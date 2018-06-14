Что такое метаболическая диета и почему она действительно работает

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В мире существуют сотни диет. Казалось бы, желающие похудеть имеют огромный выбор. Однако далеко не все системы полезны для здоровья и эффективны. Дайан Кресс, дипломированный диетолог из США, разработала новую систему питания и написала книгу под названием The metabolism Miracle («Метаболическое чудо»). О плюсах и минусах такой диеты мы и расскажем в этой статье.

Дайан Кресс много лет работала над лечением избыточного веса и диабета второго типа у разных пациентов. Ее книга основана на собственном опыте и изучении научных медицинских фактов и не прошла незамеченной для общества. В 2010 году Daily Mail присвоила The Metabolism Miracle звание диетической книги года. AdMe.ru ознакомился с книгой Дайан Кресс и ее основными утверждениями, чтобы поделиться с вами информацией о метаболической диете.

Как это работает

При похудении люди нередко сталкиваются с научно доказанным фактом под названием «эффект плато»: вес не желает снижаться, несмотря на то что человек продолжает соблюдать диету. Дело в том, что наш организм работает в режиме экономии каждой калории. Его главная цель — уберечь тело от голодной смерти любой ценой, а жировые запасы он считает благом. Поэтому при сокращении рациона хитрый организм снижает метаболизм, чтобы экономить энергию. Цель метаболической диеты — в своеобразной перезагрузке некоторых органов: поджелудочной железы и печени. После отдыха они входят в новый режим работы, который соответствует нормальному метаболизму.

Два метаболизма

Автор метаболической диеты Дайан Кресс считает, что есть два основных вида метаболизма. Нормальный (метаболизм А) — у стройных людей, ленивый (метаболизм В) — у полных людей. Тело людей с лишним весом неспособно нормально утилизировать глюкозу, в итоге жировые клетки накапливают жир с повышенной интенсивностью: таковы признаки метаболического синдрома. Казалось бы, урезание калорий все равно приведет к уменьшению веса. Однако это не так. Наш обмен веществ во многом зависит от гормона под названием инсулин. Он ответственен за снижение концентрации глюкозы в крови. А избыток инсулина заставляет нас активно налегать на сладкое. К тому же он выманивает из печени гликоген, что приводит к повышению глюкозы в крови, и жировые клетки активно запасают жир. Образуется замкнутый круг: мы налегаем на сладкое, повышая уровень инсулина, и нам вновь хочется больше сладкого. А при лишении глюкозы, то есть сладкого, избыток не потраченного инсулина вызывает сильное чувство голода. Действительно, похудеть при таких особенностях метаболизма довольно трудно.

Три ступени

Итак, метаболическая диета призвана перезапустить разладившийся механизм обмена веществ при помощи особого подхода к питанию. Она включает в себя три основных этапа, каждый из которых имеет свои особенности.

Этап первый: самый сложный

Он направлен на то, чтобы поджелудочная железа перестала производить огромное количество инсулина, и по сути представляет собой низкоуглеводную диету. Этап длится восемь недель. Каждый день следует употреблять не более 25 г углеводов, и Дайан Кресс советует поделить их на 5 приемов пищи, получая с каждым 5 г. Автор подчеркивает, что в целом выступает против длительных низкоуглеводных диет, но недолгое углеводное воздержание — единственный немедицинский способ привести в норму процессы выработки инсулина. Дайан Кресс честно сообщает, что в течение первых трех дней диеты вы будете уставшими, разбитыми, раздражительными, голодными и даже испытаете небольшую слабость и головокружение. Так проходит процесс адаптации к новому питанию, но на четвертый день настроение и самочувствие придут в норму.

Этап второй: стадия похудения

В это время вы теряете вес, поэтому длится он столько, сколько нужно для сброса лишних килограммов. Основные правила: разрешенное количество — не более 60 г углеводов в сутки, 11–20 за разовый прием пищи. Таким образом, отдохнувшая поджелудочная железа потихоньку вливается в работу, привыкая работать в новом, правильном режиме.

Этап третий: на всю жизнь

А третий этап придется соблюдать постоянно, но его правила не так уж строги. Для удержания веса на нужном уровне желательно придерживаться следующих основных условий питания. Прежде всего автор предлагает рассчитать количество калорий, необходимых для удержания веса, с учетом пола, возраста, физической активности и того, что организм склонен к неправильному типу метаболизма, о котором мы говорили в самом начале. Далее предполагается, что человек будет употреблять порцию углеводов с каждым приемом пищи и есть 5 раз в день, отказываясь от выпечки, но позволяя себя некалорийные десерты и сладкие фрукты. Но в любом случае порции углеводов необходимо строго контролировать.

Особенности рациона

На первом этапе автор предлагает отказаться от быстрых и типичных медленных углеводов , таких как паста, крупы, хлеб. Основой рациона становятся белки и овощи, а также низкоуглеводные версии перечисленных выше продуктов. Но и разрешенные продукты нельзя есть столько, сколько влезет: автор отмечает необходимость контроля порций.



Итак, основу питания для первого этапа составляют белки (постное мясо без кожи, морепродукты, нежирный сыр и творог, яйца, несладкие соевые продукты), жиры (легкие версии масла, сметаны, маргарина, майонеза, растительные масла, оливки, авокадо, орехи, семечки), овощи (артишоки, спаржа, зеленые бобы, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, сельдерей, огурцы, баклажаны, грибы, разновидности перца, редис, томаты) и разрешенные углеводы (йогурты, соки, молочные коктейли и пудинги без сахара, а также порции продуктов, содержащие не более 5 г углеводов).

, таких как паста, крупы, хлеб. Основой рациона становятся белки и овощи, а также низкоуглеводные версии перечисленных выше продуктов. Но и разрешенные продукты нельзя есть столько, сколько влезет: автор отмечает необходимость контроля порций. Итак, основу питания для первого этапа составляют белки (постное мясо без кожи, морепродукты, нежирный сыр и творог, яйца, несладкие соевые продукты), жиры (легкие версии масла, сметаны, маргарина, майонеза, растительные масла, оливки, авокадо, орехи, семечки), овощи (артишоки, спаржа, зеленые бобы, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, сельдерей, огурцы, баклажаны, грибы, разновидности перца, редис, томаты) и разрешенные углеводы (йогурты, соки, молочные коктейли и пудинги без сахара, а также порции продуктов, содержащие не более 5 г углеводов). На втором этапе разрешены все продукты, входящие в первый. Также меню пополняется порциями зерновых продуктов, круп, пасты, обычного хлеба, несладких фруктов, а также рецептами низкоуглеводной выпечки от Дайан Кресс.

Также меню пополняется порциями зерновых продуктов, круп, пасты, обычного хлеба, несладких фруктов, а также рецептами низкоуглеводной выпечки от Дайан Кресс. На третьем этапе, после окончания диеты, следует продолжать следить за количеством порций углеводов, исходя из рассчитанного метаболизма. В меню возвращаются сладкие фрукты и ягоды, а также небольшие десерты. И не забывайте о контроле порций.

А как вы считаете, для похудения нужны какие-то особые диеты или достаточно правильно и умеренно питаться? Делитесь своим мнением в комментариях.