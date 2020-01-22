Почему мужчина открывается не каждой женщине, а также 5 качеств той, которой доверяют
Меня зовут Борис Герцберг, и я консультирую в сфере отношений уже более 10 лет. Один из частых женских вопросов звучит так: «Почему мой мужчина не открывается?» Подобная закрытость может буквально сводить женщину с ума. Она не понимает, в контакте ли с ней мужчина, что у него внутри, чего от него ожидать. С закрытостью он становится непредсказуемым для своей спутницы и поэтому даже пугающим.
Специально для AdMe.ru я расскажу, по какой причине мужчинам тяжело открываться и как помочь ему в этом.
1. «Зачем?»
Вопрос «Зачем?» живет с мужчинами во всех областях жизни. Зачем деревянный дом, ведь будут термиты. Зачем маленькую машину, ведь в багажник палатка не поместится. Зачем мне говорить о своих чувствах, что с этого толку... Ответ на вопрос «Зачем мне говорить и раскрываться?» лежит в вашем объяснении, что вы хотите понимать своего мужчину. Хотите знать, что у него внутри, чтобы поддержать. Но тут, к сожалению, многие женщины делают кульбит ногой. Который прямиком ведет нас ко второму пункту.
2. Попробовав раскрыться, мужчина когда-то получил под дых
Практически все мужчины на каком-то этапе жизни раскрываются с женщинами. И практически все затем жалеют об этом. Почему? Потому что раскрываются не с теми людьми. Не с теми, например, когда женщина держит мужчину во френдзоне и не заинтересована в нем как в мужчине. Но держит рядом. Получив такой сильный удар под дых в ответ на раскрытое сердце и душу, мужчина будет затем долго дуть на воду и на всякий случай закроет свой внутренний мир на еще более прочный замок. Могут раскрываться в основном те мужчины, кто либо преодолевает опыт неудачной любви и становится психологически сильнее и смелее, либо те, у которых его не было.
3. Страх открыть старые раны
Мужчины, да и женщины не меньше, часто боятся говорить о по-настоящему важном, о том, что их гнетет. Потому что расковырять рану можно, а что с ней делать потом, непонятно. И угнетать это будет потом двоих — и его, и вас. Поэтому прежде, чем настаивать на раскрытии, спросите себя, готовы ли вы выполнять роль психотерапевта. Эта роль внутри отношений, когда один партнер является психологом для другого, ведет к перекосу ролей родитель — ребенок. В целом страх этот в чем-то оправдан, хотя душевные раны, которые под ним прячутся, действительно могут не давать человеку быть счастливым как в паре, так и вообще.
4. Нежелание показаться слабым
Начиная с самого первого свидания мужчины и женщины играют в интересную игру. Мужчина показывает, почему он лучший самец прайда, и всячески прячет дырявое павлинье перо. А женщина с зоркостью Пинкертона пытается это перо найти. Игра может продолжаться годами. Но когда это дырявое перо все же вылезет, то для мужчины это унижение, а для женщины подтверждение своих тайных мыслей «я так и думала». Мужчина сделает все, чтобы не показать такое перо. Поэтому будет скрывать своих тараканов от прямого света. Отчасти из-за страха реакции женщины, что приводит нас к следующему пункту.
5. Мужчины, как огня, боятся проявления женских чувств
Классический пример со слезами. Когда женщина плачет, мужчине хочется удрейфовать на льдине к белым медведям. Она из-за меня плачет? Мое дырявое перо настолько плохое? Что мне с этими слезами делать? И тогда мужчина начинает или вести себя очень сухо и рационально: «Что ты плачешь/ злишься/ грустишь/ расстраиваешься?» Или уходит весь в себя в ответ на любую женскую эмоциональную реакцию.
Как помочь мужчине раскрыться?
- Вы точно готовы видеть своего мужчину сереньким и слабым? Многие не готовы и не признаются в этом себе. Им нужно, чтобы мужчина соответствовал определенному имиджу. А у любой правды есть последствия.
- Если вы готовы, то, когда мужчина раскрывается, его нужно поддерживать. Поддерживать также нужно уметь. Не лечить, советовать, обижаться и учить жить, а быть рядом с ним. Не предпринимать попыток сделать за него, а давать ему уверенность, что он справится сам.
- С мужчиной, который открывается, быть «слабой всегда» и «всегда за каменной стеной» не получится. Ибо пункт 2: иногда придется поддерживать и видеть его морально закаканным. Если вы спокойно относитесь к его моральной закаканности (не притворяетесь, а действительно спокойно и понимающе относитесь), он тоже будет относиться к этому легче.
- Некоторые вещи лучше не знать. Априори. Не принимайте на себя функцию домашнего психолога. Когда человеку нужен психолог, он должен найти специалиста. Не вы найти ему, чтоб он не звонил, а он найти себе, и в этом мера личной ответственности человека за свой психологический тонус.
- Чем спокойнее мы принимаем другого человека и чем меньше ставим в зависимость от его настроения свое настроение, в зависимость от его самоценности — свою самоценность, от его поступков — свои поступки, тем легче и безболезненнее он раскрывается.