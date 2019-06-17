Почему лучше тянуть ипотеку и работать в офисе, чем путешествовать по миру и фрилансить

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В сети регулярно появляются истории о том, как кто-то сбежал от офисной рутины и теперь занимается делом для души где-нибудь на островах, зарабатывая втрое больше, чем «на дядю». Их мораль — быть белым воротничком некруто. Круто путешествовать по миру, фрилансить, работать по 4 часа в день и наслаждаться моментом. Но это лишь одна сторона медали.

AdMe.ru решил разобраться, почему люди избегают обычной работы и о каких преимуществах стабильной жизни мы порой забываем, желая получить идеальную.

Откуда пришла мода на свободу

Попытку «сбежать из системы» предпринимали во все времена. Древние греки опирались на гедонизм как философию наслаждений (который в XVIII веке все-таки впихнули в рамки морали и облагородили). Жители Древней Индии нашли покой в буддизме как отказе от желаний, и их медитативная отрешенность на фоне любых жизненных неурядиц немного пугает. Более жесткий отказ от рутины практиковали хиппи, бежавшие от «американской мечты» 1950-х (стабильная работа, дом, семья). Устойчивую экономическую, культурную модель они не построили. Стремление к свободе часто заканчивалось нескончаемыми фестивалями с разной степенью алкогольного и наркотического опьянения.

В XXI веке стремление избежать обязательств плавно трансформировалось в новый тренд — гостинг (от англ. ghost — призрак). Гостинг в профессиональной среде — это когда человек не приходит на собеседование, не выходит на работу без предупреждения или говорит, что заболел, и тут же выкладывает философский пост, прикрепляя к нему фото бокала каберне-совиньон. Аналитики винят в этом самый низкий уровень безработицы в США за последние 49 лет: вакансий достаточно, чтобы не напрягаясь быстро найти работу. За последние несколько лет количество «призраков» на мировом рынке труда увеличилось на 10–20 %. Внезапно исчезающих сотрудников тоже можно понять: 85 % уходят без предупреждения, так как не хотят конфликтовать с работодателем;

60 % чувствуют переутомление и считают, что им недоплатили. Гостинг в какой-то мере стал ответом на игнорирование со стороны работодателей, которые попросту не отвечали на резюме. И теперь их захлестнуло волной аналогичного поведения соискателей.

Идеальной работы, к сожалению, нет

Можно согласиться с тем, что развитие технологий сделало мир слишком сложным. Неприятные моменты на работе хочется скрыть, как рекламу в браузере. Соцсети убеждают нас, что обычная жизнь — это некруто. Круто путешествовать, радоваться жизни и искать свое истинное призвание. Гостинг — это все-таки попытка найти ту самую идеальную работу, минуя трудности и конфликты. Но идеальной работы нет: Первое впечатление от любой деятельности померкнет. Ощущение новизны дает мозгу порцию дофамина, который делает нас бодрыми, резвыми и увлеченными. Но в любой работе есть цикл повторяющихся действий, которые формируют привычку. Надоедает все.

Ощущение новизны дает мозгу порцию дофамина, который делает нас бодрыми, резвыми и увлеченными. Но в любой работе есть цикл повторяющихся действий, которые формируют привычку. Надоедает все. Для мастерства нужно время. И осознанность. Принцип 10 тыс. часов лишь отчасти верен, потому что повторять одни и те же действия недостаточно. Нужно осознанно усложнять и менять задачи, и тогда хватит 3–4 тыс. часов.

И осознанность. Принцип 10 тыс. часов лишь отчасти верен, потому что повторять одни и те же действия недостаточно. Нужно осознанно усложнять и менять задачи, и тогда хватит 3–4 тыс. часов. Искать себя (свою страсть, призвание) — размытая цель. Мозгу сложно отслеживать время в течение длинных промежутков, у которых нет четких границ. Поэтому во время учебы оно тянется так долго (есть расписание), а при отсутствии плана на год / несколько лет пролетает незаметно.

