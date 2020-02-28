Почему нужно бежать с ненавистной работы, даже если там прилично платят

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Меня зовут Елена Пастернак, и я много читаю о биохакинге мозга. Я не планирую жить до 200 лет, скорее в моих планах сохранить максимальную продуктивность как можно дольше, а жить я хочу по возможности счастливо.

Основная идея биохакинга: здоровый сон, свежий воздух, разумные физические нагрузки, режим, минимум кофеина и максимум впечатлений, не брать работу на дом и регулярно «выходить из будней». Для читателей AdMe.ru я хочу напомнить главное: вы можете пить воду, вести здоровый образ жизни, есть органическую еду, проводить часы среди цветов и деревьев, но если вы не спите, испытываете хроническую тревогу и у вас стресс, то все вышеперечисленное помогает вам так же, как медицинские маски и перцовые пластыри от коронавируса в эпицентре заражения.

Я вспомнила одну историю про то, как много лет назад делала карьеру в одной корпорации. Менеджером, прости господи, среднего звена. Это была хорошая работа. С многообещающими перспективами. И я была тоже хорошая и перспективная. Просто мы друг другу не подходили. На работе было 3 золотых правила:

1. Быть умным — уметь вовремя прикинуться тупым.

2. Трудности закаляют характер. Все должны страдать.

3. Девиз нашей компании — «Слежка и паранойя». Никто не должен понимать, что происходит и что делать. Следили все за всеми, вскрывали почту, подслушивали телефонные разговоры. Рабочий день с 9:00, и не рекомендовалось уходить раньше 21:00. А что вы хотели? Что вам будут просто так платить? Совещания по субботам — это чтобы вы не отвлекались в рабочее время от рабочих процессов. Отпуск? Больничный? Никто из сотрудников не был уверен, что если мы не выйдем на работу, то нам будет куда возвращаться, если мы что-то не проконтролируем.

Через полгода у меня начал дергаться глаз. Еще через три месяца я перестала спать. Через год я приходила домой, ложилась на диван, у меня не было сил даже раздеться, ела перед телевизором углеводы, отращивая попу и мечтала не умереть до пятницы. Через два года, я абсолютна честна с вами, я перестала быть той самой перспективной звездочкой, завалила несколько проектов и начала истерить по любому поводу. Почему не ушла сразу? Первое — деньги, это была моя первая работа с нормальной зарплатой. Второе — я боялась остаться без работы. Третье — я верила, что проблема во мне и я недостаточно выкладываюсь. Моим последним днем в этой компании был день, когда начальник службы безопасности потребовал отдать ему мой телефон. Но об этом, как-нибудь в другой раз. И, вы знаете, все мои страхи остаться без денег и без работы оказались шелухой. После этой работы меня дважды увольняли и 6 раз я уходила сама. Некоторые проекты просто теряли смысл и заканчивались сами по себе. Несколько раз уходила на другую работу. Несколько раз в никуда. Но я всегда помнила, что работа — это всего лишь способ реализации в социуме, а постоянный, ежедневный, непрекращающийся стресс убивает, стресс съедает всю энергию, выводит вас из строя, лишает сил и здоровья, и вы все равно рано или поздно останетесь без работы, если не научитесь заботиться о своем благополучии.

Первое, что вы должны запомнить, — это уважение к себе, знание себя и своих ресурсов. Второе — это понимание границ того, на что вы можете влиять, а на что — нет. Третье — противопоставление себя «им» ведет к провалу. Разные люди переживают травмирующую ситуацию по-разному. Например, то, что одного просто раздосадует, другого уложит на больничную койку. Чем больше у вас ресурсов, чем больше вы о них понимаете, тем спокойнее вы реагируете на происходящее. Чем больше вы себя уважаете, чем больше знаете о своих компетенциях, тем ниже ваша тревога. Человек, не имеющий связи со своей «ресурсной частью», переживает по каждому поводу. Я не могу повлиять на политику и на экономику тоже. Я не могу повлиять на курс евро, больше того, я даже не знаю людей, которые могут. Но я могу развиваться в рамках своей профессии, могу постоянно учиться, могу искать другие возможности и другие способы заработать. Следите за тем, что происходит вокруг вас, и не ленитесь загружать себя новыми знаниями и навыками. Например, очень-очень давно, когда еще работала журналистом, я освоила на компьютере не только Word и игру «Шарики», но и «1С», и это приносило мне 3 журналистских зарплаты, я тратила 1 час в день, заводя в программу финансовые отчеты из соседского магазина. Даже на случай зомби-апокалипсиса у меня есть план, что я примерно буду делать. Ну, по крайней мере, до того момента, пока мне не откусят голову.

«Они» вам не враги. Каждый из нас враг в первую очередь себе. Вместо того чтобы думать о том, что о вас думают другие, подумайте о том, кто позаботится о вас. Окружающие слишком заняты собственными комплексами, чтобы обращать внимание еще и на ваши. Пока мои бывшие коллеги тратили время на то, чтобы подделать мою якобы переписку с конкурентами, я получала второе высшее и уже знала, где и что буду делать в случае, если меня уволят. Да, уволиться пришлось раньше на 2 месяца, чем я планировала, но у меня были отложены деньги и было понимание, в каком направлении двигаться. И это в сумме позволило мне пройти период неопределенности с минимальными для себя потерями. А самое смешное, что, даже если на вашей могиле самым красивым венком будет венок с ленточкой «От коллег», вас это не утешит. Помните, что вы у себя единственные. И берегите себя.