегам и уговорила протипировать нас с Мариной и вынести вердикт: угадали мы с нарядами или нет. Важный момент: Кристина не давала никаких индивидуальных рекомендаций, мы пользовались тем, что есть в свободном доступе.

У нас обеих есть общие черты в типаже, но все решает доминанта

Вот в чем мы пришли на эксперимент — это наш повседневный стиль.

Итак, коротко о наших типажах: я — Гамин-Драматик, Марина — Драматик-Натурал. Тот типаж, что указан первым, доминирует во внешности. Это значит, что у нас много общих рекомендаций, но есть и различия. Перед тем как отправиться в магазин, я вычитала, что нам обеим не к лицу: небольшая контрастность;

плавные округлые линии;

пушистые мягкие ткани;

рюши, мелкий принт;

перламутровый макияж. Зато можно смело носить яркие цвета, геометрические принты, нам обеим идет многослойность.

Мы потратили 4,5 часа на примерку вещей, чтобы выяснить кое-что важное

Для эксперимента мы выбрали один магазин с большим выбором разной по стилю одежды. Но одна проблема — в нем совсем нет обуви. Нам это не помешало. Надеемся, что вы тоже сможете абстрагироваться и увидеть разницу и так. Еще один момент: никто из нас не претендует на звание иконы стиля, тут не будет супермодных образов и брендовых вещей. Наша задача — просто показать, как одна и та же одежда выглядит на двух схожих по комплекции, но принадлежащих к разным типажам девушках.

1.

В нашем эксперименте я была стилистом и выбирала нам наряды, Марина же действовала интуитивно. Когда она взяла этот белый свитер, я уже знала, что будет провал. Но нам удалось исправить ситуацию, заправив его в юбку с высокой посадкой.

2.

Вот он, мой любимый образ «доярки» — мелкие цветочки, шифоновые складочки. Мы с Мариной не смогли точно определить, в чем дело: по ощущениям что-то не так, но что именно, сказать сложно.

3.

Я стараюсь не покупать футболки с круглым вырезом: давно заметила, что мне они не идут. Но то, что мне так хорошо будет в полосатой, да еще и укороченной футболке, стало для меня открытием. Марине, как оказалось, очень к лицу темный насыщенный цвет.

4.

Наряд, на который мы обе даже не обратили бы внимания, на удивление подошел нам обеим. А вот в коротком, чисто «гаминном» платье моя подруга и чувствовала себя некомфортно, и выглядела не лучшим образом.

5.

Марина считала, что яркие цвета и смелые сочетания ей не по возрасту. Но после примерки мы обалдели от результата. Что насчет джинсов, то нам обеим хорошо в однотонных скинни без потертостей, а более свободный крой явно прибавляет несколько килограммов.

6.

Вообще мне понравилось выбирать одежду не по желанию, а по типажам, и особенно приятно было попасть в категорию «Не нравится, но подходит». Вот как раз тот случай, когда мне пришлось уговаривать подругу примерить бордовую кофточку, в которой ей не нравился ни цвет, ни фасон. Но как же она ее освежила!

7.

Теперь настала очередь моих провалов. Мне понравился этот комбинезон, и, возможно, раньше я бы купила его, несмотря на то, что он сделал из меня коротышку-переростка. Справа Марина одета в полном соответствии с типажом, а я выгляжу нелепо.

8.

Пару недель назад я уже была в этом магазине и видела эту плиссированную юбку, она мне приглянулась. На нашей экспериментальной примерке я уже знала, что она мне не подойдет, но решила убедиться в этом. На Марине как раз те вещи, которые ей и не нравятся, и не идут.

9.

Весь мой образ — это как раз то, что мне нравится, и я знала, что эти вещи мне пойдут. Марина же сказала, что никогда бы и не посмотрела в сторону зеленого платья. Мне всегда казалось, что черное делает мою внешность более грубой, но контрастный образ смотрится выигрышнее.

10.

Мы нашли платье, которое изуродовало нас обеих. И это еще одно доказательство того, что цветотипы играют не последнюю роль. В идеале для создания гармоничного образа нужно знать не только «свои» фасоны и принты, но и то, какая цветовая гамма вам подходит.

Мы специально не просили стилиста давать рекомендации по типажам: интересно было проверить, насколько можно верить информации из интернета и так ли легко ее усвоить. Кристина бегло просмотрела наши фотографии и сделала такие выводы: Могу сказать, что вы угадали только с несколькими образами. Хорошо смотрится на Марине и правильно подобран образ на фото № 7. Свитер со спущенными плечами хорошо подходит Натуралам, а узоры в виде углов — Драматику. Брюки кожаные тоже отлично подчеркивают драматическую доминанту. Куртка черная кожаная вам обеим идет, потому что у вас обеих есть черты Драматика, она подчеркивает динамику внешности. Карине же лучше всего подходит образ на фото № 1, потому что силуэт разбитый (верх отличается по цвету от низа), он делает всех Гаминов гармоничными. Что ж, нам предстоит еще многому научиться. Информации очень много, и мне самой интересно, как изменится мой стиль теперь, ведь я уже не смогу развидеть то, чего не замечала раньше.

Бонус

Уставшие, но в приподнятом настроении, в финале мы решили надеть вещи, которые максимально далеки от наших типажей. И попали прямо в яблочко. Хохот стоял на весь магазин.

Выводы и советы

У меня половина вещей не подходит мне по типажу, остальные не сочетаются друг с другом. Я поняла свою ошибку: я почти всегда покупала одежду по отдельности и никогда не воспринимала всерьез идею капсульного гардероба. А зря. Если вы хотите узнать свой типаж без помощи стилиста, лучше не делать это самостоятельно, а попросить мужа или подругу помочь объективно оценить параметры лица и тела. Селфи в примерочной — это не такая уж и глупая затея, как мне поначалу казалось. После эксперимента я ездила в отпуск и использовала новую фишку: сфотографировалась во всех нарядах, которые планировала взять, и уже по фото отсеяла несколько вещей.