«Плохая жена», или Реальная история о том, как обычный брак по расчету вышел на новый уровень

Ксения выскочила замуж за Диму по расчету. Классный парень, из обеспеченной семьи. А ей очень хотелось закрепиться в столице. Учились вместе. Дима на красавицу, что называется, запал. Втрескался по уши. А она воспользовалась... Спортсменка — мастер спорта по дзюдо. Умница. Красивая крепкая девушка. И невысокий узкоплечий очкарик. Странная пара на первый взгляд? На второй и на третий тем более. Мама Димы сноху невзлюбила. Чувствовала, знала, что та ее сыном просто крутит-вертит. Пыталась объяснять, но большое чувство завладело Димой и наградило избирательной тугоухостью. Он не слышал правды, когда речь шла о любимой Ксении. Невеста переехала к Диме. У него была своя квартира. Свадьбу не играли: родители жениха не дали денег, а у студенческой пары финансов не было в принципе. Пригласили в гости друзей, устроили вечеринку. Вот и весь праздник. Ближе к вечеру родители жениха все же приехали поздравить молодых. Мама поджимала губы и вздыхала. Кажется, она уже считала месяцы до развода и раздела имущества.

Папа молчал и хмурился. Хотя иногда глаза его заволакивало масляной пеленой. Ксения выглядела потрясно. Хотя и ни капли не походила на современный тощий типаж красавицы. Девушка в теле. Сильная. Глаза большие. Как съязвила мама Димы, «крестьянская красота во всем великолепии». Ну, может, и так. Молодые стали жить, продолжили учебу. А у медиков она довольно плотная и непростая. Конечно, если стараться, а не балду гонять. Ксения стать врачом мечтала с детства, а у Димы с его семьей просто не имелось иных вариантов. Там врачами были все: уже поколений пять как минимум. Юная ячейка общества день за днем, месяц за месяцем, год за годом ползла к дипломам. Ксения Димой откровенно командовала, а он не противился. Слушал ее, делал почти все, что скажет. Упирался редко. В такие моменты хитрая Ксения отступала. Ребенка решили завести попозже, ближе к тридцати годам. А пока учеба и карьера. К родителям Димы в гости не ходили. К маме Ксении в небольшой город на Урале ездили редко: вы попробуйте купить билеты туда-обратно. Молодым никто не помогал, тут Ксения промахнулась. Но держалась и не ныла. Все же спорт высокого уровня закаляет характер. Если бы не травма колена, быть бы Ксении олимпийской чемпионкой.

Друзья Димы гадали, когда Ксения бросит их Суслика. Это одно из прозвищ, связано с фамилией. Светловолосый Дима на мультяшного грызуна чем-то похож, скажем честно. Спорили, на кого красавица откроет охоту. На главврача? Министра? Ксения с каждым годом становилась все ярче и эффектнее. Столица шла ей на пользу. Дима начал немножко бледнеть, сутулиться. Словно еще больше вылинял рядом с ослепительной супругой. А потом началась практика, интернатура. Довольно быстро выяснилось, что у Димы талант. Бывает такое — уникальные, умные, ловкие волшебные руки достались человеку. А к этому еще прилагалась неплохая голова. Он расправил плечи. Стал пропадать на работе. И семейная лодка, которая села на мель, с нее же потихоньку сползла. Словно сама собой. К замороженной, холодной, расчетливой девушке, которая была уверена, что никогда никого не полюбит — вот такая она родилась и есть, — пришло настоящее чувство. И к кому? К собственному мужу. Ксения помнит момент, когда влюбилась, очень хорошо. Забежала к супругу на работу. Муж шел по коридору. И разве это ее тихий и послушный Димка? Дмитрий Сергеевич, попрошу вас. Тщедушная фигурка казалась стальной. Спешащие рядом двое коллег смотрели Диме в рот. А медсестра и вовсе глаз восхищенных с предмета своих грез не сводила. И было ясно, что для этой вполне себе молодой и прехорошенькой девочки Дмитрий Сергеевич — персона номер один.

То ли вспышка ревности приключилась с Ксенией, то ли она увидела мужа другими глазами, но именно в эту длинную и ослепительную, может быть, самую важную в жизни секунду поняла: мой! Сокровище. Никому не отдам! Утром с улыбкой подала кофе. Сделала завтрак. Димка начал пульс у жены проверять и в зрачки заглядывать, подумал — заболела. А из Ксении рвалось, — но она душила эти вопли, — горячее «люблю, люблю, люблю...». В тот же день, оставшись одна, Ксения внезапно вспомнила, как она терпеть не могла отца. Сжималась при одном взгляде на родителя. Не тогда ли девочка замерзла душой и стала презирать и опасаться мужчин? Выросла и подсознательно выбрала себе маленького, которого не боялась? Кто же знал, что на самом деле Дима окажется не просто большим, а гигантским, огромным? Что он как солнце, у которого она смогла согреться. Забеременела. Родила двойняшек. Мальчика назвали в честь свекра Сережей. Девочку — в честь свекрови Александрой. Козырная растет парочка. Как родители Димы, особенно мама, открыли сердца и кошельки для снохи? Никак. Не было в переменах пошлости и вранья. Просто час за часом, день за днем пересмотрели свои взгляды на брак сына. Сначала не верили. Первым сдался папа. Это как раз, когда близняшки появились. А мама держалась еще годик или дольше. Но тоже подняла руки вверх. Решила, что раньше была к снохе несправедлива. У нее была своя личная минута откровения.

Однажды мама листала фотографии с отдыха молодой семьи. И заметила, как сноха смотрит на мужа. Как улыбается ему. Как прикасается к его плечу, когда стоит рядом. Ксения светилась и была очень счастлива не в прежнем самолюбовании, а в новом положении любящей и любимой жены. Александра Георгиевна — можем так сформулировать — сняла очки с черными стеклами, через которые привыкла смотреть на Ксению. Приехала в гости. Выбрала момент, чтобы сына дома не было. Сказала невестке что-то вроде «давай попробуем начать заново». И подарила фамильное кольцо с изумрудом из белого золота. Ксения неловко обняла и поцеловала свою субтильную (вот в кого Дима пошел) свекровь. И жарко шепнула ей на ухо. — Спасибо, и простите меня. — За что? — За все. Больше она ничего не сказала. Да и ни к чему лишние слова. Ссорились ли они потом? Еще как: обе с характером. Но мирились. Ксения работает косметологом. Ей нравится помогать девушкам быть красивее. И собственное великолепное лицо — реклама в такой профессии. А Дима? Дима растет, набирает мощь, авторитет. Дома его встречают любящая жена и дети.