Почему мы выгораем на работе, а старшее поколение считает наши жалобы блажью и притворством
«Вы же там, в своих офисах, не мешки ворочаете», — нередко слышим мы от представителей старшего поколения или от тех, кто всю жизнь занимается физическим трудом. Они искренне уверены, что интеллектуальная работа — занятие проще не придумаешь.
После очередного обвинения в лени и нежелании лишний раз оторваться от компьютера одна автор AdMe.ru возмутилась и высказала все, что накипело за последние годы.
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Мне регулярно прилетало от родни за то, что никак не устроюсь на «нормальную» работу, зато вместо этого целыми днями «играю» в компьютере, а потом почему-то жалуюсь на усталость. Правда, меня не особо понимали, и когда я была журналистом в обычной редакции. На первый взгляд, все просто: общаешься с людьми, пишешь крутые статьи, ездишь на служебной машине на всякие презентации и угощаешься вкусностями на кофе-брейках. Ноги в тепле, живот набит, и море полезных знакомых — мечта, а не работа.
Но только никто в упор не хотел видеть, что я пашу без выходных, начальство может дернуть в любой момент на срочный выезд, а репортажи в небольшом городе приходится делать не только с праздников, но и с трагических происшествий.
Именно тогда я и обзавелась роскошными кругами под глазами, а желание выспаться стало моим неотъемлемым спутником.
С каждым днем напряжение становилось все сильнее, а начальство считало, что мы должны работать на разрыв. Сегодня сделали хорошо? Значит, завтра должны выложиться на 200 %. А ведь никто не отменял обычные домашние дела: перед очередным авралом все равно нужно было увести ребенка в садик, подумать, что будем есть на обед и ужин, проверить коммунальные счета, позвонить родителям.
И если ты не успеваешь вывернуться наизнанку — ты отвратительный сотрудник, безответственная мать, плохая дочь (нужное подчеркнуть).
Многие из наших родителей упорно не понимают, что сейчас настало совсем другое время. Каждый из тех, кто трудится на «чистенькой» работе, ежедневно разгребает кучу задач: планирует, договаривается и согласовывает.
Это грузчик может перетащить ящики из фуры на склад магазина и спокойно идти домой. На сегодня его работа целиком и полностью завершена, и он может подумать, как отдохнуть и с кем провести этот вечер.
Наша же работа никогда не заканчивается. После выключения компьютера в голове все равно будут крутиться цифры, графики или удачные формулировки. Кое-кто даже может подрываться ночью, чтобы записать в блокнот очередную идею — она же не выбирает время, когда прийти.
У меня есть знакомые, которые на вопрос о личной жизни нервно отмахиваются: «Ты что, некогда!» И действительно, как найти время на свидания и ухаживания, когда на работе в очередной раз горит план и намечается какое-то суперважное событие.
Больше повезло тем, кто нашел свою пару во время учебы в институте или колледже. Самое главное, теперь не разругаться в попытках выяснить, кто больше устал к вечеру, и честно распределить все домашние обязанности. У нас вот с мужем, например, это не получилось. В итоге мы развелись и он до сих пор жалуется знакомым, что я постоянно торчала на работе и не варила борщи.
А я на тот момент активно строила карьеру и прекрасно понимала, что если выпаду из обоймы, то можно забыть о хорошей зарплате и придется начинать все с нуля.
Когда мой ребенок дорос до школьного возраста, мне стало безумно жалко учителей. На их долю тоже выпала практически круглосуточная работа. Вроде бы ничего особенного: пришел в красивом костюме, отвел 4–5 уроков и гуляй. Но не тут-то было. У них еще вагон обязательной бюрократии типа планов, отчетов, проверки тетрадей и заполнения электронного журнала. А вершина всего этого — великий и могучий родительский чатик.
Некоторые папы и мамы по простоте душевной считают, что могут дернуть педагога и в 8, и в 10 вечера, чтобы попросить напомнить домашнее задание. Другие переживают насчет оценок за четверть, третьи требуют ежедневно скидывать расписание на завтра (не вру, в нашем 7-м классе именно так и происходит). И практически ни одного месяца не проходит без «Наталья Петровна, а почему это у нас...» — далее следует набор претензий к школе, учителям или одноклассникам ребенка.
Еще один наболевший момент — невозможность отдыхать, когда захочется. Одним из нас везет с руководством, которое периодически вспоминает, что ценному сотруднику надо пару раз в год брать отпуск хотя бы на 1–2 недели. Но некоторые мои знакомые умудрились попасть к настоящим начальникам-рабовладельцам, которым до лампочки, устали ли их сотрудники.
Часто мы не просто устаем, а именно выгораем от сильной эмоциональной вовлеченности в работу и постоянного общения с другими людьми — не всегда милыми и приятными. И да, необходимость целый день натягивать на лицо улыбку тоже не особо приятный процесс. Вечером хочется просто забиться под одеяло и раздраженно дергать ногой на все попытки вытащить тебя оттуда.
Интересно, что от подобного выгорания запросто могут страдать не только интеллектуалы в белых воротничках, но и представители вроде бы простых профессий — официанты или продавцы. У меня есть знакомый, который работает в крутом ресторане. Как-то раз он признался, что некоторым обнаглевшим посетителям хочется не то что в кофе плюнуть, а воду в кружку из туалетного бачка набрать. Но он мужественно держит себя в руках, злится где-то в глубине души и понимает, что уже пора увольняться.
Вот только как это все объяснить тем, кто искренне уверен, что мы занимаемся простой писаниной, говорильней и целыми днями «развлекаемся» в гаджетах?
А у вас хватает сил чем-то заниматься после работы? Или в конце каждого дня вы просто падаете на диван и мечтаете, чтобы вас никто не трогал?