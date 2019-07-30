Почему 30-летние сегодня не хотят съезжать от родителей и это больше не считается позорным

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Более 25 % людей в возрасте от 20 до 34 лет в Великобритании живут с родителями. С 1996 по 2017 годы их количество выросло с 2,7 до 3,4 млн, причем тренд более свойственен мужчинам, чем женщинам. Эту цифру уже называют рекордной, а тенденция набирает обороты не только в Туманном Альбионе, но и по всему миру.

Нам в AdMe.ru захотелось добраться до сути: почему вектор резко изменил направление и все больше людей в возрасте около 30 лет живут вместе с матерью и отцом. Ведь еще совсем недавно молодые люди стремились как можно раньше съехать из отчего дома.

Долгое время жизнь с родителями порицалась

Если к 25 годам кто-то из компании не обзавелся съемной или собственной квартирой, на него смотрели с некоторым недоверием и считали бесперспективным. Такое восприятие обосновывалось рядом причин.

1. Инфантилизм

«Инфантил» звучит заведомо негативно: такому человеку вполне комфортно после 30 лет находиться в отчем доме. При этом он, как правило, работает неполный день, от случая к случаю, а то и вовсе может не иметь источника доходов — грубо говоря, жить за счет родителей. Если копнуть глубже, увидим, что причина тунеядства далеко не всегда кроется в непутевости отпрыска. Инфантилизм порождается гиперопекой в юном возрасте: ребенок привыкает, что все его проблемы решают мама и папа, и продолжает следовать этой модели поведения, будучи взрослым. Отказываться от нее сын или дочь не спешит в силу болезненности процесса.

2. Нормы воспитания, заложенные старшим поколением

Кто воспитывал людей, осуждавших взрослых сверстников, продолжающих жить с родителями? Люди из поколения беби-бумеров, отличающиеся командным духом и ставившие в приоритет семейные ценности, и поколения Х. Последние самостоятельны и уверены: главное в жизни — стабильность. Для девочек было важно как можно скорее выскочить замуж на всю жизнь, для мальчиков — закончить вуз и найти работу на всю жизнь. При воспитании родители вкладывали в детские головы именно эти нормы. Те, кто их усвоил, тоже привыкли рассчитывать только на себя и старались максимально рано встать на ноги и обеспечивать себя. Отсюда и желание жить отдельно, пусть и в арендованной квартире. Менее успешные друзья и знакомые вызывали недоумение и жалость.

3. Низкая квалификация

Этот пункт вытекает из предыдущего. Человек, который не способен заработать на съемную квартиру или комнату, мог считаться плохим работником (ведь доходное место он не нашел). Не в состоянии жить отдельно — вероятно, причина в финансах. А их нет по причине низкого уровня профессионализма или неумения «крутиться».

4. Психологические или физиологические проблемы

Кое-кому из тех, кто не покинул родительский дом, приписывали те или иные психологические проблемы. Логика простая: человек не может сам справиться с эмоциями или разрешить какой-то вопрос — значит, он может страдать от какого-то психического расстройства или даже болезни.

5. Финансовые проблемы

Масштабные финансовые катаклизмы (например, кризис 1998 или 2008 года) затрагивают значительную часть населения, поэтому подобная причина кажется наиболее объективной. Например, в такие периоды у бизнесменов больше шансов прогореть и остаться без средств к существованию. В некоторых случаях люди теряли недвижимость и все сбережения, а чтобы наладить жизнь, придется какое-то время провести у родителей или друзей. Кроме финансовых кризисов к жизни с родителями молодых людей подталкивало наличие незакрытых кредитов на получение высшего образования. Согласно статистике, в 2018 году общая сумма невыплаченных кредитов в США составила $ 1,5 трлн.

Со временем общество изменило свое восприятие и нашло веские причины, чтобы жить с матерью и отцом

И то, что еще вчера воспринималось с оттенком негатива, сегодня находит вполне рациональное объяснение.

1. Кидалт и инфантил не одно и то же

Этот термин появился в 1960–1980 годах, а повсеместное распространение получил позже. Кидалтами (от kid — «ребенок», adult — «взрослый») называют взрослых людей (30 лет и старше), которые имеют увлечения, типичные для подростков: мультфильмы, компьютерные игры, фэнтези. Часто они питают слабость к модным гаджетам и активно следят за техническими новинками. Разница между кидалтом и инфантилом в том, что первому детские увлечения не мешают, иногда даже наоборот. Взрослый, регулярно взаимодействующий с компьютерными или мобильными играми, может развить талант разработчика или художника. Увлечения выступают в качестве заработка или психологической разрядки. Как правило, они требуют немалых вложений. Вместе с хобби из детства такие люди взяли с собой еще и образ жизни. Вот только обузой для родителей они не являются и при необходимости активно помогают им.

2. Стремление обрести финансовую независимость

Этот тезис может показаться противоречивым, но, если посчитать расходы, связанные со съемом жилья, все становится на свои места. Вместо того чтобы ежемесячно выкладывать кругленькую сумму за аренду жилья, можно содержать квартиру вместе с родителями, откладывая значительную часть доходов на собственное жилье или реализацию мечты (например, запустить собственный бизнес-проект).

3. Повышение уровня образования

Чем выше уровень образования и жизни, тем ниже рождаемость и желание заводить семью. В отсутствие семьи потребность в отдельном жилище ниже. Образование становится все более доступным, следовательно, больше шансов получить высокооплачиваемую работу. Кроме того, появляются новые сферы деятельности, которых не было раньше, — тот же пресловутый блогинг. Высокий уровень жизни фактически нивелирует потребность в поддержке и заботе: зачем нужен партнер, если все необходимое можно получить и без него? Как минимум зачем снимать квартиру, если можно жить с родителями и видеться несколько раз в неделю?

4. Социально-демографические изменения

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, молодыми считаются люди в возрасте от 25 до 44 лет. Период старости отодвинулся, а вместе с ним и возраст вступления в брак и отъезда из родительского дома. Молодые люди и девушки предпочитают сначала встать на ноги, обзавестись постоянным источником заработка, а уже после подумать о семейной жизни. Они подходят к таким серьезным вещам более осознанно, чем поколение их родителей: брать на себя ответственность стоит лишь в том случае, если человек к ней готов.

5. Потребность в самореализации

Пока поколение Z (то есть родившиеся в 2004 году и позже) только растет, поколение Y ведет активную деятельность. В отличие от предшественников из поколения X, они не нуждаются в стабильности. Зато миллениалам присущи больший индивидуализм, желание самореализоваться и постоянный поиск чего-то нового. Кстати, семейные ценности не играют для них большой роли. Отсюда и нежелание покидать привычную и комфортную среду обитания.

А в каком возрасте вы стали жить отдельно от родителей? С чем это было связано?