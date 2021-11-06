Почему мы выгораем на работе, а старшее поколение считает наши жалобы блажью и притворством

«Вы же там, в своих офисах, не мешки ворочаете», — нередко слышим мы от представителей старшего поколения или от тех, кто всю жизнь занимается физическим трудом. Они искренне уверены, что интеллектуальная работа — занятие проще не придумаешь.

После очередного обвинения в лени и нежелании лишний раз оторваться от компьютера одна автор AdMe.ru возмутилась и высказала все, что накипело за последние годы.

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Мне регулярно прилетало от родни за то, что никак не устроюсь на «нормальную» работу, зато вместо этого целыми днями «играю» в компьютере, а потом почему-то жалуюсь на усталость. Правда, меня не особо понимали, и когда я была журналистом в обычной редакции. На первый взгляд, все просто: общаешься с людьми, пишешь крутые статьи, ездишь на служебной машине на всякие презентации и угощаешься вкусностями на кофе-брейках. Ноги в тепле, живот набит, и море полезных знакомых — мечта, а не работа. Но только никто в упор не хотел видеть, что я пашу без выходных, начальство может дернуть в любой момент на срочный выезд, а репортажи в небольшом городе приходится делать не только с праздников, но и с трагических происшествий. Именно тогда я и обзавелась роскошными кругами под глазами, а желание выспаться стало моим неотъемлемым спутником.

«Для меня не так страшна физическая усталость, как моральная нагрузка. А ее в наш век хоть отбавляй. И за одну ночь не восстановишься. Хорошо, если есть возможность расслабиться. Но иногда каждый новый день подкидывает что-нибудь этакое и проблемы нарастают, как снежный ком». Галина М. / Яндекс.Дзен

С каждым днем напряжение становилось все сильнее, а начальство считало, что мы должны работать на разрыв. Сегодня сделали хорошо? Значит, завтра должны выложиться на 200 %. А ведь никто не отменял обычные домашние дела: перед очередным авралом все равно нужно было увести ребенка в садик, подумать, что будем есть на обед и ужин, проверить коммунальные счета, позвонить родителям. И если ты не успеваешь вывернуться наизнанку — ты отвратительный сотрудник, безответственная мать, плохая дочь (нужное подчеркнуть).

«Моя матушка обожает говорить: „От чего вы там устали?“ Это первое, что слышишь, когда еле-еле поднимаешь трубку в 9 утра в выходной. Мол, у них и дом свой был, и скотина, и огород, и трое детей — и ничего, не жаловались. Бесполезно объяснять, что сейчас и времена другие, и заботы не те, что раньше. Старшее поколение все измеряет по себе». Ирина Войцеховская / Яндекс.Дзен

Многие из наших родителей упорно не понимают, что сейчас настало совсем другое время. Каждый из тех, кто трудится на «чистенькой» работе, ежедневно разгребает кучу задач: планирует, договаривается и согласовывает. Это грузчик может перетащить ящики из фуры на склад магазина и спокойно идти домой. На сегодня его работа целиком и полностью завершена, и он может подумать, как отдохнуть и с кем провести этот вечер. Наша же работа никогда не заканчивается. После выключения компьютера в голове все равно будут крутиться цифры, графики или удачные формулировки. Кое-кто даже может подрываться ночью, чтобы записать в блокнот очередную идею — она же не выбирает время, когда прийти.

У меня есть знакомые, которые на вопрос о личной жизни нервно отмахиваются: «Ты что, некогда!» И действительно, как найти время на свидания и ухаживания, когда на работе в очередной раз горит план и намечается какое-то суперважное событие. Больше повезло тем, кто нашел свою пару во время учебы в институте или колледже. Самое главное, теперь не разругаться в попытках выяснить, кто больше устал к вечеру, и честно распределить все домашние обязанности. У нас вот с мужем, например, это не получилось. В итоге мы развелись и он до сих пор жалуется знакомым, что я постоянно торчала на работе и не варила борщи. А я на тот момент активно строила карьеру и прекрасно понимала, что если выпаду из обоймы, то можно забыть о хорошей зарплате и придется начинать все с нуля.

