Почему мужчина открывается не каждой женщине, а также 5 качеств той, которой доверяют

17 4 31 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Меня зовут Борис Герцберг, и я консультирую в сфере отношений уже более 10 лет. Один из частых женских вопросов звучит так: «Почему мой мужчина не открывается?» Подобная закрытость может буквально сводить женщину с ума. Она не понимает, в контакте ли с ней мужчина, что у него внутри, чего от него ожидать. С закрытостью он становится непредсказуемым для своей спутницы и поэтому даже пугающим.

Специально для AdMe.ru я расскажу, по какой причине мужчинам тяжело открываться и как помочь ему в этом.

1. «Зачем?»

Вопрос «Зачем?» живет с мужчинами во всех областях жизни. Зачем деревянный дом, ведь будут термиты. Зачем маленькую машину, ведь в багажник палатка не поместится. Зачем мне говорить о своих чувствах, что с этого толку... Ответ на вопрос «Зачем мне говорить и раскрываться?» лежит в вашем объяснении, что вы хотите понимать своего мужчину. Хотите знать, что у него внутри, чтобы поддержать. Но тут, к сожалению, многие женщины делают кульбит ногой. Который прямиком ведет нас ко второму пункту.

2. Попробовав раскрыться, мужчина когда-то получил под дых

Практически все мужчины на каком-то этапе жизни раскрываются с женщинами. И практически все затем жалеют об этом. Почему? Потому что раскрываются не с теми людьми. Не с теми, например, когда женщина держит мужчину во френдзоне и не заинтересована в нем как в мужчине. Но держит рядом. Получив такой сильный удар под дых в ответ на раскрытое сердце и душу, мужчина будет затем долго дуть на воду и на всякий случай закроет свой внутренний мир на еще более прочный замок. Могут раскрываться в основном те мужчины, кто либо преодолевает опыт неудачной любви и становится психологически сильнее и смелее, либо те, у которых его не было.

3. Страх открыть старые раны

Мужчины, да и женщины не меньше, часто боятся говорить о по-настоящему важном, о том, что их гнетет. Потому что расковырять рану можно, а что с ней делать потом, непонятно. И угнетать это будет потом двоих — и его, и вас. Поэтому прежде, чем настаивать на раскрытии, спросите себя, готовы ли вы выполнять роль психотерапевта. Эта роль внутри отношений, когда один партнер является психологом для другого, ведет к перекосу ролей родитель — ребенок. В целом страх этот в чем-то оправдан, хотя душевные раны, которые под ним прячутся, действительно могут не давать человеку быть счастливым как в паре, так и вообще.

4. Нежелание показаться слабым

Начиная с самого первого свидания мужчины и женщины играют в интересную игру. Мужчина показывает, почему он лучший самец прайда, и всячески прячет дырявое павлинье перо. А женщина с зоркостью Пинкертона пытается это перо найти. Игра может продолжаться годами. Но когда это дырявое перо все же вылезет, то для мужчины это унижение, а для женщины подтверждение своих тайных мыслей «я так и думала». Мужчина сделает все, чтобы не показать такое перо. Поэтому будет скрывать своих тараканов от прямого света. Отчасти из-за страха реакции женщины, что приводит нас к следующему пункту.

5. Мужчины, как огня, боятся проявления женских чувств

Классический пример со слезами. Когда женщина плачет, мужчине хочется удрейфовать на льдине к белым медведям. Она из-за меня плачет? Мое дырявое перо настолько плохое? Что мне с этими слезами делать? И тогда мужчина начинает или вести себя очень сухо и рационально: «Что ты плачешь/ злишься/ грустишь/ расстраиваешься?» Или уходит весь в себя в ответ на любую женскую эмоциональную реакцию.

Как помочь мужчине раскрыться?