Почему лучше тянуть ипотеку и работать в офисе, чем путешествовать по миру и фрилансить

Откуда пришла мода на свободу

Идеальной работы, к сожалению, нет

Книга «Есть, молиться, любить» вышла в 2006 году, по ней был снят одноименный фильм с Джулией Робертс. Кажется, на идеи этой книги опираются все, кто убежден: нужно посмотреть мир, чтобы найти себя.

Мало кто задумывается, что Элизабет Гилберт — профессиональный писатель, у которой было 13 лет опыта на момент начала работы над этой книгой. Она построила карьеру журналиста: публиковалась в GQ, The New York Times Magazine и Esquire. Ее первая книга заслужила премию фонда Хемингуэя, вторую отметил The New York Times. «Есть, молиться, любить» — труд уже состоявшегося специалиста. Путешествие было ее работой. Согласовав концепцию книги, она получила аванс от издательства и оплатила этими деньгами поездку. Это не был поиск себя.