«Когда я пытаюсь описать детям степень своей загруженности и усталости, говорю: „Представим, что все мои дела и проблемы — это сахар. У меня есть 100 кг сахара, и я могу спокойно перенести его из пункта А в пункт Б. Но мне вдруг сообщили, что надо перетащить все за один раз. Да, это я тоже могу, но долго, волоком и сильно выдохнусь“. За день набирается столько мелочевки — зайти сюда, заказать то, позвонить туда, придумать это, приготовить то. И когда все это слипается в большую кучу, начинаешь паниковать только из-за осознания объема предстоящей работы». Радужная Полторашка / Яндекс.Дзен

Когда мой ребенок дорос до школьного возраста, мне стало безумно жалко учителей. На их долю тоже выпала практически круглосуточная работа. Вроде бы ничего особенного: пришел в красивом костюме, отвел 4–5 уроков и гуляй. Но не тут-то было. У них еще вагон обязательной бюрократии типа планов, отчетов, проверки тетрадей и заполнения электронного журнала. А вершина всего этого — великий и могучий родительский чатик. Некоторые папы и мамы по простоте душевной считают, что могут дернуть педагога и в 8, и в 10 вечера, чтобы попросить напомнить домашнее задание. Другие переживают насчет оценок за четверть, третьи требуют ежедневно скидывать расписание на завтра (не вру, в нашем 7-м классе именно так и происходит). И практически ни одного месяца не проходит без «Наталья Петровна, а почему это у нас...» — далее следует набор претензий к школе, учителям или одноклассникам ребенка.

Еще один наболевший момент — невозможность отдыхать, когда захочется. Одним из нас везет с руководством, которое периодически вспоминает, что ценному сотруднику надо пару раз в год брать отпуск хотя бы на 1–2 недели. Но некоторые мои знакомые умудрились попасть к настоящим начальникам-рабовладельцам, которым до лампочки, устали ли их сотрудники.

«На предыдущей работе начальство всегда пыталось вытащить меня в выходной, чтобы прикрыть чье-то отсутствие. Я отказывался, а менеджер постоянно интересовалась: „Почему? Что ты сегодня делаешь? Тебя нет в городе?“ Как-то раз я ответил: „Вас не должно интересовать, как я провожу личное время“». Twymanator32 / Reddit

Часто мы не просто устаем, а именно выгораем от сильной эмоциональной вовлеченности в работу и постоянного общения с другими людьми — не всегда милыми и приятными. И да, необходимость целый день натягивать на лицо улыбку тоже не особо приятный процесс. Вечером хочется просто забиться под одеяло и раздраженно дергать ногой на все попытки вытащить тебя оттуда. Интересно, что от подобного выгорания запросто могут страдать не только интеллектуалы в белых воротничках, но и представители вроде бы простых профессий — официанты или продавцы. У меня есть знакомый, который работает в крутом ресторане. Как-то раз он признался, что некоторым обнаглевшим посетителям хочется не то что в кофе плюнуть, а воду в кружку из туалетного бачка набрать. Но он мужественно держит себя в руках, злится где-то в глубине души и понимает, что уже пора увольняться. Вот только как это все объяснить тем, кто искренне уверен, что мы занимаемся простой писаниной, говорильней и целыми днями «развлекаемся» в гаджетах?

«Я проработал в индустрии развлечений 12 лет. Даже не представляете, сколько творческих людей я знал — от аниматоров до графических дизайнеров. Руководители буквально высасывали у них душу, требуя монотонной работы в условиях жестких приказов. В итоге многие из этих ребят даже отказались от карьеры и сменили сферу деятельности». ReeG / Reddit