Мозгу сложно отслеживать время в течение длинных промежутков, у которых нет четких границ. Поэтому во время учебы оно тянется так долго (есть расписание), а при отсутствии плана на год / несколько лет пролетает незаметно. Легкая работа не значит хорошая. Человеку кажется, что правильная деятельность должна даваться легко, ведь это его призвание. В итоге по мере усложнения задач он теряет первоначальный интерес и начинает искать новую работу. Ученые Стэнфордского университета рекомендуют не искать свою страсть, а развивать ее. И это определенные обязательства. Убеждение в том, что нужно найти свое призвание, приводит к тому, что люди выбирают временную работу, не соответствующую квалификации, но позволяющую путешествовать и копаться в себе. Либо пробуют себя в сферах, которые кажутся престижными / востребованными: дизайнеры, айтишники, блогеры. Эксперты говорят, что к 2020 году только в США количество блогеров может составить 31,7 млн (!) человек — их становится больше почти на миллион в год.

Книга «Есть, молиться, любить» вышла в 2006 году, по ней был снят одноименный фильм с Джулией Робертс. Кажется, на идеи этой книги опираются все, кто убежден: нужно посмотреть мир, чтобы найти себя. Мало кто задумывается, что Элизабет Гилберт — профессиональный писатель, у которой было 13 лет опыта на момент начала работы над этой книгой. Она построила карьеру журналиста: публиковалась в GQ, The New York Times Magazine и Esquire. Ее первая книга заслужила премию фонда Хемингуэя, вторую отметил The New York Times. «Есть, молиться, любить» — труд уже состоявшегося специалиста. Путешествие было ее работой. Согласовав концепцию книги, она получила аванс от издательства и оплатила этими деньгами поездку. Это не был поиск себя.

Невидимые преимущества обычной жизни

Стабильная жизнь важна для развития детей. Ученые исследовали, как стабильность влияет на ощущение безопасности, успеваемость, поведение детей. Нестабильная работа или ее потеря кем-то из родителей — огромный стресс для ребенка.

Ученые исследовали, как стабильность влияет на ощущение безопасности, успеваемость, поведение детей. Нестабильная работа или ее потеря кем-то из родителей — огромный стресс для ребенка. Скука — двигатель креативности. Понятие «скука» вызывает плохие ассоциации, и человек избегает ее. Но мы лучше генерируем идеи, если вначале поскучаем. Состояние пустоты дает возможность мозгу нырнуть в подсознание, вытащить оттуда интересные факты и связать их в узор новой идеи.

Понятие «скука» вызывает плохие ассоциации, и человек избегает ее. Но мы лучше генерируем идеи, если вначале поскучаем. Состояние пустоты дает возможность мозгу нырнуть в подсознание, вытащить оттуда интересные факты и связать их в узор новой идеи. Ипотека — это не только обязательство, но и инвестиция. В США 40 % людей не могут себе позволить иметь дом. Романтизация жизни в трейлере / путешествиях отчасти обусловлена фактом отсутствия денег, невозможности или нежелания нести на себе бремя обязательств.

Мозг так устроен, что мы не можем представить себя в старости и осознать, какие у нас будут заботы. Приоритет текущих задач над будущими — это не наша вина. Слишком много отвлекающих факторов: Каждый день на нас обрушивается лавина уведомлений. У современного восприятия реальности даже есть отдельный термин — «твиттеризация мышления». Книги становятся короче, сюжетные линии фильмов — проще.

Возможность редактировать изображения — с помощью фильтров или в Photoshop — заставляет людей чувствовать себя недостаточно красивыми.

Соцсети вызывают большее привыкание, чем сигареты и алкоголь. Instagram — соцсеть с самым негативным влиянием на здоровье: усиливает чувство тревоги, провоцирует страх что-то упустить. Но если осознать их влияние — понимаешь, что время можно направить на что-то более важное.